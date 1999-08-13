Человек, который слишком много знал, 1955

Доктор Бен и Джо МакКенна, простые, ничего не подозревающие туристы, едут провести отпуск в Марокко. Вместе с ними их сын Хэнк, они наслаждаются отпуском, когда встречают мистера и миссис Дрэйтон, супружескую пару из Англии, и подозрительного, но дружелюбного француза Луи Бернара.

Позже, когда Бен и Джо ходят по базару, к ним подбегает араб с ножом в спине. Бен буквально подхватывает падающего араба и, к своему ужасу, узнает, что это переодетый Луи Бернар. Француз успевает прошептать что-то Бену, и тот оказывается втянутым в самый центр международного заговора, участники которого ставят своей целью покушение на высокопоставленную особу, остановить ход событий может только Бен. Хичкок сам появляется в фильме в эпизодической роли, как и его композитор, Бернард Херрманн.