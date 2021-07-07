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Постер фильма Забавная мордашка
7.3
Киноафиша Фильмы Забавная мордашка
7.3

Забавная мордашка

, 1957
Funny Face
США / мюзикл, комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Забавная мордашка
7.3

О фильме

Она продавщица книжного магазинчика Джо Стоктон, он - модный фотограф с Мэдисон Авеню Дик Эвери. Дик обнаруживает милую, юную Джо и превращает ее в топ-модель в Париже. Пожалуй, это все, что следует сказать о сюжете,так как фильм живет ради волшебной музыки Гершвина и танцев, поставленных Фредом Астером и Юджином Лорингом. Хепберн сама поет и танцует, и вместе с Астером они образуют чарующую пару. Костюмы от Гивенши порадуют тех, кто увлекается историей моды, нуа для любителей мюзиклов - это просто лучший подарок.

В ролях

Одри Хепберн
Одри Хепберн
Джо Стоктон
Фред Астер
Фред Астер
Дик Эйвери
Кей Томпсон
Кей Томпсон
Maggie Prescott
Мишель Оклер
Prof. Émile Flostre
Роберт Флеминг
Paul Duval
Довима
Marion
Вирджиния Гибсон
Babs
Сьюзи Паркер
Specialty Dancer (Think Pink Number)
Санни Харнетт
Specialty Dancer (Think Pink Number)
Дон Пауэлл
Жан Дель Вэл
Hairdresser
Режиссер Стэнли Донен
Сценарист Леонард Герш
Композитор Айра Гершвин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1957
Премьера онлайн 28 июля 2016
Премьера в мире 13 февраля 1957
Дата выхода
1 января 1958 Бразилия
25 апреля 1957 Великобритания
19 декабря 1957 Германия
13 февраля 1957 Дания 11
25 декабря 1957 Португалия
13 февраля 1957 Румыния AP
13 февраля 1957 США
13 февраля 1957 Финляндия K-12
15 ноября 1957 Франция
10 июня 1957 Швеция
15 февраля 1958 Южная Корея 15
28 сентября 1957 Япония
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $3 256
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Funny Face, Drôle de frimousse, Ein süßer Fratz, Cinderela em Paris, Kär i Paris, La cenicienta de París, La cenicienta en París, Забавная мордашка, Amo París, Cenerentola a Parigi, Das rosarote Mannequin, Exypno moutraki, Forelsket i Paris, Funny Face - forelsket i Paris, Guitig snuitje, Keistas veidelis, Khuôn Mặt Hài Hước, Mókás arc, Mutra Nostimă, Rakastunut Pariisissa, Şahane macera, Smiešna Tvár, Una cara con ángel, Una Cenicienta en París, Usměvavá Tvář, Usmievavá tvár, Zabawna buzia, Εξυπνο μουτράκι, Забавне личко, Смешно лице, Странно лице, 화니 페이스, パリの恋人, 甜姐儿, 甜姐兒, 파리의 연인, 巴里의 戀人, Una cara con angel

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 7 июля 2021
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саундтрек фильма Забавная мордашка

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