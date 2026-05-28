Немолодой адвокат уже два года женат на юной красавице, но она до сих пор невинна. Чувства, которые девушка питает к супругу, скорее похожи на любовь дочери к отцу, в романтическом плане ее куда больше привлекает ровесник-пасынок. Молодой человек, в свою очередь, грезит не о женитьбе, а о карьере священнослужителя. Пока под крышей его дома разгораются нешуточные страсти, сам адвокат наведывается к бывшей любовнице – актрисе, которая в настоящий момент живет с молодым любовником... К чему приведут запутанные отношения между всеми этими героями?