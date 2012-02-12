ГДР конца 70-х. Трое школьных друзей открывают для себя новое развлечение - катание на скейтборде. Один из них с помощью родителей сделает себе доску, второй, спортсмен, научится профессионально на ней кататься, а третий снимет все это на видеокамеру. Из необычной для Восточной Германии забавы родится первая в стране волна андеграундной культуры, подросшие школьники станут королями Александерплац, а в их судьбах, за которыми проследят авторы картины, отразится судьба поколения и целого государства, которое исчезнет с падением Берлинской стены.
СтранаГермания
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска2012
Премьера онлайн1 октября 2019
Премьера в мире12 февраля 2012
Дата выхода
17 августа 2012
Австрия
6 декабря 2013
Великобритания
15 августа 2012
Германия
12 сентября 2013
Дания
12 апреля 2013
США
26 августа 2015
Франция
Сборы в мире$119 925
ПроизводствоNeue Heimat Filmproduktion, ARTE, Mitteldeutscher Rundfunk (MDR)
Другие названия
This Ain't California, Derrière le mur, la Californie, Le skate made in RDA, To nie Kalifornia, Тут вам не Калифорния, 这不是加州