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Постер фильма Лурджа Магданы
7.6
Киноафиша Фильмы Лурджа Магданы
7.6

Лурджа Магданы

, 1955
Magdanas lurja
СССР / драма / 18+
Постер фильма Лурджа Магданы
7.6

О фильме

Единственный источник существования бедной крестьянской семьи - продажа кислого молока, которое вдова Магдана каждое утро носит на базар в город. Однажды, когда мать была в городе, ее дети - Михо и Като - нашли на дороге больного ослика. Дети принесли его в дом и окружили заботой. Вскоре ослик Лурджа окреп и стал хорошим помощником. Он возил молоко в город - и тем помогал Магдане. Как-то их повстречал богатый угольщик, и признал своего осла, которого он в свое время бросил умирать на дороге. Несмотря на многочисленные показания свидетелей, последующий суд оказался на стороне угольщика - и у бедной Магданы и ее детей отобрали Лурджу...

В ролях

Дудухана Церодзе
Magdana
Михо Барашвили
Mikho
Александр Омиадзе
Gigo
Акакий Кванталиани
Mitua
Нани Чиквинидзе
Kato
Карло Саканделидзе
Vano
Акакий Васадзе
Villige Foreman
Александр Омиадзе
Gigo
Александр Такайшвили
Judge
Давид Абашидзе
Liana Moistsrapishvili
Sopo
Режиссер Тенгиз Абуладзе, Резо Чхеидзе
Сценарист Ekaterine Gabashvili, Гогодзе, Карло Иосифович
Композитор Кереселидзе, Арчил Павлович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 1 апреля 1955
Дата выхода
25 марта 1956 СССР
Производство Georgian-Film
Другие названия
Magdanas lurja, Лурджа Магданы, Hijos ajenos, L'Ane de Magdana, Magdana kis szamara, Magdana's Donkey, Magdana's ezel, Magdanas Esel, O Asno de Magdana, Osiołek Magdany, マグダナのロバ, 青い目のロバ

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 14 голосов
7.6 IMDb

Отзывы о фильме

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