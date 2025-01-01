Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1951

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1951 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 6 июня 1951 - 18 июня 1951
Золотой берлинский медведь / Лучшая комедия
Without Leaving an Address ...Sans laisser d'adresse
Жан-Поль Ле Шануа
Победитель
Золотой берлинский медведь / Лучший криминал или приключение
Justice Is Done Justice est faite
Андре Кайатт
Победитель
Золотой берлинский медведь / Лучшая драма
Four in a Jeep Die Vier im Jeep
Leopold Lindtberg
Победитель
Золотой берлинский медведь / Лучший полнометражный документальный фильм
Beaver Valley Beaver Valley
Джеймс Элгар
Победитель
Золотой берлинский медведь / Лучший мюзикл
Золушка 7.3
Золушка Cinderella
Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмильтон Ласки
Победитель
Золушка 7.3
Золушка Cinderella
Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмильтон Ласки
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая комедия
Leva på 'Hoppet' Leva på 'Hoppet'
Göran Gentele
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший криминал или приключение
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая драма
The Path of Hope Il cammino della speranza
Пьетро Джерми
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший полнометражный документальный фильм
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший мюзикл
Сказки Гофмана 7.1
Сказки Гофмана The Tales of Hoffmann
Майкл Пауэлл, Эмерик Прессбургер
Победитель
Опрос аудитории: Большая бронзовая тарелка
Золушка 7.3
Золушка Cinderella
Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмильтон Ласки
Победитель
Золушка 7.3
Золушка Cinderella
Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмильтон Ласки
Победитель
Опрос аудитории: Маленькая бронзовая тарелка
The Browning Version The Browning Version
Энтони Асквит
Победитель
Бронзовый Берлинский Медведь / Лучшая комедия
The Mating Season The Mating Season
Митчелл Лейзен
Победитель
Бронзовый Берлинский Медведь / Лучший криминал или приключение
Destination Moon Destination Moon
Ирвинг Пичел
Победитель
Бронзовый Берлинский Медведь / Лучший документальный фильм
The Undefeated The Undefeated
Paul Dickson
Победитель
Бронзовый Берлинский Медведь / Лучшая драма
The Browning Version The Browning Version
Энтони Асквит
Победитель
Бронзовый Берлинский Медведь / Лучший мюзикл
Бронзовая доска / Лучший рекламный фильм
Blick ins Paradies Blick ins Paradies
Победитель
Бронзовая доска / Лучший художественный/научный фильм
Il paradiso perduto Il paradiso perduto
Luciano Emmer, Enrico Gras Festival title: Bosch.
Победитель
Бронзовая доска / Лучший документальный/культурный фильм
Der gelbe Dom Der gelbe Dom
Победитель
Золотая доска / Лучший рекламный фильм
The Story of Time The Story of Time
Robert G. Leffingwell
Победитель
Золотая доска / Лучший художественный/научный фильм
Der Film entdeckte Kunstwerke indianischer Vorzeit Der Film entdeckte Kunstwerke indianischer Vorzeit
Победитель
Золотая доска / Лучший документальный/культурный фильм
Kleine Nachtgespenster Kleine Nachtgespenster
Eugen Schuhmacher
Победитель
Серебряная доска / Лучший рекламный фильм
Het gala-Concert Het gala-Concert
Победитель
Серебряная доска / Лучший художественный/научный фильм
Goya Goya
Победитель
Серебряная доска / Лучший документальный/культурный фильм
Begone Dull Care Begone Dull Care
Evelyn Lambart, Norman McLaren
Победитель
Begone Dull Care Begone Dull Care
Evelyn Lambart, Norman McLaren
Победитель
Специальный приз города Берлина
Запрещенный Христос 7.1
Запрещенный Христос Il Cristo proibito
Curzio Malaparte
Победитель
God Needs Men Dieu a besoin des hommes
Жан Деланнуа
Победитель
Специальный приз города Берлина – Почетный диплом
Affairs of Dr. Holl Dr. Holl
Рольф Ханзен
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
