На заре XX века все так же беспросветна жизнь простой русской женщины Пелагеи Ниловны Власовой, жены чернорабочего-пропойцы. Неожиданная смерть главы семьи, кажется, не сулит ей никаких надежд, но, видя слезы матери, молодой Павел Власов отказывается от разгульной жизни. Увлекшись пролетарскими идеями, он распространяет листовки на фабрике и призывает рабочих бороться с угнетателями. Смелое преображение сына воодушевляет и саму Ниловну: робкая, страшащаяся людей женщина преисполняется гордости и самоуважения. Но хватит ли матери мужества продолжить дело своего единственного сына?
|14 февраля 1956
|Россия
|12+
|24 декабря 1955
|СССР