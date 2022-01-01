Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Роза Бернд Роза Бернд
Киноафиша Фильмы Роза Бернд
Rose Bernd

Роза Бернд, 1957

1957 / ФРГ
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 31 января 1957
Возраст 16+
Режиссер
Вольфганг Штаудте
В ролях
Мария Шелл
Раф Валлоне
Кете Гольд
Ханнес Мессемер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Роза Бернд 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Приложение киноафиши