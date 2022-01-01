Роза Бернд, 1957

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о выходе в прокат 6.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 38 минут Год выпуска 1957 Премьера в мире 31 января 1957 Возраст 16+ Режиссер Вольфганг Штаудте В ролях Мария Шелл Раф Валлоне Кете Гольд Ханнес Мессемер Все актеры и съемочная группа 1 постер

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