62-й Берлинский международный кинофестиваль прошёл с 9 по 19 февраля 2012 года. Председатель жюри кинофестиваля — британский режиссёр Майк Ли. Почётного «Золотого медведя» удостоилась американская актриса Мерил Стрип.
Открывающим фильмом фестиваля стала картина режиссёра Бенуа Жако «Прощай, моя королева». Обладателем «Золотого медведя» за лучший фильм стала картина братьев Тавиани «Цезарь должен умереть», гран-при жюри получил фильм Бенедека Флигауфа «Просто ветер».
В состав жюри основного конкурса вошли: