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7.1
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Дай руку, жизнь моя (Моцарт)
7.1
Дай руку, жизнь моя (Моцарт)
, 1955
Mozart
Австрия / мюзикл, драма, биография / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
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7.1
В ролях
Оскар Вернер
Wolfgang Amadeus Mozart
Егон Фон Джордан
Эрик Кунц
Emanuel Schikaneder
Йоханна Мац
Annie Gottlieb
Gertrud Kückelmann
Constanze Mozart geb. Weber
Надя Тиллер
Aloysia Weber
Анжелика Гауф
Suzi Gerl
Анни Росар
Mutter Weber
Гуго Готшлих
Don Primus, Hausmeister
Chariklia Baxevanos
Sophie Weber
Альбин Шкода
Antonio Salieri, Hofkompositeur
Режиссер
Карл Хартл
Сценарист
Карл Хартл
,
Egon Komorzynski
,
Франц Тэсси
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Австрия
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
1955
Премьера в мире
9 июня 1955
Дата выхода
9 июня 1955
Австрия
20 декабря 1955
Германия
14 июля 1958
СССР
Производство
Cosmopol-Film
Другие названия
Mozart, Kuolema ei heitä erottanut, Mozart's laatste liefde, Ræk mig din hånd, Reich mir die Hand, mein Leben, The Life and Loves of Mozart, The Love Story of Mozart, Дай руку, жизнь моя, Моцарт
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените
13
голосов
6.2
IMDb
Отзывы о фильме
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