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Постер фильма Кто получит бриллиант?
6.0
Кто получит бриллиант? - Трейлер
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6.0

Кто получит бриллиант?

, 2011
Comes a Bright Day
Великобритания / триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Кто получит бриллиант?
6.0
Кто получит бриллиант? - Трейлер
Кто получит бриллиант?  Трейлер

О фильме

Сэм Смит работает портье в дорогом лондонском отеле и мечтает о собственном ресторане. Однажды волей судьбы он оказывается в ювелирном магазине, где работает красавица Мэри Брайт. Пока стеснительный Сэм собирается заговорить с очаровательной девушкой, в магазине начинается дерзкое ограбление. Оказавшись заложниками вооруженных бандитов, молодые люди получают возможность раскрыть друг другу свои истинные чувства.

В ролях

Крэйг Робертс
Sam Smith
Имоджен Путс
Имоджен Путс
Mary Bright
Кевин МакКидд
Cameron
Тимоти Сполл
Тимоти Сполл
Charlie Morgan
Джофф Белл
Mr. Morgan
Джозеф Алтин
Джозеф Алтин
Clegg
Бен Кура
Бен Кура
Mr. Sullivan
Sibeal McGuinne
Mrs. Lieberman
Ли Уитлок
Ticket Tout
Энтони Уэльс
Elliot
Режиссер Саймон Эбауд
Сценарист Саймон Эбауд
Композитор Joel Cadbury, Мелисса Парментер, Paul Stoney
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 12 февраля 2012
Дата выхода
12 февраля 2012 Россия Каравелла-DDC 16+
13 июля 2012 Великобритания
12 февраля 2012 Германия
12 февраля 2012 Казахстан
12 февраля 2012 Украина
Сборы в мире $1 142
Производство Ipso Facto Films, Cinema Six, Smudge Films
Другие названия
Comes a Bright Day, Um Dia Brilhante, Кто получит бриллиант?, カムズ・ア・ブライト・デイ

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 11 голосов
6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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Кто получит бриллиант? - Трейлер
Кто получит бриллиант? Трейлер
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