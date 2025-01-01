Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 2012

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 2012 году

Место проведения Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Дата проведения 9 февраля 2012 - 19 февраля 2012

62-й Берлинский международный кинофестиваль прошёл с 9 по 19 февраля 2012 года. Председатель жюри кинофестиваля — британский режиссёр Майк Ли. Почётного «Золотого медведя» удостоилась американская актриса Мерил Стрип.

Открывающим фильмом фестиваля стала картина режиссёра Бенуа Жако «Прощай, моя королева». Обладателем «Золотого медведя» за лучший фильм стала картина братьев Тавиани «Цезарь должен умереть», гран-при жюри получил фильм Бенедека Флигауфа «Просто ветер».

В состав жюри основного конкурса вошли:

  • Майк Ли, режиссёр
  • Джейк Джилленхол, актёр
  • Шарлотта Генсбур, актриса
  • Барбара Зукова, актриса
  • Буалем Сансаль, писатель
  • Антон Корбайн, режиссёр
  • Франсуа Озон, режиссёр
  • Асгар Фархади, режиссёр
Золотой берлинский медведь / Лучший фильм
Цезарь должен умереть 6.9
Цезарь должен умереть Cesare deve morire
Паоло Тавиани, Витторио Тавиани
Победитель
Все номинанты
6.4
Сегодня Aujourd'hui
Ален Гомис
Ведьма войны 6.8
Ведьма войны Rebelle / War Witch
Ким Нгуйен
Метеора 5.0
Метеора Metéora
Спирос Статулопулос
Прощай, моя королева 5.8
Прощай, моя королева Les adieux à la reine
Бенуа Жако
Coming Home À moi seule
Frédéric Videau
Childish Games Dictado
Antonio Chavarrías
Милосердие 6.7
Милосердие Gnade
Маттиас Гласнер
Барбара 6.1
Барбара Barbara
Кристиан Петцольд
Сестра 7.0
Сестра L'enfant d'en haut
Урсула Майер
Postcards from the Zoo Kebun Binatang
Edwin
Табу 6.8
Табу Tabu
Мигель Гомеш
Королевская история 7.6
Королевская история En Kongelig Affere
Николай Арсель
Captive Captive
Брийанте Мендоса
Just the Wind Csak a szél
Бенедек Флигауф
Все, что останется 6.5
Все, что останется Was bleibt
Ханс-Кристиан Шмид
Машина Джейн Мэнсфилд 5.9
Машина Джейн Мэнсфилд Jayne Mansfield's Car
Билли Боб Торнтон
White Deer Plain Bai lu yuan
Вань Цюаньянь
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Rafa Rafa
Жоау Салавиза
Победитель
Все номинанты
Ruined Heart! Another Love Story Between a Criminal and a Whore Pusong wazak! Isa na namang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng isang kriminal at isang puta
Khavn
Licuri surf Licuri surf
Guile Martins
Anesthesia Li-chwi
Seok-young Kim
Panchabhuta Panchabhuta
Mohan Kumar Valasala
Impossible Exchange Impossible Exchange
Mahmoud Hojeij
An das Morgengrauen An das Morgengrauen
Mariola Brillowska
Karrabing! Low Tide Turning Karrabing! Low Tide Turning
Лиза Джонсон, Elizabeth Povinelli
Karrabing! Low Tide Turning Karrabing! Low Tide Turning
Лиза Джонсон, Elizabeth Povinelli
Erotic Fragments No. 1, 2, 3 Erotic Fragments No. 1, 2, 3
Anucha Boonyawatana
The End The End
Дидье Барсело
Enakkum oru per Enakkum oru per
Suba Sivakumaran
Two Ships Vilaine fille mauvais garçon
Жюстин Трие
Say Goodbye to the Story (ATT 1/11) Say Goodbye to the Story (ATT 1/11)
Кристоф Шлингензиф
Uzushio Uzushio
Naoto Kawamoto
Utsikter Utsikter
Marcus Harrling, Moa Geistrand
The Man That Got Away The Man That Got Away
Trevor Anderson
Yi chang ge ming zhong hai wei lai de ji ding yi de xing wei Yi chang ge ming zhong hai wei lai de ji ding yi de xing wei
Xun Sun
zounk! zounk!
Billy Roisz
The Great Rabbit Gurêto rabitto
Atsushi Wada
Nostalgia Nostalgia
Gustavo Rondón Córdova
Ein Mädchen namens Yssabeau Ein Mädchen namens Yssabeau
Rosana Cuellar
La santa La santa
Mauricio López Fernández
Utsikter Utsikter
Marcus Harrling, Moa Geistrand
Strauß.ok Strauß.ok
Jeanne Faust
Shi luo zhi di Shi luo zhi di
Zhou Yan
See You Tomorrow Ae-deu-beol-eun
Ли У-джон
LI.LI.TA.AL. LI.LI.TA.AL.
Akihito Izuhara
Loxoro Loxoro
Клаудиа Льоса
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Миккель Боэ Фёльсгор
Миккель Боэ Фёльсгор
Королевская история
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Рашель Мванза
Ведьма войны
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Кристиан Петцольд
Кристиан Петцольд
Барбара
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший сценарий
Королевская история 7.6
Королевская история En Kongelig Affere
Николай Арсель, Rasmus Heisterberg
Победитель
Королевская история 7.6
Королевская история En Kongelig Affere
Николай Арсель, Rasmus Heisterberg
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
The Great Rabbit Gurêto rabitto
Atsushi Wada
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Гран-при жюри
Just the Wind Csak a szél
Бенедек Флигауф
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Приз жюри за короткометражный фильм
The Great Rabbit Gurêto rabitto
Atsushi Wada This dreamlike film uses a unique, surreal language to tickle our unconscious while showing us the confusion of the modern world in animated form. Using a delicate hand drawn style, Atsushi Wada decodes reality with absurd sequences of characters caught in time.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающиеся художественные достижения
White Deer Plain Bai lu yuan
Lutz Reitemeier For the photography
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальная награда
Сестра 7.0
Сестра L'enfant d'en haut
Урсула Майер
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
Табу 6.8
Табу Tabu
Мигель Гомеш
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Форум
Our Homeland Kazoku no kuni
Yong-hi Yang The film's many deeply affecting scenes and strong cast serve to successfully explore a particular chapter in contemporary North Korean history. Thanks to the nuanced characters, the viewer comes to understand the devastating effects that politics and ideology can have on the individual. The jury therefore highly recommends this movie to the CICAE cinemas.
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Панорама
Death for Sale Baya Al Maut
Faouzi Bensaïdi for its respectful and original reflection of the genre film noir; for its tragic and emotional power; for its force as a document of the impasse of a certain youth at the moment of the breakout of the Arab spring; for his aesthetic ambition and his attitude as cineast.
Победитель
Кинопремия Калигари
Beyond the Hill Tepenin Ardi
Эмин Элпер
Победитель
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший фильм
Night of Silence Lal Gece
Reis Çelik We were deeply touched by the brilliant actors in this year's winning film. They let us take part in the feelings of two people who are imprisoned by family traditions which do not leave them any space for their own decision making and needs. We were especially impressed by the film's setting - a room where the drama unfolds. Just as for the couple, it is impossible for the audience to leave it.
Победитель
Все номинанты
Magi i luften Magi i luften
Simon Staho
A Secret World Un mundo secreto
Gabriel Mariño
Уже не дети 6.2
Уже не дети Electrick Children
Ребекка Томас
Una noche Una noche
Lucy Mulloy
Дикая киска 6.4
Дикая киска Joven y alocada
Мариали Ривас
Mustafa's Sweet Dreams Ta glyka oneira tou Mustafa
Angelo Abazoglou
The Crown Jewels Kronjuvelerna
Элла Лемхаген
Nosilatiaj. La belleza Nosilatiaj. La belleza
Daniela Seggiaro
Snackbar Snackbar
Meral Uslu
Ложь во спасение 6.7
Ложь во спасение Orhim le-rega
Майя Кениг
Punch Wan-deuk-i
Ли Хан
Maori Boy Genius Maori Boy Genius
Пьетра Бретткелли
Кто получит бриллиант? 6.0
Кто получит бриллиант? Comes a Bright Day
Саймон Эбауд
Deano and Nige's Best Last Day Ever Two Little Boys
Robert Sarkies
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
Meathead Meathead
Sam Holst The film shows us, just in a few minutes, the radical path from childhood to adulthood. Using authentic images the film portrays the rituals of a closed community which you cannot escape from. The film exemplifies peer pressure and social pressure which can be found in all societies. For us, it has all the qualities necessary for a great short film.
Победитель
Все номинанты
Banga inte Banga inte
Fanni Metelius
Nani Nani
Джастин Типпинг
Kiss Kiss
Alex Murawski
Berlin Recyclers Berlin Recyclers
Nikki Schuster
Jeunesses françaises Jeunesses françaises
Стефан Кастанг
Levi's Horse Levis hest
Torfinn Iversen
Supermarket Girl Supermarket Girl
Matt Greenhalgh
663114 663114
Исаму Хирабаяси
The Wilding The Wilding
Grant Scicluna
Lambs Lambs
Sam Kelly
Crazy Dennis Tiger Crazy Dennis Tiger
Jan Soldat
Hiljainen viikko Hiljainen viikko
Юсси Хилтунен
Broer Broer
Саша Полак
Хрустальный Медведь / «Поколение Кплюс» — лучший фильм
Аркадия 6.1
Аркадия Arcadia
Оливия Сильвер A family realises that it cannot just run away from its problems. We were deeply touched by the authentic story and the natural actors. A long journey and a moving film in all respects!
Победитель
Все номинанты
Just Pretended to Hear Kikoeteru, furi wo sita dake
Kaori Imaizumi
The Mirror Never Lies Laut Bercermin
Камила Андини
Лотте и тайна лунного камня 6.8
Лотте и тайна лунного камня Lotte ja kuukivi saladus
Янно Пылдма, Хейки Эрнитс
Patatje Oorlog Patatje Oorlog
Nicole van Kilsdonk
Жирафа 6.6
Жирафа Zarafa
Жан-Кристоф Ли, Реми Безансон
Kauwboy Kauwboy
Boudewijn Koole
Gattu Gattu
Rajan Khosa
Die Kinder vom Napf Die Kinder vom Napf
Alice Schmid
Ноно 4.4
Ноно Nono
Роммель Толентино
Ледяной дракон 6.1
Ледяной дракон Isdraken
Мартин Хёгдаль
Pacha Pacha
Héctor Ferreiro
Лотте и тайна лунного камня 6.8
Лотте и тайна лунного камня Lotte ja kuukivi saladus
Янно Пылдма, Хейки Эрнитс
Хрустальный Медведь / «Поколение Кплюс» — лучший короткометражный фильм
Julian Julian
Matthew Moore A sophisticated film which accompanies a misunderstood boy on his way to popularity with wit and lightness of touch. The fantastic actor displays his phenomenal talent in portraying the smart protagonist - and surprises us in the process. Really great cinema!
Победитель
Все номинанты
Bardo Bardo
Marija Apcevska
Caochang Caochang
Qi Wang
Corrida Corrida
Янис Цимерманис
Bara lite Bara lite
Alicja Jaworski
Being Bradford Dillman Being Bradford Dillman
Emma Burch
Bino Bino
Billie Pleffer
Hazenpad Hazenpad
Lotte van Elsacker
Snow in Paradise Snow in Paradise
Nikki Si'ulepa, Justine Simei-Barton
Papa's Tango Papa's Tango
Michiel van Jaarsveld
The Quiet One The Quiet One
Ina Holmqvist, Emelie Wallgren
The Quiet One The Quiet One
Ina Holmqvist, Emelie Wallgren
Snow in Paradise Snow in Paradise
Nikki Si'ulepa, Justine Simei-Barton
L L
Thais Fujinaga
Chinti Chinti
Natalia Mirzoyan
Bright Night Layla Bahir
Liat Glick
Rising Hope Rising Hope
Milen Vitanov
Hjältar Hjältar
Каролина Хелльсгард
The Little Bird and the Leaf Der kleine Vogel und das Blatt
Lena von Döhren
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение 14плюс - лучший фильм
The Crown Jewels Kronjuvelerna
Элла Лемхаген Friendship, love, family, the divide between poor and rich, disabilities and sickness were only a few of the themes flowing effortlessly into one another in this complex and many-layered film. The fairytale style does not in any way detract from the dramatic sequence of events. The great acting brought forth the entire spectrum of emotions, from which the audience had no escape. This film touched us deeply. A real masterpiece!
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
663114 663114
Исаму Хирабаяси Visuals and sound melded together flawlessly to create a philosophical and layered masterpiece. The director conveys his message, beyond all conventions. Through a simple metaphor he portrays the survival of a culture, even in the face of catastrophe.
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение Кплюс - лучший фильм
Just Pretended to Hear Kikoeteru, furi wo sita dake
Kaori Imaizumi
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / «Поколение Кплюс»: лучший короткометражный фильм
Bino Bino
Billie Pleffer Without words, we are told the story of a lonely boy who risks his very life in search of friendship. It was the eyes of the lead actor in particular that we found so fascinating.
Победитель
Немецкий детский фонд – специальная награда / Лучший короткометражный фильм
Bino Bino
Billie Pleffer Our winning film is an extremely cinematic portait of otherworldly boys. We loved the film's rebelliousness, its beautiful compositions, its lack of dialogue, its world of isolated youth - tense, imaginative and full of risk.
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
Gattu Gattu
Rajan Khosa We felt the potential for life's wonders could be seen in every child's eye; and in particular, the boundless ingenuity of the young rascal was utterly compelling. Along with the heavenly dueling spectacle throughout, this combination created a humorous, energetic and joyous ride. We award this film for capturing the ironies, the complexities and the vitality of India.
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
L L
Thais Fujinaga Our Special Mention goes to a film about young people not comfortable in their own bodies. We loved the way the theme emerges visually, not through dialogue, and the bold way in which the kids hurt each other. The film is funny and true about youth, and features a great romantic moment when toes seem to kiss each other.
Победитель
Немецкий детский фонд – Гран при / Лучший полнометражный фильм
Kauwboy Kauwboy
Boudewijn Koole Through a distinctly intimate style we are sucked into and moved by a young boys struggle for finding his way out of almost unbearable grief. Beautiful cinematic moments, a little black bird and blue bubble gum are the ingredients that make this a truly original film. A story about love, and the dark and light moments of a father and a son.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Табу 6.8
Табу Tabu
Мигель Гомеш
Победитель
Смотреть трейлер
Премия ФИПРЕССИ / Форум
Hemel Hemel
Саша Полак
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Панорама
Atomic Age L'âge atomique
Héléna Klotz
Победитель
Премия Нетпак
Скромный прием 6.1
Скромный прием Paziraie sadeh
Мани Хагиги
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Документальный фильм
Марина Абрамович. В присутствии художника 7.4
Марина Абрамович. В присутствии художника Marina Abramovic: The Artist Is Present
Мэттью Эйкерс
Победитель
Все номинанты
Девственница, копты и я 6.6
Девственница, копты и я La Vierge, les Coptes et moi...
Намир Абдель Месси
Call Me Kuchu Call Me Kuchu
Katherine Fairfax Wright, Малика Зухали-Уорал
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Игровой фильм
Парад 5.3
Парад Parada
Срджан Драгоевич
Победитель
Все номинанты
Xingu Xingu
Као Хамбургер
Kuma Kuma
Umut Dağ
Sharqiya Sharqiya
Diaz - Don't Clean Up This Blood Diaz - Don't Clean Up This Blood
Daniele Vicari
Премия за лучший фильм о мире
Just the Wind Csak a szél
Бенедек Флигауф
Победитель
Приз UIP Берлин (европейский короткометражный фильм)
Two Ships Vilaine fille mauvais garçon
Жюстин Трие An attempt to tell the story of two solitary figures trying to find a moment of lightness amidst the constantly interrupting weight of reality around them. Using documentary-like techniques the director brings us so close to the characters that we believe they are real.
Победитель
Приз Экуменического жюри / Соревнование
Цезарь должен умереть 6.9
Цезарь должен умереть Cesare deve morire
Паоло Тавиани, Витторио Тавиани
Победитель
Приз Экуменического жюри / Форум
The Delay La demora
Родриго Пла
Победитель
Приз Экуменического жюри / Панорама
The Wall Die Wand
Julian Pölsler
Победитель
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Coming Home À moi seule
Frédéric Videau
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Барбара 6.1
Барбара Barbara
Кристиан Петцольд
Победитель
Читательское жюри «Зигессойле»
Парад 5.3
Парад Parada
Срджан Драгоевич
Победитель
Особый Тедди
Тедди / Лучший документальный фильм
Call Me Kuchu Call Me Kuchu
Katherine Fairfax Wright, Малика Зухали-Уорал
Победитель
Call Me Kuchu Call Me Kuchu
Katherine Fairfax Wright, Малика Зухали-Уорал
Победитель
Все номинанты
Sing Me the Songs That Say I Love You: A Concert for Kate McGarrigle Sing Me the Songs That Say I Love You: A Concert for Kate McGarrigle
Лиан Лунзон
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Keep the Lights On Keep the Lights On
Айра Сакс
Победитель
Все номинанты
Mommy Is Coming Mommy Is Coming
Шерил Дунье
Дикая киска 6.4
Дикая киска Joven y alocada
Leave It on the Floor Leave It on the Floor
Sheldon Larry
Una noche Una noche
Lucy Mulloy
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Loxoro Loxoro
Клаудиа Льоса
Победитель
Все номинанты
The Wilding The Wilding
Grant Scicluna
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Победитель
Камера Берлинале
Ray Dolby
Победитель
Haro Senft
Победитель
Особое упоминание / Жюри премии GWFF за лучший первый полнометражный фильм
Beyond the Hill Tepenin Ardi
Победитель
Премия «Берлин сегодня»
Batman at the Checkpoint Batman at the Checkpoint
Рафаэль Балулу
Победитель
ДИАЛОГ в перспективе
Тут вам не Калифорния 7.3
Тут вам не Калифорния This Ain't California
Мартен Перзиль Because of its visual strength and the stylistic confidence of its editing. With gripping dynamics, it mixes personal history with the collective memory of the German Democratic Republic. We've rarely been so splendidly manipulated.
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Соревнование
Ведьма войны 6.8
Ведьма войны Rebelle / War Witch
Ким Нгуйен The horror of a young girl's life when taken from her village by rebels to be trained as a child soldier is depicted through scenes of Congo warfare, softened by the sweet innocence of a youthful love. Komona, the girl and war witch, escapes this existence to provide a message of redeeming hope.
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Панорама
Парад 5.3
Парад Parada
Срджан Драгоевич
Победитель
Оценка конкурса
Серебряный берлинский медведь — поощрительная премия / Лучший короткометражный фильм
Licuri surf Licuri surf
Guile Martins
Победитель
Кинопремия Международной амнистии
Just the Wind Csak a szél
Бенедек Флигауф
Победитель
Кинотеатры "Европа"
My Brother the Devil My Brother the Devil
Sally El Hosaini
Победитель
Кукольный дом 5.0
Кукольный дом Dollhouse
Керстен Шеридан Special Mention
Победитель
Приз жюри Тедди
Жорес 6.9
Жорес Jaurès
Венсан Дьётр
Победитель
Премия DAAD за короткометражный фильм
The Man That Got Away The Man That Got Away
Trevor Anderson This eccentric film employs outstanding music and choreography to create a hilarious, personal narrative full of emotion.
Победитель
Кинопремия «Калигари» — особое упоминание
Жорес 6.9
Жорес Jaurès
Венсан Дьётр
Победитель
Soldier/Citizen Bagrut Lochamim
Silvina Landesman
Победитель
Escuela normal Escuela normal
Celina Murga
Победитель
Читательское жюри газеты "Тагессшпигель"
The Delay La demora
Родриго Пла
Победитель
Премия «Берлин сегодня» — почетное упоминание
White Lobster White Lobster
David Lalé
Победитель
Премия "Кино Фэрбиндет" / Премия "Кино Фэйрбиндета"
Call Me Kuchu Call Me Kuchu
Katherine Fairfax Wright, Малика Зухали-Уорал
Победитель
Call Me Kuchu Call Me Kuchu
Katherine Fairfax Wright, Малика Зухали-Уорал
Победитель
Все номинанты
Una noche Una noche
Lucy Mulloy
Сделано в Германии - стипендия "Перспектива" / Приз жюри
Disko Disko
Аннекатрин Хендель
Победитель
Премия за лучший первый полнометражный фильм
Kauwboy Kauwboy
Boudewijn Koole
Победитель
Все номинанты
The Last Friday Al Juma Al Akheira
Yahya Alabdallah
Highway Highway
Deepak Rauniyar
Kuma Kuma
Umut Dağ
EFP Падающая звезда
Хильмар Гудйонссон
Iceland.
Победитель
Билл Скарсгард
Билл Скарсгард
Sweden.
Победитель
Макс Хубахер
Макс Хубахер
Switzerland.
Победитель
Риз Ахмед
Риз Ахмед
United Kingdom.
Победитель
Изабелла Рагонезе
Изабелла Рагонезе
Italy.
Победитель
Якуб Гершал
Poland.
Победитель
Ана Улару
Ана Улару
Romania.
Победитель
Антония Кэмпбелл-Хьюджес
Ireland.
Победитель
Адель Энель
Адель Энель
France.
Победитель
Анна Мария Мюэ
Анна Мария Мюэ
Germany.
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
