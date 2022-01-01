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Женщина-обезьяна
Donna Scimmia, La
Женщина-обезьяна, 1963
1963 / Франция / Италия
7.3
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
комедия
драма
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О фильме
Уродство — дело прибыльное! Достаточно вспомнить компрачикосов. Веками уродовавших детей и поставлявших их в паноптикумы для развлечения публики. Но оказывается физические недостатки могут приносить деньги не только при жизни их обладателя.
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7.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
1963
Режиссер
Марко Феррери
В ролях
Уго Тоньяцци
Анни Жирардо
Акилле Майерони
Филиппо Помпа Марселли
Все актеры и съемочная группа
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