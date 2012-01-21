Даниэле — 17. Воспитываясь в строгой религиозной семье, она одержима сексом. Ее школьные будни украшает небольшой скандал: накануне выпускных экзаменов Даниэла совращает одноклассника, и с баптисткой школой приходится попрощаться раньше срока. У Даниэлы красивый бойфренд, она влюблена в девушку, с которой работает на телевидении. О своих сексуальных переживаниях Даниэла исправно рассказывает всему миру через блог, аккуратно посещает церковь по воскресеньям и молится, чтобы мать случайно не выследила ее в интернете. Бунтарка по природе, Даниэла, отказываясь сдерживать хоть какие-то желания, пытается найти свой «праведный» путь.