Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1993

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1993 году

Место проведения Берлин, Германия
Дата проведения 11 февраля 1993 - 22 февраля 1993
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Bolero Bolero
Иван Максимов
Победитель
Все номинанты
Secrets of the City Secrets of the City
Cathy Linsley
Mao yu shu Mao yu shu
Jinqing Hu
Flaneur Flaneur
Torben Skjødt Jensen
Maria Lassnig Kantate Maria Lassnig Kantate
Maria Lassnig, Hubert Sielecki
Loves Me... Loves Me Not Loves Me... Loves Me Not
Jeff Newitt
Étude n.11, opus 25 Étude n.11, opus 25
Jean-Loup Chirol, Agnès Chirol
Étude n.11, opus 25 Étude n.11, opus 25
Jean-Loup Chirol, Agnès Chirol
Le dressage des nouvelles par Valentin le désossé Le dressage des nouvelles par Valentin le désossé
Jean-Christophe Villard
The Country Meets the Heroes Strana vstrechaet geroev
Franz Rotwald
La pista del maiale La pista del maiale
Gianluigi Toccafondo
Золотой берлинский медведь
Свадебный банкет 7.6
Свадебный банкет Xi yan
Энг Ли Tied with Xiang hun nü (1993).
Победитель
Женщина с Озера Благоухающих Душ 7.3
Женщина с Озера Благоухающих Душ Xiang hu nu / The Women from the Lake of Scented Souls
Се Фэй Tied with Xi yan (1993).
Победитель
Все номинанты
Малкольм Икс 7.6
Малкольм Икс Malcolm X
Спайк Ли
The Little Apocalypse La petite apocalypse
Коста-Гаврас
Yume no onna Yume no onna
Тамасабуро Бандо
Die Denunziantin Die Denunziantin
Thomas Mitscherlich
Young Werther Le jeune Werther
Жак Дуайон
Игрушки 5.1
Игрушки Toys
Барри Левинсон
Sankofa Sankofa
Haile Gerima
Солнце неспящих 8.5
Солнце неспящих Udzinarta mze
Темур Баблуани
The Cement Garden The Cement Garden
Эндрю Биркин
Телеграфист 6.5
Телеграфист Telegrafisten
Эрик Густавсон
Хоффа 6.6
Хоффа Hoffa
Дэнни ДеВито
No More Mr. Nice Guy Wir können auch anders...
Детлев Бук
Samba Traoré Samba Traoré
Идрисса Уэдраого
Изящная эпоха 7.1
Изящная эпоха Belle Epoque
Фернандо Труэба
Hoppá Hoppá
Gyula Maár
Поле любви 6.5
Поле любви Love Field
Джонатан Каплан
Op afbetaling Op afbetaling
Frans Weisz
Аризонская мечта 6.8
Аризонская мечта Arizona Dream
Эмир Кустурица
Жизнь по Агфе 7.2
Жизнь по Агфе Ha-Chayim Al-Pi Agfa
Аси Даян
Pain of Love Kærlighedens smerte
Nils Malmros
Den russiske sangerinde Den russiske sangerinde
Мортен Арнфред
Diary of a Maniac Diario di un vizio
Марко Феррери
Intimate Bed 6.8
Intimate Bed Patul conjugal
Mircea Daneliuc
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Малкольм Икс
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Поле любви
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Эндрю Биркин
The Cement Garden
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Long Live the Mouse! At zije mys!
Pavel Koutský
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающиеся художественные достижения
Солнце неспящих 8.5
Солнце неспящих Udzinarta mze
Темур Баблуани For the human and hopeful interpretation of society and personal crisises.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь
Samba Traoré Samba Traoré
Идрисса Уэдраого For the honest depiction of ordinary life.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Аризонская мечта 6.8
Аризонская мечта Arizona Dream
Эмир Кустурица
Победитель
Голубой ангел
Young Werther Le jeune Werther
Жак Дуайон
Победитель
Кинопремия Калигари
Secret Love in Peach Blossom Land An lian tao hua yuan
Stan Lai
Победитель
Премия за лучший фильм о мире
Madame L'Eau Madame L'Eau
Жан Руш
Победитель
Приз Экуменического жюри / Соревнование
Young Werther Le jeune Werther
Жак Дуайон
Победитель
Приз Экуменического жюри / Форум нового кино
The Waltz on the Petschora Valsi Pechoraze
Lana Gogoberidze
Победитель
Тедди / Лучший документальный фильм
Sex Is... Sex Is...
Marc Huestis
Победитель
Silverlake Life: The View from Here Silverlake Life: The View from Here
Peter Friedman, Tom Joslin
Победитель
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Витгенштейн 7.3
Витгенштейн Wittgenstein
Дерек Джармен
Победитель
Тедди / Лучший короткометражный фильм
P(l)ain Truth P(l)ain Truth
Ilppo Pohjola
Победитель
Премия Вольфганга Штаудте
Laws of Gravity Laws of Gravity
Ник Гомес
Победитель
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Грегори Пек
Грегори Пек
Победитель
Билли Уайлдер
Победитель
Камера Берлинале
Коринна Харфух
Победитель
Иоханна тер Стехе
Победитель
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Победитель
Виктория Абриль
Виктория Абриль
Победитель
Гун Ли
Гун Ли
Победитель
Особое упоминание
No More Mr. Nice Guy Wir können auch anders...
Детлев Бук For humorously dealing with contemporary German reality.
Победитель
Жизнь по Агфе 7.2
Жизнь по Агфе Ha-Chayim Al-Pi Agfa
Аси Даян To the director for his honest and brave work.
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Соревнование
Женщина с Озера Благоухающих Душ 7.3
Женщина с Озера Благоухающих Душ Xiang hu nu / The Women from the Lake of Scented Souls
Се Фэй
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Форум нового кино
La petite amie d'Antonio La petite amie d'Antonio
Manuel Poirier
Победитель
The Bed You Sleep In The Bed You Sleep In
Jon Jost
Победитель
