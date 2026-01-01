Другие названия

Le mystère Picasso, The Mystery of Picasso, Picasso, Das Wunder Picasso, El misteri de Picasso, El misterio de Picasso, El misterio Picasso, Il mistero Picasso, Misterul Picasso, Mysteriet Picasso, O Mistério de Picasso, Picasso - arvoitus, Picasso - mysteriet, Picasso Gizemi, Picasso rejtélye, Picasso-arvoitus, Picasso-mysteriet, Tajemnica Picassa, Το μυστήριο του Πικάσο, Мистерията Пикасо, Таємниця Пікассо, Тайна Пикассо, ピカソ・天才の秘密, 毕加索的秘密, 神秘的毕加索, 피카소의 비밀

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