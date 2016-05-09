Меню
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Ночи Кабирии

Ночи Кабирии

Nights of Cabiria 18+
О фильме

Римскую проститутку зовут Кабирия, и она хочет вполне банальных вещей - любить и быть любимой. Только в отличие от других людей для нее это всего лишь иллюзия. Тем не менее, она любит даже тогда, когда ее хотят убить. И она никогда не теряет веру в людей и в жизнь, каким бы холодным и жестоким ни был окружающий ее мир. Знаменитейший фильм Феллини о мечте, о женском несбыточном счастье, получивший в 1957 году премию "Оскар" за лучший зарубежный фильм и приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Каннах (Джульетта Мазина).

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1957
Премьера онлайн 9 мая 2016
Премьера в мире 11 мая 1957
Дата выхода
13 сентября 2025 Россия
15 января 1999 Бразилия
3 октября 1957 Германия
16 августа 2000 Испания A
3 октября 1957 Италия
6 июня 1960 СССР
31 декабря 1957 США
16 октября 1957 Франция
Сборы в мире $773 386
Производство Dino de Laurentiis Cinematografica, Les Films Marceau
Другие названия
Le notti di Cabiria, Nights of Cabiria, Kabirijine noći, Las noches de Cabiria, Les nuits de Cabiria, Ночи Кабирии, Cabirijine noči, Die Nächte der Cabiria, As Noites de Cabíria, Cabiria, Cabiria éjszakái, Cabiria'nın Geceleri, Cabiria's Gameebi, Cabiriaeui Baam, Cabirian yöt, Cabirias gameebi, Cabirias nätter, Cabirias netter, Cabiriine noci, Cabiriiny noci, De Nachten van Cabiria, Gadepigen Cabiria, Kabiria no yoru, Kabīrijas naktis, Kabirijos naktys, Kabiriya gecələri, Kabiriya kechalari, Noce Cabirii, Noites de Cabíria, Nopțile Cabiriei, Shabhay-e Cabiria, Νύχτες της Καμπίρια, Кабирия түндері, Ночі Кабірії, Нощите на Кабирия, カビリアの夜, 卡比利亚之夜, 卡比莉亞之夜
Режиссер
Федерико Феллини
Федерико Феллини
В ролях
Джульетта Мазина
Франсуа Перье
Амедео Наззари
Дориан Грей
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

8.0
Оцените 12 голосов
8.1 IMDb
Написать отзыв
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Гид по 30-му кинофестивалю «Послание к человеку» 2020
Гид по 30-му кинофестивалю «Послание к человеку» 2020 От выдуманного языка фарси до трагедии «Норд-Ост».
Написать
2 ноября 2020 15:20
Все новости фильма

«Ночи Кабирии» в кинотеатрах

