Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сестра
Постер фильма Сестра
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Сестра

Сестра

L'enfant d'en haut 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Подросток Симон живет со своей сестрой-алкоголичкой неподалеку от шикарного швейцарского горнолыжного курорта. Поскольку сестра нигде не работает, Симон занимается тем, что ворует у богачей снаряжение и потом продает по дешевке неподалеку от дома.
Страна Франция / Швейцария
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 13 февраля 2012
Дата выхода
31 октября 2013 Австралия
26 апреля 2013 Австрия
17 октября 2013 Аргентина
25 апреля 2012 Бельгия
3 мая 2013 Бразилия
26 октября 2012 Великобритания
28 июня 2012 Венгрия
13 февраля 2012 Германия
18 июля 2013 Гонконг
27 сентября 2012 Греция
24 января 2013 Дания
15 ноября 2013 Испания
11 мая 2012 Италия
16 ноября 2012 Канада
8 ноября 2012 Нидерланды
21 сентября 2012 Норвегия
21 марта 2013 Португалия
5 октября 2012 США
15 мая 2013 Словения
21 ноября 2013 Уругвай
18 апреля 2012 Франция
24 сентября 2012 Хорватия
26 апреля 2012 Швейцария 12
18 января 2013 Швеция
9 августа 2012 Южная Корея 12
Сборы в мире $1 218 174
Производство Vega Film, Archipel 35, Radio Télévision Suisse (RTS)
Другие названия
L'enfant d'en haut, Sister, Sestra, Drengen fra bjerget, I adelfi mou, Il bambino di sopra, Irmã, La hermana, Min søster, Minha Irmã, Nővér, Otrok iz zgornjega nadstropja, Simon und Louise, Sora, Syster, Twoja siostra, Winterdieb, Η αδελφή μου, Сестра, シモンの空　姉の秘密, 姊有情永在, 山上的孩子
Режиссер
Урсула Майер
В ролях
Леа Сейду
Леа Сейду
Кейси Моттет Кляйн
Кейси Моттет Кляйн
Мартин Компстон
Мартин Компстон
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Жан-Франсуа Стевенен
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Сестра
Линия 5.8
Линия (2022)
Дом 6.9
Дом (2008)
Боже мой! 6.3
Боже мой! (2019)
Короли на день 5.8
Короли на день (2017)
Дневник горничной 6.5
Дневник горничной (2015)
Полночный бегун 5.9
Полночный бегун (2018)
Сезон во Франции 6.2
Сезон во Франции (2017)
Гранд Централ. Любовь на атомы 5.1
Гранд Централ. Любовь на атомы (2013)
После любви 6.7
После любви (2012)
Правда о мужчинах 6.7
Правда о мужчинах (2010)
Тату 6.9
Тату (2002)
Сильные плечи 6.7
Сильные плечи (2003)

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше