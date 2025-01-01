Меню
Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1977 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 24 июня 1977 - 5 июля 1977
Золотой берлинский медведь / Лучший фильм
Восхождение 8.4
Восхождение Voskhozhdenie
Лариса Шепитько
Победитель
Все номинанты
The Anchorite El anacoreta
Juan Estelrich
The Conquest of the Citadel Die Eroberung der Zitadelle
Бернхард Викки
Between the Lines Between the Lines
Joan Micklin Silver
7.1
Воспоминание о курорте Herkulesfürdöi emlék
Пал Шандор Special screening.
Возможно, дьявол 7.0
Возможно, дьявол Diable probablement, Le
Робер Брессон
Nickelodeon Nickelodeon
Питер Богданович
Cyklopat Cyklopat
Христо Христов
Позднее шоу 6.9
Позднее шоу The Late Show
Роберт Бентон
Tenda dos Milagres Tenda dos Milagres
Нельсон Перейра Дос Сантос
The Man Who Loved Women L'homme qui aimait les femmes
Франсуа Трюффо
Grete Minde Grete Minde
Heidi Genée
Мама, я жив 6.8
Мама, я жив Mama, ich lebe
Конрад Вольф
The Bricklayers Los albañiles
Jorge Fons
Day for My Love Den pro mou lásku
Юрай Герц
Don's Party Don's Party
Брюс Бересфорд
Pigs Have Wings Porci con le ali
Paolo Pietrangeli
Пятая печать 8.1
Пятая печать Az ötödik pecsét
Золтан Фабри
The Widowhood of Karolina Zasler 6.9
The Widowhood of Karolina Zasler Vdovstvo Karoline Zasler
Matjaz Klopcic
Сентиментальный роман 6.2
Сентиментальный роман Sentimentalnyi Roman
Игорь Масленников
Die Vertreibung aus dem Paradies Die Vertreibung aus dem Paradies
Niklaus Schilling
Black Litter Camada negra
Мануэль Гутьерес Арагон
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Ortsfremd... wohnhaft vormals Mainzerlandstraße Ortsfremd... wohnhaft vormals Mainzerlandstraße
Hans Sachs
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Фернандо Фернан Гомес
The Anchorite
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Лили Томлин
Лили Томлин
Позднее шоу
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Мануэль Гутьерес Арагон
Black Litter
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Короткометражный фильм
Feniks Feniks
Petar Gligorovski
Победитель
Etuda o zkousce Etuda o zkousce
Эвальд Шорм
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь
The Bricklayers Los albañiles
Jorge Fons
Победитель
7.1
Воспоминание о курорте Herkulesfürdöi emlék
Пал Шандор
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Возможно, дьявол 7.0
Возможно, дьявол Diable probablement, Le
Робер Брессон
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Восхождение 8.4
Восхождение Voskhozhdenie
Лариса Шепитько
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Perfumed Nightmare Mababangong Bangungot
Кидлат Тахимик
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Between the Lines Between the Lines
Joan Micklin Silver
Победитель
Особое упоминание / Актерское мастерство
Chhailla Babu Chhailla Babu
Rajesh Khanna
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса
Between the Lines Between the Lines
Joan Micklin Silver
Победитель
Премия Интерфильма – Рекомендация / Соревнование
7.1
Воспоминание о курорте Herkulesfürdöi emlék
Пал Шандор
Победитель
Ortsfremd... wohnhaft vormals Mainzerlandstraße Ortsfremd... wohnhaft vormals Mainzerlandstraße
Hans Sachs
Победитель
Премия Интерфильма – Рекомендация / Форум нового кино
Perfumed Nightmare Mababangong Bangungot
Кидлат Тахимик
Победитель
Umu Umu
Победитель
Премия OCIC – Рекомендация / Соревнование
Возможно, дьявол 7.0
Возможно, дьявол Diable probablement, Le
Робер Брессон
Победитель
Ortsfremd... wohnhaft vormals Mainzerlandstraße Ortsfremd... wohnhaft vormals Mainzerlandstraße
Hans Sachs
Победитель
7.1
Воспоминание о курорте Herkulesfürdöi emlék
Пал Шандор
Победитель
Day for My Love Den pro mou lásku
Юрай Герц
Победитель
Премия OCIC – Рекомендация / Форум нового кино
Nine Months Kilenc hónap
Марта Месарош
Победитель
Perfumed Nightmare Mababangong Bangungot
Кидлат Тахимик
Победитель
Премия Интерфильма / Соревнование
Возможно, дьявол 7.0
Возможно, дьявол Diable probablement, Le
Робер Брессон
Победитель
Премия Интерфильма / Форум нового кино
Outsiders Ceddo
Усман Сембен
Победитель
Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère...
Рене Альо
Победитель
Премия OCIC / Соревнование
Восхождение 8.4
Восхождение Voskhozhdenie
Лариса Шепитько
Победитель
Премия OCIC / Форум нового кино
Nous aurons toute la mort pour dormir Nous aurons toute la mort pour dormir
Med Hondo
Победитель
C.I.D.A.L.C. Премия
7.1
Воспоминание о курорте Herkulesfürdöi emlék
Пал Шандор
Победитель
Премия C.I.D.A.L.C. – Специальная рекомендация
The Widowhood of Karolina Zasler 6.9
The Widowhood of Karolina Zasler Vdovstvo Karoline Zasler
Matjaz Klopcic
Победитель
Премия Интерфильма – особое упоминание / Соревнование
Cyklopat Cyklopat
Христо Христов
Победитель
Мама, я жив 6.8
Мама, я жив Mama, ich lebe
Конрад Вольф
Победитель
Восхождение 8.4
Восхождение Voskhozhdenie
Лариса Шепитько
Победитель
Премия Интерфильма – особое упоминание / Форум нового кино
Mädchen in Wittstock Mädchen in Wittstock
Volker Koepp
Победитель
Ich bitte um's Wort Ich bitte um's Wort
Победитель
Интерфильм Гран-при
Отец-хозяин 7.3
Отец-хозяин Padre padrone
Паоло Тавиани, Витторио Тавиани
Победитель
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше