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Такова спортивная жизнь
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This Sporting Life

Такова спортивная жизнь, 1963

1963 / Великобритания
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме
Потрясающий по своей силе и правдивости рассказ о сложности человеческих отношений, и о жестокости профессионального спорта, выжимающего человека до предела и потом отбрасывающего его, как ненужную и надоевшую игрушку.

Бывший шахтер Фрэнк Мачин решает заняться профессиональным регби, потому что он здоров, силен, и потому что это намного лучшее занятие, чем рубить уголек под землей. Быстро сделав первые успешные шаги, он начинает чувствовать вкус славы, вокруг него падают в обморок восторженные поклонницы, у него деньги вываливаются изо всех карманов, но… — он умудряется влюбиться в холодную и равнодушную вдовушку, свою домохозяйку, и полностью утрачивает контроль над собой.

Он груб и напорист, он привык переть напролом в жизни так же, как в регби. И вот трагедия уже не за горами.

7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 7 февраля 1963
Режиссер
Линдсей Андерсон
В ролях
Алан Бейдел
Уилльям Хартнелл
Гленда Джексон
Гленда Джексон
Ричард Харрис
Ричард Харрис
Рэйчел Робертс
Рэйчел Робертс
Все актеры и съемочная группа
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17 января 2023 12:23
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