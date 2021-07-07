Она продавщица книжного магазинчика Джо Стоктон, он - модный фотограф с Мэдисон Авеню Дик Эвери. Дик обнаруживает милую, юную Джо и превращает ее в топ-модель в Париже. Пожалуй, это все, что следует сказать о сюжете,так как фильм живет ради волшебной музыки Гершвина и танцев, поставленных Фредом Астером и Юджином Лорингом. Хепберн сама поет и танцует, и вместе с Астером они образуют чарующую пару. Костюмы от Гивенши порадуют тех, кто увлекается историей моды, нуа для любителей мюзиклов - это просто лучший подарок.
|1 января 1958
|Бразилия
|25 апреля 1957
|Великобритания
|19 декабря 1957
|Германия
|13 февраля 1957
|Дания
|11
|25 декабря 1957
|Португалия
|13 февраля 1957
|Румыния
|AP
|13 февраля 1957
|США
|13 февраля 1957
|Финляндия
|K-12
|15 ноября 1957
|Франция
|10 июня 1957
|Швеция
|15 февраля 1958
|Южная Корея
|15
|28 сентября 1957
|Япония