Немолодой адвокат уже два года женат на юной красавице, но она до сих пор невинна. Чувства, которые девушка питает к супругу, скорее похожи на любовь дочери к отцу, в романтическом плане ее куда больше привлекает ровесник-пасынок. Молодой человек, в свою очередь, грезит не о женитьбе, а о карьере священнослужителя. Пока под крышей его дома разгораются нешуточные страсти, сам адвокат наведывается к бывшей любовнице – актрисе, которая в настоящий момент живет с молодым любовником... К чему приведут запутанные отношения между всеми этими героями?
И каких только чудес не бывает в летнюю ночь, когда два влюбленных, но стеснительных существа оказываются в старинном замке. Да еще и в смежных комнатах! Да и может ли быть иначе, когда сам Ангел-Хранитель сметает все преграды на пути…
|12 сентября 1956
|Дания
|23 декабря 1957
|США
|NR
|14 сентября 1956
|Финляндия
|20 июня 1956
|Франция
|26 декабря 1955
|Швеция
|8 августа 2007
|Южная Корея
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