Le mystère Picasso, The Mystery of Picasso, Picasso, Das Wunder Picasso, El misteri de Picasso, El misterio de Picasso, El misterio Picasso, Il mistero Picasso, Misterul Picasso, Mysteriet Picasso, O Mistério de Picasso, Picasso - arvoitus, Picasso - mysteriet, Picasso Gizemi, Picasso rejtélye, Picasso-arvoitus, Picasso-mysteriet, Tajemnica Picassa, Το μυστήριο του Πικάσο, Мистерията Пикасо, Таємниця Пікассо, Тайна Пикассо, ピカソ・天才の秘密, 毕加索的秘密, 神秘的毕加索, 피카소의 비밀
Рейтинг фильма
7.2
Оцените14 голосов
7.5IMDb
Цитаты
Pablo PicassoЯ не ищу, я нахожу!
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате