Сэм Смит работает портье в дорогом лондонском отеле и мечтает о собственном ресторане. Однажды волей судьбы он оказывается в ювелирном магазине, где работает красавица Мэри Брайт. Пока стеснительный Сэм собирается заговорить с очаровательной девушкой, в магазине начинается дерзкое ограбление. Оказавшись заложниками вооруженных бандитов, молодые люди получают возможность раскрыть друг другу свои истинные чувства.
|12 февраля 2012
|Россия
|Каравелла-DDC
|16+
|13 июля 2012
|Великобритания
|12 февраля 2012
|Германия
|12 февраля 2012
|Казахстан
|12 февраля 2012
|Украина