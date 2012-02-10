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Уже не дети Уже не дети
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Electrick Children

Уже не дети, 2012

2012 / США
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Рэйчел — пятнадцатилетняя девочка из семьи мормонов-фундаменталистов штата Юта. Однажды она находит запрещенную кассету с рок-музыкой. Никогда не слышав ничего подобного прежде, Рэйчел переживает неповторимые эмоции. Три месяца спустя Рэйчел обнаруживает, что беременна, и утверждает, что произошло непорочное зачатие от прослушивания запретных рок-записей. Родители Рейчел готовят для неё свадьбу, но она бежит в ближайший город — Лас-Вегас, чтобы найти человека, который поет на кассете, думая, что он имеет какое-то отношение к её таинственной беременности …

5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 26 июля 2012
Премьера в мире 10 февраля 2012
MPAA R
Прокатчик P&I Films
Режиссер
Ребекка Томас
В ролях
Джулия Гарнер
Джулия Гарнер
Рори Калкин
Рори Калкин
Билл Сейдж
Билл Сейдж
Синтия Уэтрос
Синтия Уэтрос
Билли Зейн
Билли Зейн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Уже не дети 3 постера
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саундтрек фильма Уже не дети
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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