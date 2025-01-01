Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1979

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1979 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 20 февраля 1979 - 3 марта 1979
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Ubu Ubu
Geoff Dunbar
Победитель
Золотой берлинский медведь
David David
Peter Lilienthal
Победитель
Все номинанты
Meetings with Remarkable Men Meetings with Remarkable Men
Питер Брук
Kejsaren Kejsaren
Jösta Hagelbäck
Kassbach - Ein Portrait Kassbach - Ein Portrait
Peter Patzak
Мессидор 7.2
Мессидор Messidor
Ален Таннер
Носферату: Призрак ночи 7.5
Носферату: Призрак ночи Nosferatu: Phantom der Nacht
Вернер Херцог
The Adolescent L'adolescente
Жанна Моро
Movie Movie Movie Movie
Стэнли Донен
Heart of the Forest El corazón del bosque
Мануэль Гутьерес Арагон
The First Polka Die erste Polka
Klaus Emmerich
The Stud Farm A ménesgazda
András Kovács
Замужество Марии Браун 7.6
Замужество Марии Браун he der Maria Braun, Die
Райнер Вернер Фассбиндер
Ускользающая любовь 7.1
Ускользающая любовь L'amour en fuite
Франсуа Трюффо
Winterborn Vinterbørn
Астрид Хеннинг-Енсен
Alexandria... Why? Iskanderija... lih?
Юссеф Шахин
Ernesto Ernesto
Salvatore Samperi
Hardcore Hardcore
Пол Шредер
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Микеле Плачидо
Микеле Плачидо
Ernesto
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Ханна Шигулла
Ханна Шигулла
Замужество Марии Браун
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Астрид Хеннинг-Енсен
Winterborn
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Phantom Phantom
René Perraudin, Uwe Schrader
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающееся одиночное достижение
Kejsaren Kejsaren
Sten Holmberg For the cinematography.
Победитель
Носферату: Призрак ночи 7.5
Носферату: Призрак ночи Nosferatu: Phantom der Nacht
Henning von Gierke For the production design.
Победитель
Замужество Марии Браун 7.6
Замужество Марии Браун he der Maria Braun, Die
To the whole team.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Alexandria... Why? Iskanderija... lih?
Юссеф Шахин
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Albert - Why? Albert - warum?
Josef Rödl
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
The Cinema Machine La macchina cinema
Silvano Agosti, Марко Беллоккьо, Sandro Petraglia, Stefano Rulli Tied with My Way Home (1978).
Победитель
The Cinema Machine La macchina cinema
Silvano Agosti, Марко Беллоккьо, Sandro Petraglia, Stefano Rulli Tied with My Way Home (1978).
Победитель
My Way Home My Way Home
Bill Douglas Tied with La macchina cinema (1978).
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Замужество Марии Браун 7.6
Замужество Марии Браун he der Maria Braun, Die
Райнер Вернер Фассбиндер
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Соревнование
Albert - Why? Albert - warum?
Josef Rödl Tied with Sürü (1978).
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Форум нового кино
The Herd Sürü
Zeki Ökten Tied with Albert - warum? (1978).
Победитель
Премия Интерфильма – Рекомендация / Соревнование
The Man with the Axe Parashuram
Мринал Сен
Победитель
David David
Peter Lilienthal
Победитель
Премия Интерфильма – Рекомендация / Форум нового кино
Fad'jal Fad'jal
Safi Faye
Победитель
Mughamarat batal Mughamarat batal
Мерзак Аллуаш
Победитель
Премия OCIC / Соревнование
Winterborn Vinterbørn
Астрид Хеннинг-Енсен
Победитель
Премия OCIC / Форум нового кино
The Herd Sürü
Zeki Ökten
Победитель
Диплом C.I.D.A.L.C. / Диплом C.I.D.A.L.C.
Alexandria... Why? Iskanderija... lih?
Юссеф Шахин
Победитель
Премия ЮНЕСКО C.I.D.A.L.C. / Премия ЮНЕСКО C.I.D.A.L.C.
Kassbach - Ein Portrait Kassbach - Ein Portrait
Peter Patzak
Победитель
Премия «Интерфильм» — специальная рекомендация / Форум нового кино
Происхождение пищи 7.3
Происхождение пищи Genèse d'un repas
Люк Мулле
Победитель
Anacrusa Anacrusa
Ariel Zúñiga
Победитель
Премия OCIC – Специальная рекомендация / Соревнование
David David
Peter Lilienthal
Победитель
Год проведения
Номинации

