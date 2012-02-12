ГДР конца 70-х. Трое школьных друзей открывают для себя новое развлечение - катание на скейтборде. Один из них с помощью родителей сделает себе доску, второй, спортсмен, научится профессионально на ней кататься, а третий снимет все это на видеокамеру. Из необычной для Восточной Германии забавы родится первая в стране волна андеграундной культуры, подросшие школьники станут королями Александерплац, а в их судьбах, за которыми проследят авторы картины, отразится судьба поколения и целого государства, которое исчезнет с падением Берлинской стены.

Развернуть