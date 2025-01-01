Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1991

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1991 году

Место проведения Берлин, Германия
Дата проведения 15 февраля 1991 - 26 февраля 1991
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Six Point Nine Six Point Nine
Dan Bootzin
Победитель
Все номинанты
The Contest The Contest
Gerhard Schwarz
Boogie Woogie Cat Boogie Woogie Cat
Les Kaluza
Get the Picture Et si on se faisait une toile
Daniel Barrau
Tribute to Cinema Hommage au cinéma
Ален Дерошер
Die Beichte Die Beichte
Jochen Kuhn
Big Bang Big Bang
Бруно Боцетто
Золотой берлинский медведь
The House of Smiles La casa del sorriso
Марко Феррери
Победитель
Все номинанты
Fortune Express Fortune Express
Olivier Schatzky
Ultrà Ultrà
Рикки Тоньяцци
Сатана 6.8
Сатана Satana
Виктор Аристов
Cabeza de Vaca Cabeza de Vaca
Nicolás Echevarría
Русский отдел 6.5
Русский отдел The Russia House
Фред Скеписи
The Miracle The Miracle
Нил Джордан
The Last Eunuch Da taijian Li Lianying
Тянь Чжуанчжуан
Amelia Lópes O'Neill Amelia Lópes O'Neill
Валерия Сармиенто
Der Berg Der Berg
Маркус Имхоф
Erfolg Erfolg
Франц Зайтц
Uranus Uranus
Клод Берри
The Little Gangster Le petit criminel
Жак Дуайон
Молчание ягнят 8.6
Молчание ягнят The Silence of the Lambs
Джонатан Демме
Смотреть трейлер
The Voyage of Captain Fracassa Il viaggio di Capitan Fracassa
Этторе Скола
Мистер Джонсон 6.3
Мистер Джонсон Mister Johnson
Брюс Бересфорд
Quiet Days in August Isyhes meres tou Avgoustou
Пантелис Вулгарис
Танцующий с волками 7.8
Танцующий с волками Dances With Wolves
Кевин Костнер
The Ballad of the Sad Cafe The Ballad of the Sad Cafe
Саймон Кэллоу
Snake's Fang Dandan-e-mar
Masud Kimiai
Der Tangospieler Der Tangospieler
Roland Gräf
Good Evening, Mr. Wallenberg God afton, herr Wallenberg
Kjell Grede
The Conviction La condanna
Марко Беллоккьо
When the Stars Were Red Ked hviezdy boli cervené
Dusan Trancík
Любовники 6.9
Любовники Amantes / Lovers
Висенте Аранда
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Мейнард Эзиаши
Мистер Джонсон
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Виктория Абриль
Виктория Абриль
Любовники
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Джонатан Демме
Джонатан Демме
Молчание ягнят Tied with Ultrà (1991).
Победитель
Рикки Тоньяцци
Ultrà Tied with The Silence of the Lambs (1991).
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Last 100 Years of Marx-Leninismus in Bohemia Posledních 100 let Marx-Leninismu v Cechách
Pavel Koutský
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающееся одиночное достижение
Танцующий с волками 7.8
Танцующий с волками Dances With Wolves
Кевин Костнер For producing/directing/starring the movie.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Сатана 6.8
Сатана Satana
Виктор Аристов Tied with La condanna (1991).
Победитель
The Conviction La condanna
Марко Беллоккьо Tied with Satana (1991).
Победитель
Кинопремия Калигари
All the Vermeers in New York All the Vermeers in New York
Jon Jost
Победитель
Sure Fire Sure Fire
Jon Jost
Победитель
All the Vermeers in New York All the Vermeers in New York
Jon Jost
Победитель
Sure Fire Sure Fire
Jon Jost
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
The Little Gangster Le petit criminel
Жак Дуайон
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Die Mauer Die Mauer
Jürgen Böttcher
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Художественный фильм
Все номинанты
Дети из отеля "Америка" 8.2
Дети из отеля "Америка" Vaikai is America viesbucio
Раймундас Банионис
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Игровой фильм
Все номинанты
Julia Has Two Lovers Julia Has Two Lovers
Bashar Shbib
Премия за лучший фильм о мире
Alice in Wondertown Alicia en el pueblo de Maravillas
Daniel Díaz Torres
Победитель
Тедди / Лучший документальный фильм
Paris Is Burning Paris Is Burning
Дженни Ливингстон
Победитель
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Forbidden Love Zapovezená láska
Vladislav Kvasnicka
Победитель
Poison Poison
Тодд Хейнс
Победитель
Все номинанты
The Garden The Garden
Дерек Джармен
Тедди / Лучший короткометражный фильм
The Making of Monsters The Making of Monsters
Джон Грейсон
Победитель
Relax Relax
Chris Newby
Победитель
Премия Вольфганга Штаудте
Kikuchi Kikuchi
Kenchi Iwamoto
Победитель
Камера Берлинале
Джейн Расселл
Джейн Расселл
Победитель
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
Победитель
Особое упоминание
The Last Eunuch Da taijian Li Lianying
Тянь Чжуанчжуан
Победитель
The Little Gangster Le petit criminel
Жак Дуайон
Победитель
Snake's Fang Dandan-e-mar
Masud Kimiai
Победитель
Премия OCIC – Почетное упоминание / Форум нового кино
The Garden The Garden
Дерек Джармен
Победитель
Премия OCIC / Соревнование
The Little Gangster Le petit criminel
Жак Дуайон
Победитель
Премия OCIC / Форум нового кино
Lola Lola
María Novaro
Победитель
Премия Audi за короткометражный фильм / Лучший короткометражный фильм
Все номинанты
The Abandoned 58 The Abandoned 58
Michael Haussman
Год проведения
Номинации

