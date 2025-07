Страна Великобритания

Продолжительность 1 час 32 минуты

Год выпуска 1963

Премьера онлайн 25 апреля 2007

Премьера в мире 13 августа 1963

Дата выхода 11 августа 1971 Германия 21 августа 1990 Испания 13 августа 1963 США

Бюджет $250 000

Производство Allen-Hodgdon Productions, Lord of the Flies Company, Two Arts Ltd.