Постер фильма Тут вам не Калифорния
7.3 Рейтинг IMDb: 7.3
Тут вам не Калифорния

Тут вам не Калифорния

This Ain't California 18+
О фильме

ГДР конца 70-х. Трое школьных друзей открывают для себя новое развлечение - катание на скейтборде. Один из них с помощью родителей сделает себе доску, второй, спортсмен, научится профессионально на ней кататься, а третий снимет все это на видеокамеру. Из необычной для Восточной Германии забавы родится первая в стране волна андеграундной культуры, подросшие школьники станут королями Александерплац, а в их судьбах, за которыми проследят авторы картины, отразится судьба поколения и целого государства, которое исчезнет с падением Берлинской стены.
Страна Германия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 1 октября 2019
Премьера в мире 12 февраля 2012
Дата выхода
17 августа 2012 Австрия
6 декабря 2013 Великобритания
15 августа 2012 Германия
12 сентября 2013 Дания
12 апреля 2013 США
26 августа 2015 Франция
Сборы в мире $119 925
Производство Neue Heimat Filmproduktion, ARTE, Mitteldeutscher Rundfunk (MDR)
Другие названия
This Ain't California, Derrière le mur, la Californie, Le skate made in RDA, To nie Kalifornia, Тут вам не Калифорния, 这不是加州
Режиссер
Мартен Перзиль
В ролях
Дэвид Натан
Билл Клинтон
Жанета Фухсова
Кай Хилленбранд
Эрих Хонеккер
7.3
7.3 IMDb
