Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 2002

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 2002 году

Место проведения Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Дата проведения 6 февраля 2002 - 17 февраля 2002
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
At Dawning At Dawning
Martin Jones
Победитель
Все номинанты
Relativity Relativity
Virginia Heath
Taking the Wheel Taking the Wheel
David Ackerman
5.6
Мой брат Bror min
Йенс Йонссон
The Fly Up Ergii
Марат Сарулу
Glaadiator Glaadiator
Luka Pecel
Золотой берлинский медведь / Соревнование
Все номинанты
Baader Baader
Кристофер Рот
Золотой берлинский медведь
Кровавое воскресенье 7.8
Кровавое воскресенье Bloody Sunday
Пол Гринграсс Tied with Sen to Chihiro no kamikakushi (2001).
Победитель
Унесенные призраками 8.7
Унесенные призраками Sen to Chihiro no kamikakushi / Spirited Away
Хаяо Миядзаки Tied with Bloody Sunday (2002).
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Айрис 7.1
Айрис Iris
Ричард Эйр
Bridget Bridget
Амос Коллек
Семейка Тененбаум 7.6
Семейка Тененбаум The Royal Tenenbaums
Уэс Андерсон
A Map of the Heart Der Felsen
Доминик Граф
Плохой парень 6.7
Плохой парень Nabbeun namja
Ким Ки Дук
Гриль-бар "На полпути" 7.1
Гриль-бар "На полпути" Grill Point / Halbe Treppe
Андреас Дрезен
Stones Piedras
Саласар, Рамон
Beneath Clouds Beneath Clouds
Иван Сен
Amen. Amen.
Коста-Гаврас
Бал монстров 7.0
Бал монстров Monster's Ball
Марк Форстер
8 женщин 7.2
8 женщин 8 femmes
Франсуа Озон
Minor Mishaps Små ulykker
Аннетт К. Олесен
One Day in August Dekapentavgoustos
Constantine Giannaris
Safe Conduct Laissez-passer
Бертран Тавернье
Корабельные новости 6.9
Корабельные новости The Shipping News
Лассе Халльстрем
KT KT
Дзюндзи Сакамото
Рай 6.9
Рай Heaven
Том Тыквер
Утро понедельника 5.9
Утро понедельника Lundi matin
Отар Иоселиани
Temptations Kísértések
Zoltán Kamondi
Burning in the Wind Brucio nel vento
Сильвио Сольдини
Золотой берлинский медведь / Короткометражный фильм
Все номинанты
Bridget's Daughter Bridget's Daughter
Charles Olivier
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Жак Гамблен
Жак Гамблен
Safe Conduct
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Холли Берри
Холли Берри
Бал монстров
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Отар Иоселиани
Отар Иоселиани
Утро понедельника
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая музыка к фильму
Safe Conduct Laissez-passer
Antoine Duhamel
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
5.6
Мой брат Bror min
Йенс Йонссон
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Гран-при жюри
Гриль-бар "На полпути" 7.1
Гриль-бар "На полпути" Grill Point / Halbe Treppe
Андреас Дрезен
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающиеся художественные достижения
8 женщин 7.2
8 женщин 8 femmes
Фанни Ардан, Эммануэль Беар, Катрин Денев, Изабель Юппер, Виржини Ледуайен, Даниэль Дарье, Фирмин Ришар, Людивин Санье
Победитель
8 женщин 7.2
8 женщин 8 femmes
Фанни Ардан, Эммануэль Беар, Катрин Денев, Изабель Юппер, Виржини Ледуайен, Даниэль Дарье, Фирмин Ришар, Людивин Санье
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
Baader Baader
Кристофер Рот
Победитель
Голубой ангел
Minor Mishaps Små ulykker
Аннетт К. Олесен To the creative ensemble of the film.
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Форум нового кино
Mothers of Life Elämän äidit
Анастасия Лапсуи, Маркку Лехмускаллио
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Панорама
Piñero Piñero
Леон Ичасо
Победитель
Кинопремия Калигари
A Lucky Day Un día de suerte
Sandra Gugliotta
Победитель
Хрустальный Медведь / Лучший полнометражный фильм
Scars Glasskår
Lars Berg
Победитель
Хрустальный Медведь / Лучший короткометражный фильм
The Flood Mabul
Гай Наттив
Победитель
Все номинанты
List List
Denijal Hasanovic
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
A Death Sentence Klatretøsen
Ганс Фабиан Вулленвебер
Победитель
A Passage to Ottawa A Passage to Ottawa
Гурав Сет
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
The Hedge of Thorns Tornehekken
Anita Killi
Победитель
Delivery Day Delivery Day
Jane Manning
Победитель
Немецкий детский фонд – специальная награда / Лучший короткометражный фильм
Ballet Was Cancelled Ballett ist ausgefallen
Anne Wild
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
Send More Candy Send mere slik
Cæcilia Holbek Trier, Marie Katrine Rasch, Ninna Assentoft Rasmussen Especially for the children's acting.
Победитель
Send More Candy Send mere slik
Cæcilia Holbek Trier, Marie Katrine Rasch, Ninna Assentoft Rasmussen Especially for the children's acting.
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Delivery Day Delivery Day
Jane Manning
Победитель
Немецкий детский фонд – Гран при / Лучший полнометражный фильм
Scars Glasskår
Lars Berg
Победитель
Премия Дон Кихота
The Rules of the Game Wa dong ren
Ping Ho
Победитель
Премия «Дон Кихот» — особое упоминание
A Lucky Day Un día de suerte
Sandra Gugliotta
Победитель
Alexei and the Spring Alexei to izumi
Seiichi Motohashi
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Утро понедельника 5.9
Утро понедельника Lundi matin
Отар Иоселиани For his very professional and elegant portrayal of the absurdity and boredom of everyday life.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Soviets Plus Electricity Les soviets plus l'électricité
Nicolas Rey For its interest in the survivors of a Siberian gulag, and for a simple and thus forceful narrative style that sparingly and wisely combines images and sounds.
Победитель
Премия Манфреда Зальцгебера
Guardian of the Frontier Varuh meje
Maja Weiss Tied with Head käed (2001).
Победитель
Хорошие руки 5.9
Хорошие руки Head käed
Пеэтер Симм Tied with Varuh meje (2002).
Победитель
Премия Нетпак
Chen Mo and Meiting Chen Mo he Meiting
Hao Lui For its masterly achievement in using simple means to portray a profoundly moving relationship and evoking emotional warmth in the depressing environment of the two protagonists.
Победитель
Премия "Нетпак" – особое упоминание
Fish and Elephant Jin nian xia tian
Ли Ю For its courageous subject matter and for its decision not to exploit its protagonists but rather have confidence in the reaction of the families towards the two protagonists.
Победитель
Премия «Новый талант» / Актер
Хью Бонневилль
Хью Бонневилль
Айрис
Победитель
Премия «Новый талант» / Актриса
Dannielle Hall
Beneath Clouds
Победитель
Стипендия Нью-Йоркской киноакадемии
Babies on the Sun Babies on the Sun
Gariné Torossian
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама»
Blind Spot. Hitler's Secretary Im toten Winkel - Hitlers Sekretärin
Андре Хеллер, Othmar Schmiderer
Победитель
Blind Spot. Hitler's Secretary Im toten Winkel - Hitlers Sekretärin
Андре Хеллер, Othmar Schmiderer
Победитель
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии
Golden Gate (Palace II) Palace II
Катя Лунд, Фернанду Мейреллиш
Победитель
Golden Gate (Palace II) Palace II
Катя Лунд, Фернанду Мейреллиш
Победитель
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии — особое упоминание
Jazireh Jazireh
Safoura Ahmadi
Победитель
Премия за лучший фильм о мире
August: A Moment Before the Eruption August: A Moment Before the Eruption
Avi Mograbi
Победитель
Приз UIP Берлин (европейский короткометражный фильм)
Relativity Relativity
Virginia Heath
Победитель
Приз Экуменического жюри / Соревнование
Кровавое воскресенье 7.8
Кровавое воскресенье Bloody Sunday
Пол Гринграсс
Победитель
Приз Экуменического жюри / Форум нового кино
That's My Face That's My Face
Thomas Allen Harris
Победитель
Приз Экуменического жюри / Панорама
L'ange de goudron L'ange de goudron
Denis Chouinard
Победитель
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Гриль-бар "На полпути" 7.1
Гриль-бар "На полпути" Grill Point / Halbe Treppe
Андреас Дрезен
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
8 женщин 7.2
8 женщин 8 femmes
Франсуа Озон
Победитель
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
Alexei and the Spring Alexei to izumi
Seiichi Motohashi
Победитель
Читательское жюри «Зигессойле»
Шагая по воде 6.4
Шагая по воде Walking on Water
Тони Эйрс
Победитель
Тедди / Лучший документальный фильм
All About My Father Alt om min far
Эвен Бенестад
Победитель
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Шагая по воде 6.4
Шагая по воде Walking on Water
Тони Эйрс
Победитель
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Celebration Celebration
Daniel Stedman
Победитель
Тедди / Премия жюри
Just a Woman Juste une femme
Митрэ Фарахани This award goes to this work for the extraordinary bravery of both the filmmaker and the protagonist in revealing the previously hidden face of transsexuality in Iran and the accomplished realization of the story.
Победитель
Премия Вольфганга Штаудте
Wesh, Wesh, What's Happening? Wesh wesh, qu'est-ce qui se passe?
Рабех Аммер-Займеш
Победитель
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Роберт Олтмен
Роберт Олтмен
Победитель
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Победитель
Камера Берлинале
Volker Hassemer
Победитель
Horst Wendlandt
Победитель
Коста-Гаврас
Победитель
Награда C.I.C.A.E. – особое упоминание / Панорама
Light Drops O Gotejar da Luz
Fernando Vendrell
Победитель
All About Lily Chou-Chou Riri Shushu no subete
Shunji Iwai
Победитель
Премия за первый фильм
Beneath Clouds Beneath Clouds
Иван Сен
Победитель
Премия за первый фильм / Поколение Кплюс
Все номинанты
A Passage to Ottawa A Passage to Ottawa
Гурав Сет
Премия за первый фильм / Специальный приз жюри
Все номинанты
The Antman The Antman
Кристоф Гампл
Премия за первый фильм – особое упоминание
Проект Лярами 6.9
Проект Лярами The Laramie Project
Мосес Кауфман
Победитель
Chen Mo and Meiting Chen Mo he Meiting
Hao Lui
Победитель
EFP Падающая звезда
Michael Finger
Switzerland.
Победитель
Жереми Ренье
Жереми Ренье
Belgium.
Победитель
Athina Maximou
Greece.
Победитель
Люк Фейт
Luxembourg.
Победитель
Люси Расселл
United Kingdom.
Победитель
Lindsey Harris
Ireland.
Победитель
Мария Рич
Denmark.
Победитель
Федя ван Хейт
Федя ван Хейт
The Netherlands.
Победитель
Enrique Alcides
Spain.
Победитель
Рашида Бракни
France.
Победитель
Маргрет Вильялмсдоттир
Iceland.
Победитель
Антонио Ваннек
Germany.
Победитель
Мария Бонневи
Мария Бонневи
Norway.
Победитель
Marcell Miklós
Hungary.
Победитель
Фабрицио Джифуни
Фабрицио Джифуни
Italy.
Победитель
Carla Bolito
Portugal.
Победитель
Тува Новотны
Тува Новотны
Sweden.
Победитель
Премия «Перспектива»
Все номинанты
The Antman The Antman
Кристоф Гампл
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше