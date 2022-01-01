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Женщина-обезьяна
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Donna Scimmia, La

Женщина-обезьяна, 1963

1963 / Франция / Италия
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме
Уродство — дело прибыльное! Достаточно вспомнить компрачикосов. Веками уродовавших детей и поставлявших их в паноптикумы для развлечения публики. Но оказывается физические недостатки могут приносить деньги не только при жизни их обладателя.
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1963
Режиссер
Марко Феррери
Марко Феррери
В ролях
Уго Тоньяцци
Анни Жирардо
Анни Жирардо
Акилле Майерони
Филиппо Помпа Марселли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Женщина-обезьяна 1 постер
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