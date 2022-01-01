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Роза Бернд
Rose Bernd
Роза Бернд, 1957
1957 / ФРГ
6.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
драма
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6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
1957
Премьера в мире
31 января 1957
Возраст
16+
Режиссер
Вольфганг Штаудте
В ролях
Мария Шелл
Раф Валлоне
Кете Гольд
Ханнес Мессемер
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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