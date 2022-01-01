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Сорок первый Сорок первый
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Сорок первый, 1956

1956 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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23 красноармейца во главе с комиссаром Арсентием Евсюковым отступают в песчаную пустыню Каракумы. Единственная женщина среди бойцов – юная Марютка, подстрелившая сорок белогвардейцев. По пути отряд ввязывается в бой и берет в плен поручика Вадима Говоруху-Отрока, который направлялся с дипломатической миссией от Колчака к Деникину. События сложатся так, что поручик и Марютка окажутся вдвоем на острове, где им предстоит на время забыть о своей классовой вражде.

  • Изначально планировалось, что главные роли исполнят Екатерина Савинова и Юрий Яковлев. Также на роль Вадима Говорухи-Отрока пробы проходили Леонид Марков и Иннокентий Смоктуновский, а на роль Марютки – Руфина Нифонтова и Светлана Харитонова.
  • Для Григория Чухрая картина стала дебютом в кинематографе.
  • Фильм Чухрая – вторая экранизация повести Лавренева после снятой в 1927 году картины Якова Протазанова с Адой Войцик и Иваном Ковалем-Самборским в главных ролях.
  • Фильм был представлен на Международном каннском кинофестивале 1957 года, где получил премию “За оригинальный сценарий, гуманизм и романтику”.
  • Сценарий картины переписывался шесть раз, прежде чем худсовет утвердил его.
  • Съемки фильма прошли в Туркмении: в Каракумах, а также на побережье Каспийского моря – под Красноводском и на территории полуострова Челекен.

Гражданская война. По белым пескам Средней Азии движется отряд красноармейцев. На боевом счету у лучшего стрелка отряда, Марютки, сорок убитых белогвардейцев. В последней перестрелке взят в плен поручик Говоруха-Отрок. Он станет сорок первым в ее послужном списке, а пока они, один на один, остаются в окружении песка, неба, моря и сильных противоречивых чувств…

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1956
Премьера в России 15 октября 1956
Премьера в мире 15 октября 1956
Возраст 12+
Режиссер
Григорий Чухрай
Григорий Чухрай
В ролях
Изольда Извицкая
Олег Стриженов
Олег Стриженов
Николай Крючков
Николай Крючков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сорок первый 1 постер
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