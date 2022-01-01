Сорок первый, 1956

23 красноармейца во главе с комиссаром Арсентием Евсюковым отступают в песчаную пустыню Каракумы. Единственная женщина среди бойцов – юная Марютка, подстрелившая сорок белогвардейцев. По пути отряд ввязывается в бой и берет в плен поручика Вадима Говоруху-Отрока, который направлялся с дипломатической миссией от Колчака к Деникину. События сложатся так, что поручик и Марютка окажутся вдвоем на острове, где им предстоит на время забыть о своей классовой вражде.
Гражданская война. По белым пескам Средней Азии движется отряд красноармейцев. На боевом счету у лучшего стрелка отряда, Марютки, сорок убитых белогвардейцев. В последней перестрелке взят в плен поручик Говоруха-Отрок. Он станет сорок первым в ее послужном списке, а пока они, один на один, остаются в окружении песка, неба, моря и сильных противоречивых чувств…