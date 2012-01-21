Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Дикая киска
6.4 Рейтинг IMDb: 6
Дикая киска

Joven y alocada 18+
О фильме

Даниэле — 17. Воспитываясь в строгой религиозной семье, она одержима сексом. Ее школьные будни украшает небольшой скандал: накануне выпускных экзаменов Даниэла совращает одноклассника, и с баптисткой школой приходится попрощаться раньше срока. У Даниэлы красивый бойфренд, она влюблена в девушку, с которой работает на телевидении. О своих сексуальных переживаниях Даниэла исправно рассказывает всему миру через блог, аккуратно посещает церковь по воскресеньям и молится, чтобы мать случайно не выследила ее в интернете. Бунтарка по природе, Даниэла, отказываясь сдерживать хоть какие-то желания, пытается найти свой «праведный» путь.
Дикая киска - трейлер с русскими субтитрами
Страна Чили
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 2 марта 2016
Премьера в мире 21 января 2012
Дата выхода
12 июля 2012 Россия A-One Films
12 июля 2012 Беларусь
7 марта 2014 Испания
12 июля 2012 Казахстан
6 июня 2012 США
12 июля 2012 Украина
29 марта 2012 Чили
Сборы в мире $212 624
Производство Fabula
Другие названия
Joven y alocada, Young & Wild, Young and Wild, Jovem Aloucada, Joven & alocada, Nea kai treliara, Νέα και τρελιάρα, Дикая киска, 영 & 와일드, ダニエラ 17歳の本能
Режиссер
Мариали Ривас
В ролях
Алисия Родригес
Мария Грасия Оменя
Фелипе Пинто
Эрнан Лакалль
Все актеры и съемочная группа
6.4
6 IMDb
Дикая киска - трейлер с русскими субтитрами
Дикая киска - трейлер без цензуры с русскими субтитрами
Кадры из фильма
