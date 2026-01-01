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Постер фильма Таинство Пикассо
7.2
Киноафиша Фильмы Таинство Пикассо
7.2

Таинство Пикассо

, 1956
Le mystère Picasso
Франция / документальный / 18+
Постер фильма Таинство Пикассо
7.2

О фильме

Известный французский режиссер Анри-Жорж Клузо впервые сделал попытку проанализировать процесс творчества в реальном времени на примере создания картин великим сюрреалистом Пикассо.

В ролях

Пабло Пикассо
Self
Анри-Жорж Клузо
Анри-Жорж Клузо
Self
Клод Ренуар
Self
Режиссер Анри-Жорж Клузо
Композитор Жорж Орик
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1956
Премьера в мире 2 мая 1956
Дата выхода
7 октября 1957 США
18 мая 1956 Франция
MPAA PG
Производство Filmsonor
Другие названия
Le mystère Picasso, The Mystery of Picasso, Picasso, Das Wunder Picasso, El misteri de Picasso, El misterio de Picasso, El misterio Picasso, Il mistero Picasso, Misterul Picasso, Mysteriet Picasso, O Mistério de Picasso, Picasso - arvoitus, Picasso - mysteriet, Picasso Gizemi, Picasso rejtélye, Picasso-arvoitus, Picasso-mysteriet, Tajemnica Picassa, Το μυστήριο του Πικάσο, Мистерията Пикасо, Таємниця Пікассо, Тайна Пикассо, ピカソ・天才の秘密, 毕加索的秘密, 神秘的毕加索, 피카소의 비밀

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 14 голосов
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

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