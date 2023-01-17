Такова спортивная жизнь, 1963

Потрясающий по своей силе и правдивости рассказ о сложности человеческих отношений, и о жестокости профессионального спорта, выжимающего человека до предела и потом отбрасывающего его, как ненужную и надоевшую игрушку.

Бывший шахтер Фрэнк Мачин решает заняться профессиональным регби, потому что он здоров, силен, и потому что это намного лучшее занятие, чем рубить уголек под землей. Быстро сделав первые успешные шаги, он начинает чувствовать вкус славы, вокруг него падают в обморок восторженные поклонницы, у него деньги вываливаются изо всех карманов, но… — он умудряется влюбиться в холодную и равнодушную вдовушку, свою домохозяйку, и полностью утрачивает контроль над собой.

Он груб и напорист, он привык переть напролом в жизни так же, как в регби. И вот трагедия уже не за горами.