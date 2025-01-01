Меню
Берлинале 1986

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1986 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 14 февраля 1986 - 25 февраля 1986
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Tom Goes to the Bar Tom Goes to the Bar
Дин Паризо
Победитель
Золотой берлинский медведь
Stammheim - The Baader-Meinhof Gang on Trial Stammheim - Die Baader-Meinhof-Gruppe vor Gericht
Reinhard Hauff The majority of the jury made this decision after a controversial discussion.
Победитель
Все номинанты
Red Kiss Rouge Baiser
Вера Бельмон
The Smile of the Lamb Hiuch HaGdi
Шимон Дотан
Heidenlöcher Heidenlöcher
Wolfgang Simon
Älska mej Älska mej
Kay Pollak
Копьеносец Гондза 7.0
Копьеносец Гондза Yari no gonza
Масахиро Синода
Mania: The Intruder Mania
Пол Линч, David M. Robertson, John Sheppard
Trouble in Mind Trouble in Mind
Алан Рудольф
Месса окончена 7.2
Месса окончена La messa è finita
Нанни Моретти
Караваджо 6.8
Караваджо Caravaggio
Дерек Джармен
Skapa moya, skapi moy Skapa moya, skapi moy
Eduard Zahariev
Anne Trister Anne Trister
Леа Пул
Camorra (A Story of Streets, Women and Crime) Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti
Лина Вертмюллер
В упор 6.8
В упор At Close Range
Джеймс Фоули
L'aube L'aube
Миклош Янчо
The Berlin Affair Interno berlinese
Лилиана Кавани
Pas în doi Pas în doi
Dan Pita
My Brother-in-law Killed My Sister Mon beau-frère a tué ma soeur
Жак Руффио
The House on the River Das Haus am Fluß
Roland Gräf
Путешествие молодого композитора 7.2
Путешествие молодого композитора Voyage of the Young Composer
Георгий Шенгелая
Teo el pelirrojo Teo el pelirrojo
Paco Lucio
The First Two Hundred Years of My Life Elsö kétszáz évem
Gyula Maár
Flight North Flucht in den Norden
Ингемо Энгстрем
Gilsodom Gilsoddeum
Им Квон Тэк
Hour of the Star A Hora da Estrela
Suzana Amaral
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Тунджел Куртиз
Тунджел Куртиз
The Smile of the Lamb
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Шарлотта Валандри
Red Kiss Tied with Marcelia Cartaxo for _A Hora da Estrela (1985)_.
Победитель
Марселия Карташо
Hour of the Star Tied with Charlotte Valandrey for Rouge Baiser (1985).
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Георгий Шенгелая
Георгий Шенгелая
Путешествие молодого композитора
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Augusta Feeds Her Child Auguszta etet
Csaba Varga
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь
Копьеносец Гондза 7.0
Копьеносец Гондза Yari no gonza
Масахиро Синода For its harmonic composition.
Победитель
Караваджо 6.8
Караваджо Caravaggio
Дерек Джармен For its visual shaping.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Месса окончена 7.2
Месса окончена La messa è finita
Нанни Моретти
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Премия C.I.C.A.E.
Trouble in Mind Trouble in Mind
Алан Рудольф
Победитель
Hour of the Star A Hora da Estrela
Suzana Amaral
Победитель
Месса окончена 7.2
Месса окончена La messa è finita
Нанни Моретти
Победитель
Кинопремия Калигари
Шоа 8.7
Шоа Shoah
Клод Ланзманн
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Stammheim - The Baader-Meinhof Gang on Trial Stammheim - Die Baader-Meinhof-Gruppe vor Gericht
Reinhard Hauff
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
A Time to Live and a Time to Die Tóngnián wangshì
Хоу Сяосянь
Победитель
Шоа 8.7
Шоа Shoah
Клод Ланзманн
Победитель
Женщина из провинции 5.6
Женщина из провинции Kobieta z prowincji
Andrzej Baranski
Победитель
Премия за лучший фильм о мире
Half Life Half Life
Dennis O'Rourke
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Camorra (A Story of Streets, Women and Crime) Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti
Лина Вертмюллер
Победитель
Камера Берлинале
Сидни Поллак
Сидни Поллак
Победитель
Фред Циннеман
Победитель
Джина Лоллобриджида
Джина Лоллобриджида
Победитель
Джульетта Мазина
Победитель
Премия Интерфильма – Почетное упоминание
Hijos de la guerra fría Hijos de la guerra fría
Gonzalo Justiniano
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Соревнование
Camorra (A Story of Streets, Women and Crime) Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti
Лина Вертмюллер Tied with La historia oficial (1985).
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Форум нового кино
Официальная история 7.2
Официальная история La Historia oficial / The Official Story
Луис Пуэнцо Tied with Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti (1985).
Победитель
Премия OCIC – Почетное упоминание
Шоа 8.7
Шоа Shoah
Клод Ланзманн
Победитель
Премия OCIC за продвижение / Форум нового кино
Um Adeus Português Um Adeus Português
Жуан Ботелью
Победитель
Читательское жюри журнала "Зитти"
Half Life Half Life
Dennis O'Rourke
Победитель
Серебряный берлинский медведь — поощрительная премия
Pas în doi Pas în doi
Dan Pita
Победитель
Поощрительная премия / Лучший короткометражный фильм
Ende Ende
Manfred Breuersbrock, Wolfgang Dresler, Dieter Fietzke For the empathy of showing the possible doom of a culture which we all wish to survive.
Победитель
Ende Ende
Manfred Breuersbrock, Wolfgang Dresler, Dieter Fietzke For the empathy of showing the possible doom of a culture which we all wish to survive.
Победитель
Премия OCIC / Соревнование
Hour of the Star A Hora da Estrela
Suzana Amaral
Победитель
C.I.D.A.L.C. Премия
Караваджо 6.8
Караваджо Caravaggio
Дерек Джармен
Победитель
Премия C.I.F.E.J. / Премия C.I.F.E.J.
Bokuchan no senjou Bokuchan no senjou
Yutaka Osawa
Победитель
Фестиваль детского кино: премия сенатора по делам женщин, молодежи и семьи
The End of the World Man The End of the World Man
Bill Miskelly
Победитель
Фестиваль детского кино: поощрительная премия
Bokuchan no senjou Bokuchan no senjou
Yutaka Osawa
Победитель
Премия Интерфильма - единая мировая премия / Форум нового кино
Hijos de la guerra fría Hijos de la guerra fría
Gonzalo Justiniano
Победитель
Премия UNICEF / Премия UNICEF
The End of the World Man The End of the World Man
Bill Miskelly
Победитель
Премия UNICEF - Поощрительная премия
Bokuchan no senjou Bokuchan no senjou
Yutaka Osawa
Победитель
Что у Сеньки было 7.1
Что у Сеньки было Chto u Senki bylo
Радомир Василевский
Победитель
Gritta of the Rats' Castle Gritta von Rattenzuhausbeiuns
Jürgen Brauer
Победитель
