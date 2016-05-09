Римскую проститутку зовут Кабирия, и она хочет вполне банальных вещей - любить и быть любимой. Только в отличие от других людей для нее это всего лишь иллюзия. Тем не менее, она любит даже тогда, когда ее хотят убить. И она никогда не теряет веру в людей и в жизнь, каким бы холодным и жестоким ни был окружающий ее мир. Знаменитейший фильм Феллини о мечте, о женском несбыточном счастье, получивший в 1957 году премию "Оскар" за лучший зарубежный фильм и приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Каннах (Джульетта Мазина).