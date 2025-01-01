Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1960

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1960 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 24 июня 1960 - 5 июля 1960
Золотой берлинский медведь / Лучший полнометражный документальный фильм
Faja lobbi Faja lobbi
Herman van der Horst
Победитель
Все номинанты
Jungle Cat Jungle Cat
Джеймс Элгар
Mandara Mandara
René Gardi
Village Sunday Village Sunday
Stewart Wilensky
Men of Brazil Homens do Brasil
Nelson Marcellino de Carvalho
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Le Songe Des Chevaux Sauvages Le Songe Des Chevaux Sauvages
Denys Colomb de Daunant
Победитель
Золотой берлинский медведь
Lazarillo El Lazarillo de Tormes
César Fernández Ardavín
Победитель
Все номинанты
Wild River Wild River
Элиа Казан
Пожнешь бурю 8.2
Пожнешь бурю Inherit the Wind
Стэнли Крамер
Puberun Puberun
Prabhat Mukherjee
Faith, Hope and Witchcraft Tro, håb og trolddom
Эрик Баллинг
The Love Game Les jeux de l'amour
Филипп де Брока
Золушка 7.3
Золушка Cinderella
Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмильтон Ласки
My Slave My Slave
Ubol Yugala
A Glass of Water Das Glas Wasser
Хельмут Койтнер
Our Last Spring Eroika
Михалис Какояннис
Карманник 7.9
Карманник Pickpocket
Робер Брессон
A Woman's Testament Jokyô
Кон Итикава, Ясудзо Масумура, Кодзабуро Есимура
The Nightingale's Prayer Doa al karawan
Henry Barakat
Золушка 7.3
Золушка Cinderella
Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмильтон Ласки
На последнем дыхании 6.9
На последнем дыхании Breathless
Жан-Люк Годар
Смотреть трейлер
Even the Clouds Are Drifting Guleumeun heulleogado
Yu Hyun-mok
Under Ten Flags Sotto dieci bandiere
Duilio Coletti
Kaks' tavallista Lahtista Kaks' tavallista Lahtista
Ville Salminen
Love and Larceny Il mattatore
Дино Ризи
My Second Brother Nianchan
Сёхэй Имамура
Ярмарка 7.3
Ярмарка Kirmes
Вольфганг Штаудте
The Party Is Over Fin de fiesta
Леопольдо Торр Нильссон
A Woman's Testament Jokyô
Кон Итикава, Ясудзо Масумура, Кодзабуро Есимура
Blessings of the Land Biyaya ng lupa
Manuel Silos
Nai Kiran Nai Kiran
S.M. Agha
Struggle for Eagle Peak Venner
Танкред Ибсен
Sängkammartjuven Sängkammartjuven
Göran Gentele
The Angry Silence The Angry Silence
Гай Грин
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Фредрик Марч
Фредрик Марч
Пожнешь бурю
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Жюльет Мэйнель
Ярмарка
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Жан-Люк Годар
Жан-Люк Годар
На последнем дыхании
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз – Лучшая комедия
The Love Game Les jeux de l'amour
Филипп де Брока
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз: короткометражный фильм
Der Spielverderber Der Spielverderber
Boris von Borresholm
Победитель
Diario Diario
Juan Berend
Победитель
I vecchi I vecchi
Raffaele Andreassi
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
The Angry Silence The Angry Silence
Гай Грин
Победитель
Поощрительная премия / Лучший полнометражный документальный фильм
Mandara Mandara
René Gardi
Победитель
Поощрительная премия / Короткометражный фильм
Austria gloriosa Austria gloriosa
Победитель
Hafenrhythmus Hafenrhythmus
Wolf Hart
Победитель
Премия OCIC / Премия OCIC
The Angry Silence The Angry Silence
Гай Грин
Победитель
C.I.D.A.L.C. Премия
Lazarillo El Lazarillo de Tormes
César Fernández Ardavín
Победитель
Молодежная кинопремия / Лучший документальный фильм, подходящий для молодежи
Jungle Cat Jungle Cat
Джеймс Элгар
Победитель
Молодежная кинопремия / Лучший художественный фильм для молодежи
Пожнешь бурю 8.2
Пожнешь бурю Inherit the Wind
Стэнли Крамер
Победитель
Молодежная кинопремия / Лучший короткометражный фильм для молодежи
Nguoi con cua bien ça Nguoi con cua bien ça
Победитель
Премия молодежного кино – поощрительная премия / Лучший документальный фильм, подходящий для молодежи
Mandara Mandara
René Gardi
Победитель
Премия молодежного кино – поощрительная премия / Лучший художественный фильм для молодежи
The Angry Silence The Angry Silence
Гай Грин
Победитель
Премия молодежного кино – поощрительная премия / Лучший короткометражный фильм для молодежи
Ballon vole Ballon vole
Jean Dasque
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше