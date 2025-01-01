Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1994

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1994 году

Место проведения Берлин, Германия
Дата проведения 10 февраля 1994 - 21 февраля 1994
Золотой берлинский медведь / Лучший фильм
Все номинанты
Sidestroke La nage indienne
Ксавье Дюрринже
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Ashes Hamu
Ferenc Cakó
Победитель
Все номинанты
Bob's Birthday Bob's Birthday
David Fine, Alison Snowden
Revolver Revolver
Стиг Бергквист, Йонас Оделл, Lars Ohlson And others.
All Out at Sea Auf hoher See
Imogen Kimmel
Drop Drop
Бруно Боцетто
The Gorgon Die Gorgo
Anri Kulev
Fight da faida Fight da faida
Vincenzo Gioanola
Bob's Birthday Bob's Birthday
David Fine, Alison Snowden
Revolver Revolver
Стиг Бергквист, Йонас Оделл, Lars Ohlson And others.
Die Geschichten des O. Die Geschichten des O.
Angela Holtschmidt
Sashko Sashko
Mukola Kaptan
Золотой берлинский медведь
Во имя отца 8.1
Во имя отца In the Name of the Father
Джим Шеридан
Победитель
Все номинанты
Клубника и шоколад 7.4
Клубника и шоколад Fresa e Chocolate
Томас Гутьеррес Алеа, Хуан Карлос Табио
Бесстрашный 7.0
Бесстрашный Fearless
Питер Уир
Sparkling Fox Huo hu
Ziniu Wu
Alles auf Anfang Alles auf Anfang
Reinhard Münster
Божья коровка, улети на небо 7.4
Божья коровка, улети на небо Ladybird Ladybird
Кен Лоуч
Passage to Buddha Hwaeomgyeong
Янг Сун-ву
The Window Over the Way Les gens d'en face
Иисус Гарай Festival title: Els de davant.
A Terceira Margem do Rio A Terceira Margem do Rio
Нельсон Перейра Дос Сантос
Foetus A magzat
Марта Месарош
Cari fottutissimi amici Cari fottutissimi amici
Марио Моничелли
Der Blaue Der Blaue
Lienhard Wawrzyn
Charachar Charachar
Buddhadev Dasgupta
Клубника и шоколад 7.4
Клубника и шоколад Fresa e Chocolate
Томас Гутьеррес Алеа, Хуан Карлос Табио
Три цвета: Белый 7.6
Три цвета: Белый Trois couleurs: Blanc
Кшиштоф Кесьлевский
Смотреть трейлер
Smoking/No Smoking Smoking/No Smoking
Ален Рене
Exile Exile
Пол Кокс
Год собаки 6.8
Год собаки God sobaki
Семён Аранович
Il giudice ragazzino Il giudice ragazzino
Alessandro Di Robilant
Al otro lado del túnel Al otro lado del túnel
Jaime de Armiñán
Something Fishy Pas très catholique
Тони Маршалл
Филадельфия 7.8
Филадельфия Philadelphia
Джонатан Демме
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Филадельфия
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Crissy Rock
Божья коровка, улети на небо
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Кшиштоф Кесьлевский
Кшиштоф Кесьлевский
Три цвета: Белый
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Balthazar Balthazar
Christophe Fraipont
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающиеся художественные достижения
Год собаки 6.8
Год собаки God sobaki
Семён Аранович For the understanding depiction of new fates in contemporary Russia.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающееся одиночное достижение
Smoking/No Smoking Smoking/No Smoking
Ален Рене For the originality.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Клубника и шоколад 7.4
Клубника и шоколад Fresa e Chocolate
Томас Гутьеррес Алеа, Хуан Карлос Табио
Победитель
Клубника и шоколад 7.4
Клубника и шоколад Fresa e Chocolate
Томас Гутьеррес Алеа, Хуан Карлос Табио
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
Passage to Buddha Hwaeomgyeong
Янг Сун-ву
Победитель
Голубой ангел
Il giudice ragazzino Il giudice ragazzino
Alessandro Di Robilant
Победитель
Кинопремия Калигари
Сатанинское танго 8.2
Сатанинское танго Sátántangó
Бела Тарр
Победитель
Хрустальный Медведь / Лучший полнометражный фильм
No Worries No Worries
David Elfick
Победитель
Хрустальный Медведь / Лучший короткометражный фильм
Binke kan inte flyga Binke kan inte flyga
Ylva-Li Gustafsson, Lennart Gustafsson
Победитель
Binke kan inte flyga Binke kan inte flyga
Ylva-Li Gustafsson, Lennart Gustafsson
Победитель
Премия за лучший фильм о мире
Balagan Balagan
Klaus Volkenborn Tied with God sobaki (1994).
Победитель
Год собаки 6.8
Год собаки God sobaki
Семён Аранович Tied with Balagan (1994).
Победитель
Приз Экуменического жюри / Соревнование
Божья коровка, улети на небо 7.4
Божья коровка, улети на небо Ladybird Ladybird
Кен Лоуч
Победитель
Приз Экуменического жюри / Форум нового кино
La estrategia del caracol La estrategia del caracol
Серхио Кабрера
Победитель
Читательское жюри «Зигессойле»
Heavy Blow Heavy Blow
Hoang A. Duong
Победитель
Тедди / Лучший документальный фильм
Remembrance of Things Fast: True Stories Visual Lies Remembrance of Things Fast: True Stories Visual Lies
Джон Мэйбери
Победитель
Coming Out Under Fire Coming Out Under Fire
Arthur Dong
Победитель
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Клубника и шоколад 7.4
Клубника и шоколад Fresa e Chocolate
Томас Гутьеррес Алеа, Хуан Карлос Табио
Победитель
Клубника и шоколад 7.4
Клубника и шоколад Fresa e Chocolate
Томас Гутьеррес Алеа, Хуан Карлос Табио
Победитель
Go Fish Go Fish
Роуз Троше
Победитель
Heavy Blow Heavy Blow
Hoang A. Duong
Победитель
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Carmelita Tropicana: Your Kunst Is Your Waffen Carmelita Tropicana: Your Kunst Is Your Waffen
Ela Troyano
Победитель
Премия Вольфганга Штаудте
Ладони 7.8
Ладони Palms
Артур Аристакисян
Победитель
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Софи Лорен
Софи Лорен
Победитель
Особое упоминание
Cari fottutissimi amici Cari fottutissimi amici
Марио Моничелли To our dear fried Mario Monicelli.
Победитель
Бесстрашный 7.0
Бесстрашный Fearless
Рози Перес For outstanding performance.
Победитель
Sparkling Fox Huo hu
For the cinematography.
Победитель
