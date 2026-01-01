Единственный источник существования бедной крестьянской семьи - продажа кислого молока, которое вдова Магдана каждое утро носит на базар в город. Однажды, когда мать была в городе, ее дети - Михо и Като - нашли на дороге больного ослика. Дети принесли его в дом и окружили заботой. Вскоре ослик Лурджа окреп и стал хорошим помощником. Он возил молоко в город - и тем помогал Магдане. Как-то их повстречал богатый угольщик, и признал своего осла, которого он в свое время бросил умирать на дороге. Несмотря на многочисленные показания свидетелей, последующий суд оказался на стороне угольщика - и у бедной Магданы и ее детей отобрали Лурджу...