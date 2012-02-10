Уже не дети, 2012

Рэйчел — пятнадцатилетняя девочка из семьи мормонов-фундаменталистов штата Юта. Однажды она находит запрещенную кассету с рок-музыкой. Никогда не слышав ничего подобного прежде, Рэйчел переживает неповторимые эмоции. Три месяца спустя Рэйчел обнаруживает, что беременна, и утверждает, что произошло непорочное зачатие от прослушивания запретных рок-записей. Родители Рейчел готовят для неё свадьбу, но она бежит в ближайший город — Лас-Вегас, чтобы найти человека, который поет на кассете, думая, что он имеет какое-то отношение к её таинственной беременности …