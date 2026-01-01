Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Мать
1 постер
Киноафиша Фильмы Мать

Мать

Mat 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

На заре XX века все так же беспросветна жизнь простой русской женщины Пелагеи Ниловны Власовой, жены чернорабочего-пропойцы. Неожиданная смерть главы семьи, кажется, не сулит ей никаких надежд, но, видя слезы матери, молодой Павел Власов отказывается от разгульной жизни. Увлекшись пролетарскими идеями, он распространяет листовки на фабрике и призывает рабочих бороться с угнетателями. Смелое преображение сына воодушевляет и саму Ниловну: робкая, страшащаяся людей женщина преисполняется гордости и самоуважения. Но хватит ли матери мужества продолжить дело своего единственного сына?

Страна СССР
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 24 декабря 1955
Дата выхода
14 февраля 1956 Россия 12+
24 декабря 1955 СССР
Производство Kievskaya Kinostudiya (Kiev Film Studio)
Другие названия
Mat, La madre, Mother, 1905, Äitini, Az anya, Die Mutter, I mana, La mère, Mama, Matka, Min moder, Mor, Moren, Мати, Мать
Режиссер
Марк Донской
В ролях
Вера Марецкая
Алексей Баталов
Алексей Баталов
Татьяна Пилецкая
Татьяна Пилецкая
Андрей Петров
Сергей Курилов
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Отзывы о фильме

