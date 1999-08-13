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Человек, который слишком много знал Человек, который слишком много знал
Киноафиша Фильмы Человек, который слишком много знал
The Man Who Knew Too Much

Человек, который слишком много знал, 1955

1955 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Доктор Бен и Джо МакКенна, простые, ничего не подозревающие туристы, едут провести отпуск в Марокко. Вместе с ними их сын Хэнк, они наслаждаются отпуском, когда встречают мистера и миссис Дрэйтон, супружескую пару из Англии, и подозрительного, но дружелюбного француза Луи Бернара.

Позже, когда Бен и Джо ходят по базару, к ним подбегает араб с ножом в спине. Бен буквально подхватывает падающего араба и, к своему ужасу, узнает, что это переодетый Луи Бернар. Француз успевает прошептать что-то Бену, и тот оказывается втянутым в самый центр международного заговора, участники которого ставят своей целью покушение на высокопоставленную особу, остановить ход событий может только Бен. Хичкок сам появляется в фильме в эпизодической роли, как и его композитор, Бернард Херрманн.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1955
Премьера онлайн 13 августа 1999
Премьера в мире 29 апреля 1956
Возраст 16+
Режиссер
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
В ролях
Джеймс Стюарт
Дорис Дэй
Бренда Де Банзи
Бернард Майлз
Ральф Труман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Человек, который слишком много знал 5 постеров
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Человек, который слишком много знал
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