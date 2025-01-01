Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1968

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1968 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 21 июня 1968 - 2 июля 1968
Золотой берлинский медведь
Эне, бене, рес 6.9
Эне, бене, рес Ole dole doff
Ян Труэль
Победитель
Все номинанты
Невинность без защиты 7.1
Невинность без защиты Nevinost bez zastite
Душан Макавеев
An Indian Day An Indian Day
S. Sukhdev
Hunger for Love Fome de Amor
Нельсон Перейра Дос Сантос
Charly Charly
Ральф Нельсон
U raskoraku U raskoraku
Milenko Strbac
Signs of Life Lebenszeichen
Вернер Херцог
The Ernie Game The Ernie Game
Don Owen
Nanami: The Inferno of First Love Hatsukoi: Jigoku-hen
Susumu Hani
Gates to Paradise Gates to Paradise
Анджей Вайда
The Immortal Story Histoire immortelle
Орсон Уэллс
Challenge in the Snow 13 jours en France
Клод Лелуш, François Reichenbach
To Grab the Ring To Grab the Ring
Nikolai van der Heyde
Уикенд 7.0
Уикенд Week End
Жан-Люк Годар
The Violent Four Banditi a Milano
Карло Лиццани
Mafia Il giorno della civetta
Дамиано Дамиани
Хроники Анны-Магдалены Бах 6.9
Хроники Анны-Магдалены Бах Chronik der Anna Magdalena Bach
Жан-Мари Штрауб
Peppermint Frappé Peppermint Frappé
Карлос Саура
The Man Who Lies L'homme qui ment
Ален Роб-Грийе
Something Like Love Come l'amore
Enzo Muzii
Золотой берлинский медведь / Короткометражный фильм
Portrait: Orson Welles Portrait: Orson Welles
François Reichenbach, Фредерик Россиф
Победитель
Portrait: Orson Welles Portrait: Orson Welles
François Reichenbach, Фредерик Россиф
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Жан-Луи Трентиньян
Жан-Луи Трентиньян
The Man Who Lies
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Стефан Одран
Суки The film itself was shown out of competition.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Карлос Саура
Карлос Саура
Peppermint Frappé
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Короткометражный фильм
Krek Krek
Borivoj Dovnikovic-Bordo
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Невинность без защиты 7.1
Невинность без защиты Nevinost bez zastite
Душан Макавеев
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз
Signs of Life Lebenszeichen
Вернер Херцог For a first work.
Победитель
Something Like Love Come l'amore
Enzo Muzii
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз: короткометражный фильм
Toets Toets
Tim Tholen
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Невинность без защиты 7.1
Невинность без защиты Nevinost bez zastite
Душан Макавеев
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса
Эне, бене, рес 6.9
Эне, бене, рес Ole dole doff
Ян Труэль
Победитель
C.I.D.A.L.C. Премия Ганди
Tolerance Tolerancija
Zlatko Grgic, Branko Ranitovic
Победитель
Золотая табличка IWG
Эне, бене, рес 6.9
Эне, бене, рес Ole dole doff
Bengt Forslund, Ян Труэль
Победитель
The Man Who Lies L'homme qui ment
Ален Роб-Грийе
Победитель
Премия OCIC / Премия OCIC
Эне, бене, рес 6.9
Эне, бене, рес Ole dole doff
Ян Труэль
Победитель
Премия UNICRIT
Эне, бене, рес 6.9
Эне, бене, рес Ole dole doff
Ян Труэль
Победитель
C.I.D.A.L.C. Премия
Asta Nielsen Asta Nielsen
Аста Нильсен
Победитель
Премия ФИПРЕССИ – Поощрительная премия
Молодежная кинопремия / Лучший художественный фильм для молодежи
Something Like Love Come l'amore
Enzo Muzii
Победитель
