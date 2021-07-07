Она продавщица книжного магазинчика Джо Стоктон, он - модный фотограф с Мэдисон Авеню Дик Эвери. Дик обнаруживает милую, юную Джо и превращает ее в топ-модель в Париже. Пожалуй, это все, что следует сказать о сюжете,так как фильм живет ради волшебной музыки Гершвина и танцев, поставленных Фредом Астером и Юджином Лорингом. Хепберн сама поет и танцует, и вместе с Астером они образуют чарующую пару. Костюмы от Гивенши порадуют тех, кто увлекается историей моды, нуа для любителей мюзиклов - это просто лучший подарок.