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Постер фильма Улыбки летней ночи
7.8
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7.8

Улыбки летней ночи

, 1955
Sommarnattens leende
Швеция / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Улыбки летней ночи
7.8

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Немолодой адвокат уже два года женат на юной красавице, но она до сих пор невинна. Чувства, которые девушка питает к супругу, скорее похожи на любовь дочери к отцу, в романтическом плане ее куда больше привлекает ровесник-пасынок. Молодой человек, в свою очередь, грезит не о женитьбе, а о карьере священнослужителя. Пока под крышей его дома разгораются нешуточные страсти, сам адвокат наведывается к бывшей любовнице – актрисе, которая в настоящий момент живет с молодым любовником... К чему приведут запутанные отношения между всеми этими героями?

  • Фильм снят в жанре комедии, тем более удивителен тот факт, что Ингмар Бергман создал его в один из самых тяжелых периодов своей жизни. В интервью режиссер признавался, что у него был один выбор – снять эту картину или покончить с собой.
  • Продолжительность съемок составила 55 дней. 
  • Вуди Аллен, большой поклонник Бергмана, рассказывал, что создал свой фильм «Комедия секса в летнюю ночь» (1982) под влиянием «Улыбок летней ночи».
  • Картина Бергмана послужила источником вдохновения для композитора Стивена Сондхайма, сочинившего под впечатлением от фильма мюзикл A Little Night Music.
  • Под конец съемок Ингмар Бергман весил всего 57 килограммов.

И каких только чудес не бывает в летнюю ночь, когда два влюбленных, но стеснительных существа оказываются в старинном замке. Да еще и в смежных комнатах! Да и может ли быть иначе, когда сам Ангел-Хранитель сметает все преграды на пути…

В ролях

Улла Якобссон
Anne Egerman
Харриет Андерссон
Харриет Андерссон
Petra the Maid
Маргит Карлквист
Countess Charlotte Malcolm
Гуннар Бьёрнстранд
Гуннар Бьёрнстранд
Fredrik Egerman
Эва Дальбек
Desiree Armfeldt
Ярл Кулле
Count Carl Magnus Malcolm
Оке Фриделль
Frid the Groom
Бьёрн Бьельфвенстам
Henrik Egerman
Найма Вифстранд
Mrs. Armfeldt
Юллан Киндаль
Beata, cook
Режиссер Ингмар Бергман
Сценарист Ингмар Бергман
Композитор Эрик Нордгрен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 26 декабря 1955
Дата выхода
12 сентября 1956 Дания
23 декабря 1957 США NR
14 сентября 1956 Финляндия
20 июня 1956 Франция
26 декабря 1955 Швеция
8 августа 2007 Южная Корея 15
Сборы в мире $21 264
Производство Svensk Filmindustri (SF)
Другие названия
Sommarnattens leende, Smiles of a Summer Night, Sonrisas de una noche de verano, Sommernattens smil, Sorrisos de Uma Noite de Verão, Das Lächeln einer Sommernacht, Egy nyári éj mosolya, Glimlach van een zomernacht, Hamogela kalokairinis nyhtas, Kesäyön hymyilyä, Osmeh letnje noći, Osmijesi ljetne noći, Sorrisi di una notte d'estate, Sorrisos de uma Noite de Amor, Sorrisos duma Noite de Verão, Sourires d'une nuit d'été, Surâsul unei nopți de vară, Uśmiech nocy, Vasarvidžio nakties šypsenos, Χαμόγελα θερινής νυχτός, Улыбки летней ночи, Усмивки от една лятна нощ, Усмішки літньої ночі, 夏の夜は三たび微笑む, 夏夜微笑, 夏夜的微笑

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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