Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Берлинале
События
Берлинале 1992
Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1992 году
Место проведения
Берлин, Германия
Дата проведения
13 февраля 1992 - 24 февраля 1992
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Все номинанты
Amoroso
Amoroso
Maurizio Forestieri
From the Chancellery of the German Reich to Paraguay
Von der Reichskanzlei bis Paraguay
Riki Kalbe, Barbara Kasper
Wilhelm Tell
Wilhelm Tell
Kurt Gloor
Sanctus
Sanctus
Piotr Andrejew
RC II
RC II
Odd Syse
Показать всех номинантов
Золотой берлинский медведь
6.9
Большой каньон
Grand Canyon
Лоуренс Кэздан
Победитель
Все номинанты
6.8
Ближний круг
The Inner Circle
Андрей Кончаловский
Nothing But Lies
Rien que des mensonges
Paule Muret
7.5
Все утра мира
Tous les matins du monde
Ален Корно
Beltenebros
Beltenebros
Пилар Миро
Center Stage
Ruan Ling Yu
Stanley Kwan
6.8
Багси
Bugsy
Барри Левинсон
Luminous Moss
Hikarigoke
Кэй Кумаи
Rcheuli
Rcheuli
Михаил Калатозишвили
7.2
Мыс страха
Cape Fear
Мартин Скорсезе
Смотреть трейлер
Der Brocken
Der Brocken
Вадим Гловна
6.9
Чуткий сон
Light Sleeper
Пол Шредер
Il capitano
Il capitano
Ян Труэль
La Frontera
La Frontera
Ricardo Larraín
Céline
Céline
Жан-Клод Бриссо
Dear Emma, Sweet Böbe
Édes Emma, drága Böbe - vázlatok, aktok
Иштван Сабо
Infinity
Beskonechnost
Марлен Хуциев
Utz
Utz
Джордж Слейзер
An Independent Life
Samostoyatelnaya zhizn
Виталий Каневский
Withdrawn from competition.
6.9
Умереть заново
Dead Again
Кеннет Брана
7.2
Зимняя сказка
Conte d'hiver
Эрик Ромер
Gas Food Lodging
Gas Food Lodging
Эллисон Андерс
7.0
Обед нагишом
Naked Lunch
Дэвид Кроненберг
Gudrun
Gudrun
Hans W. Geissendörfer
The Last Days of Chez Nous
The Last Days of Chez Nous
Джиллиан Армстронг
The Long Winter
El largo invierno
Jaime Camino
Показать всех номинантов
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Армин Мюллер-Шталь
Utz
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Мэгги Чун
Center Stage
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Ян Труэль
Il capitano
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающиеся художественные достижения
Beltenebros
Beltenebros
Javier Aguirresarobe
For the filmic quality.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающееся одиночное достижение
La Frontera
La Frontera
Ricardo Larraín
For an outstanding first film.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Dear Emma, Sweet Böbe
Édes Emma, drága Böbe - vázlatok, aktok
Иштван Сабо
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
Infinity
Beskonechnost
Марлен Хуциев
Победитель
Кинопремия Калигари
Swoon
Swoon
Том Кэлин
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
7.2
Зимняя сказка
Conte d'hiver
Эрик Ромер
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
6.4
Эвард II
Edward II
Дерек Джармен
Победитель
6.7
Жизнь богемы
Boheemielamaa
Аки Каурисмяки
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Игровой фильм
Все номинанты
Lana in Love
Lana in Love
Bashar Shbib
Показать всех номинантов
Премия за лучший фильм о мире
Rodina heißt Heimat
Rodina heißt Heimat
Helga Reidemeister
Победитель
Все номинанты
Deadly Currents
Deadly Currents
Ric Esther Bienstock, Simcha Jacobovici
Deadly Currents
Deadly Currents
Ric Esther Bienstock, Simcha Jacobovici
Показать всех номинантов
Приз Экуменического жюри / Соревнование
Infinity
Beskonechnost
Марлен Хуциев
Победитель
Приз Экуменического жюри / Форум нового кино
The Annunciation of Marie
L'annonce faite à Marie
Ален Кюни
Победитель
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Utz
Utz
Джордж Слейзер
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Utz
Utz
Джордж Слейзер
Победитель
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
The Usual
The Usual
Eric Tretbar
Победитель
Тедди / Лучший документальный фильм
Voices from the Front
Voices from the Front
Sandra Elgear, Robyn Hutt, David Meieran
Победитель
Voices from the Front
Voices from the Front
Sandra Elgear, Robyn Hutt, David Meieran
Победитель
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Together Alone
Together Alone
P.J. Castellaneta
Победитель
Swoon
Swoon
Том Кэлин
Победитель
6.4
Эвард II
Edward II
Дерек Джармен
Победитель
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Caught Looking
Caught Looking
Constantine Giannaris
Победитель
Премия Вольфганга Штаудте
The Hours and Times
The Hours and Times
Christopher Munch
Победитель
Камера Берлинале
Хэл Роч
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Соревнование
Dear Emma, Sweet Böbe
Édes Emma, drága Böbe - vázlatok, aktok
Иштван Сабо
Победитель
7.2
Зимняя сказка
Conte d'hiver
Эрик Ромер
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Форум нового кино
Three Days
Trys dienos
Шарунас Бартас
Победитель
Премия ФИПРЕССИ – Поощрительная премия / Форум нового кино
Three Days
Trys dienos
Шарунас Бартас
Победитель
Год проведения
Берлинале 2025
Берлинале 2024
Берлинале 2023
Берлинале 2022
Берлинале 2021
Берлинале 2020
Показать все
Берлинале 2019
Берлинале 2018
Берлинале 2017
Берлинале 2016
Берлинале 2015
Берлинале 2014
Берлинале 2013
Берлинале 2012
Берлинале 2011
Берлинале 2010
Берлинале 2009
Берлинале 2008
Берлинале 2007
Берлинале 2006
Берлинале 2005
Берлинале 2004
Берлинале 2003
Берлинале 2002
Берлинале 2001
Берлинале 2000
Берлинале 1999
Берлинале 1998
Берлинале 1997
Берлинале 1996
Берлинале 1995
Берлинале 1994
Берлинале 1993
Берлинале 1992
Берлинале 1991
Берлинале 1990
Берлинале 1989
Берлинале 1988
Берлинале 1987
Берлинале 1986
Берлинале 1985
Берлинале 1984
Берлинале 1983
Берлинале 1982
Берлинале 1981
Берлинале 1980
Берлинале 1979
Берлинале 1978
Берлинале 1977
Берлинале 1976
Берлинале 1975
Берлинале 1974
Берлинале 1973
Берлинале 1972
Берлинале 1971
Берлинале 1970
Берлинале 1969
Берлинале 1968
Берлинале 1967
Берлинале 1966
Берлинале 1965
Берлинале 1964
Берлинале 1963
Берлинале 1962
Берлинале 1961
Берлинале 1960
Берлинале 1959
Берлинале 1958
Берлинале 1957
Берлинале 1956
Берлинале 1955
Берлинале 1954
Берлинале 1953
Берлинале 1952
Берлинале 1951
Номинации
Золотой берлинский медведь
Короткометражный фильм
Лучшая драма
Лучшая комедия
Лучший короткометражный документальный/культурный фильм
Лучший короткометражный фильм
Показать все
Лучший криминал или приключение
Лучший мюзикл
Лучший полнометражный документальный фильм
Лучший полнометражный документальный/культурный фильм
Лучший фильм
Международное жюри
Опрос аудитории
Соревнование
Серебряный Берлинский Медведь / Анимационный фильм
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающееся одиночное достижение
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающиеся художественные достижения
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающийся художественный вклад
Серебряный Берлинский Медведь / Гран-при жюри
Серебряный Берлинский Медведь / Короткометражный фильм
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актерская команда
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая драма
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая комедия
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая музыка к фильму
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая операторская работа
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая режиссура короткометражного фильма
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшее актерское исполнение
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшее исполнение второго плана
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшее исполнение главной роли
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный документальный/культурный фильм
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший криминал или приключение
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший мюзикл
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший полнометражный документальный фильм
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший полнометражный документальный/культурный фильм
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший сценарий
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший сценарий короткометражного фильма
Серебряный Берлинский Медведь / Международная премия
Серебряный Берлинский Медведь / Опрос аудитории
Серебряный Берлинский Медведь / Почетный приз
Серебряный Берлинский Медведь / Почетный приз: короткометражный документальный/культурный фильм.
Серебряный Берлинский Медведь / Премия Альфреда Бауэра
Серебряный Берлинский Медведь / Приз Большого жюри
Серебряный Берлинский Медведь / Приз жюри
Серебряный Берлинский Медведь / Приз жюри за короткометражный фильм
Серебряный Берлинский Медведь
Серебряный Берлинский Медведь / Специальная награда
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз – Лучшая комедия
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз: короткометражный документальный/культурный фильм
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз: короткометражный фильм
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз: полнометражный документальный фильм
Giuseppe Becce Award / Best Actress
Giuseppe Becce Award / Best Director
Giuseppe Becce Award / Best Film
Berlinale - EFM / Berlinale EFM (screening)
Artekino International Award
Special Mention AG-Kino Gilde Cinema Vision 14Plus
Special Mention Youth Jury Generation 14plus Best Film
Special Mention Youth Jury Generation 14plus Best Short Film
Best Short Film
Perspectives Award / Best First Feature
Perspectives Award / Special Mention
CUPRA Filmmaker Award
Gen Z Audience Award
Бронзовый Берлинский Медведь
Бронзовый Берлинский Медведь / Голосование аудитории
Бронзовый Берлинский Медведь / Лучшая драма
Бронзовый Берлинский Медведь / Лучшая комедия
Бронзовый Берлинский Медведь / Лучший документальный фильм
Бронзовый Берлинский Медведь / Лучший криминал или приключение
Бронзовый Берлинский Медведь / Лучший мюзикл
Приз читательского жюри "Тагесшпигель"
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Премия VFF за выдающиеся таланты
Особое упоминание «Хрустального медведя» / Лучший фильм
Премия сериалов Берлинале
Следы талантов – программа поддержки Mastercard
Киногильдия AG - Кино Вижен 14плюс
Компаньон-Товарищество
Кандидат Берлинского короткометражного фильма на Европейскую кинопремию
Кандидат Берлинского короткометражного фильма на Европейскую кинопремию / Лучший короткометражный фильм
Премия GWFF за лучший первый полнометражный фильм
Томас Стритмахер Дребухпрейс
Премия «Компас-Перспектива» — особое упоминание
Приз зрительских симпатий конкурса
Премия «Медведь за свободу слова»
Премия «Встречи» — специальный приз жюри
Премия «Встречи» — особое упоминание
Премия «Встречи» — лучший режиссёр
Премия за лучший первый полнометражный фильм – особое упоминание
Премия Берлинале в области документального кино – особое упоминание
Премия "Встречи" / Best Film
Премия "Встречи"
Премия Берлинале в области документального кино
Кулинарное кино
Кулинарное кино / Лучший дебютный фильм
Премия жюри / Лучший актер
Премия «Компас-Перспектива» / Лучший фильм
Премия «Компас-Перспектива» / Премия «Компас-Перспектива»
Премия Audi за короткометражный фильм – особое упоминание
Премия EFA
Премия «Перспектива»
Приз жюри Мэннера / Лучший фильм
Премия Гильдии кинематографистов / Special Mention
Премия Гильдии кинематографистов
Премия Глассхютте за оригинальный документальный фильм / Лучший фильм
Премия Глассхютте за оригинальный документальный фильм
Кинопремия Фонда Роберта Боша за международное сотрудничество / Анимационный фильм
Кинопремия Фонда Роберта Боша за международное сотрудничество / Документальный фильм
Кинопремия Фонда Роберта Боша за международное сотрудничество / Художественный фильм
Премия "Eurimages" за развитие совместного производства – особое упоминание
Лейбл "Европа Синема" – особое упоминание
Приз Берлина (Европейский короткометражный фильм EFA)
Золотой берлинский медведь за лучший короткометражный фильм
Форум / Креативный документальный фильм
Форум / Лучший фильм
Форум / Раздел форума
Премия поколения / В соревновании
Премия поколения / Лучший фильм
Премия поколения / Специальный приз международного жюри "Поколение Кплюс"
Подумай:Кинопремия – особое упоминание
Грант на развитие док-станции "Таланты Берлинале"
Премия Eurimages за развитие совместного производства
Премия Audi за короткометражный фильм / Лучший короткометражный фильм
Премия Audi за короткометражный фильм / Лучший продюсер
Премия Audi за короткометражный фильм
EFP Падающая звезда
Кампус талантов Берлинале
Подумайте: кинопремия
Трейлер "Долби Атмос Полиси"
Премия за лучший первый полнометражный фильм / Лучший первый полнометражный фильм
Премия за лучший первый полнометражный фильм / Особое упоминание
Премия за лучший первый полнометражный фильм / Панорама
Премия за лучший первый полнометражный фильм
Международная премия ARTE / Лучший полнометражный фильм
Международная премия ARTE
Специальный приз международного жюри "Поколение 14плюс" / Лучший короткометражный фильм
Специальный приз международного жюри "Поколение 14плюс" / Лучший полнометражный фильм
Специальный приз международного жюри "Поколение 14плюс" / Лучший короткометражный фильм
Специальный приз международного жюри "Поколение 14плюс" / Лучший короткометражный фильм для молодежи
Гран-при международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший короткометражный фильм
Гран-при международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший полнометражный фильм
Гран-при международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший фильм
Гран-при международного жюри "Поколение 14плюс" / «Поколение 14плюс» — лучший короткометражный фильм
Гран-при международного жюри "Поколение 14плюс" / Лучший короткометражный фильм
Гран-при международного жюри "Поколение 14плюс" / Лучший полнометражный фильм
Гран-при международного жюри "Поколение 14плюс" / Лучший фильм
Особое упоминание международного жюри "Поколение Кплюс" / Короткометражный фильм
Особое упоминание международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший короткометражный фильм
Особое упоминание международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший полнометражный фильм
Особое упоминание международного жюри "Поколение Кплюс" / Лучший фильм
Особое упоминание международного жюри "Поколение Кплюс" / Художественный фильм
Специальное упоминание международного жюри «Поколение 14plus» / Special Mention of the Generation 14plus International Jury
Специальное упоминание международного жюри «Поколение 14plus» / Короткометражный фильм
Специальное упоминание международного жюри «Поколение 14plus» / Лучший короткометражный фильм
Специальное упоминание международного жюри «Поколение 14plus» / Лучший полнометражный фильм
Специальное упоминание международного жюри «Поколение 14plus» / Лучший фильм
Специальное упоминание международного жюри «Поколение 14plus» / Художественный фильм
Награда VFF за выдающиеся достижения в области талантов
Премия "Звуковой знак Dolby"
Сделано в Германии - стипендия "Перспектива" / Приз жюри
Сделано в Германии - стипендия "Перспектива"
Премия имени Хайнера Кароу / Премия Хайнера Кароу
Премия имени Хайнера Кароу / Приз жюри
Премия "Кино Фэрбиндет" / Премия "Кино Фэйрбиндета"
C.I.D.A.L.C. Специальный приз жюри
Премия ФИПРЕССИ – Рекомендация / Форум нового кино
Премия C.I.C.A.E. – Рекомендация / Панорама
Премия Интерфильма – Специальный приз
Премия ФИПРЕССИ – Специальная рекомендация
Специальный приз Сената Берлина
Специальный приз города Берлина – Почетный диплом
Специальный приз города Берлина
Малая серебряная доска
Малая золотая доска
Малая бронзовая доска / Малая серебряная доска
Серебряная доска / Лучший документальный/культурный фильм
Серебряная доска / Лучший рекламный фильм
Серебряная доска / Лучший художественный/научный фильм
Большая серебряная доска
Большая золотая доска
Большая бронзовая доска
Золотая доска / Лучший документальный/культурный фильм
Золотая доска / Лучший рекламный фильм
Золотая доска / Лучший художественный/научный фильм
Бронзовая доска / Лучший документальный/культурный фильм
Бронзовая доска / Лучший рекламный фильм
Бронзовая доска / Лучший художественный/научный фильм
Опрос аудитории: Маленькая бронзовая тарелка
Опрос аудитории: Большая бронзовая тарелка
Статуэтка UNICRIT
Интерфильм Гран-при
Премия Интерфильма – особое упоминание / Соревнование
Премия Интерфильма – особое упоминание / Форум нового кино
Премия C.I.D.A.L.C. – Специальная рекомендация
Премия UNICRIT – Почетное упоминание
Премия сенатора за народное образование
Фестиваль детского кино: премия Фонда Марии Шелл
Премия Вольфганга Штаудте – особое упоминание
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг» – особое упоминание / Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
Кинопремия Мионетто
Фестиваль детского кино: лучший короткометражный фильм – поощрительная премия
Фестиваль детского кино: лучший короткометражный фильм
Юбилейная награда "Берлинского медведя"
Премия Альфреда Бауэра – поощрительная премия
Премия OCIC – особое упоминание
Премия OCIC – особое упоминание / Соревнование
Премия OCIC – Специальная рекомендация / Соревнование
Премия «Интерфильм» — специальная рекомендация / Соревнование
Премия «Интерфильм» — специальная рекомендация / Форум нового кино
Премия ЮНЕСКО C.I.D.A.L.C. / Премия ЮНЕСКО C.I.D.A.L.C.
Диплом C.I.D.A.L.C. / Диплом C.I.D.A.L.C.
Премия "Пьеро" за лучшую европейскую первую работу
Кинопремия Отто Домника
Рекламная награда OCIC – поощрительное упоминание
Премия C.I.F.E.J. – Поощрительная награда
Премия молодежного кино – поощрительная премия / Лучший документальный фильм, подходящий для молодежи
Премия молодежного кино – поощрительная премия / Лучший короткометражный фильм для молодежи
Премия молодежного кино – поощрительная премия / Лучший художественный фильм для молодежи
Молодежная кинопремия / Лучший документальный фильм, подходящий для молодежи
Молодежная кинопремия / Лучший короткометражный фильм для молодежи
Молодежная кинопремия / Лучший художественный фильм для молодежи
Особое признание / Документальный фильм
Особое признание / Короткий фильм
Премия ФИПРЕССИ – Поощрительная премия / Панорама
Премия ФИПРЕССИ – Поощрительная премия
Премия ФИПРЕССИ – Поощрительная премия / Соревнование
Премия ФИПРЕССИ – Поощрительная премия / Форум
Премия ФИПРЕССИ – Поощрительная премия / Форум нового кино
Премия UNICEF - Поощрительная премия / Лучший короткометражный фильм
Премия UNICEF - Поощрительная премия
Премия UNICEF / Лучший короткометражный фильм
Премия UNICEF / Премия UNICEF
Премия UNICEF / Специальный приз за лучший короткометражный фильм
Премия Интерфильма - единая мировая премия / Форум нового кино
Фестиваль детского кино: поощрительная премия
Фестиваль детского кино: премия сенатора по делам женщин, молодежи и семьи / Лучший фильм
Фестиваль детского кино: премия сенатора по делам женщин, молодежи и семьи
Премия C.I.F.E.J. / Премия C.I.F.E.J.
C.I.D.A.L.C. Премия
UNICRIT Специальная награда
Премия UNICRIT
Премия OCIC / Премия OCIC
Премия OCIC / Соревнование
Премия OCIC / Форум нового кино
Премия OCIC / Форум нового кино
Специальная награда журналистов
Премия Интерфильма / Панорама
Премия Интерфильма
Премия Интерфильма / Соревнование
Премия Интерфильма / Форум нового кино
Золотая табличка IWG
C.I.D.A.L.C. Серебряная медаль
C.I.D.A.L.C. Премия Ганди
Лучший европейский короткометражный фильм
ДИАЛОГ в перспективе - Актерская премия
Лучший дебютный фильм – почетное упоминание
Премия «Берлин сегодня» — почетное упоминание
Читательское жюри газеты "Тагессшпигель" / Лучший фильм
Читательское жюри газеты "Тагессшпигель"
Фемина-Кинопремия - особое упоминание
Кинопремия "Международная амнистия" - Специальное упоминание
Приз зрительских симпатий Тедди / Тедди
Кинопремия «Калигари» — особое упоминание
Премия DAAD за короткометражный фильм
Приз жюри Тедди / Премия ТЕДДИ для новичков за лучший первый полнометражный фильм
Приз жюри Тедди
Приз жюри Тедди / Специальный приз жюри
Поощрительная премия / Короткометражный фильм
Поощрительная премия / Лучший актер
Поощрительная премия / Лучший короткометражный документальный/культурный фильм
Поощрительная премия / Лучший короткометражный фильм
Поощрительная премия / Лучший полнометражный документальный фильм
Поощрительная премия
Лучший дебютный фильм
Специальный приз жюри короткометражного фильма «Панорама»
Кинотеатры "Европа"
Фемина-Кинопремия
Награда C.I.C.A.E. – Почетное упоминание
Награда C.I.C.A.E. – Почетное упоминание / Панорама
Награда C.I.C.A.E. – Почетное упоминание / Форум нового кино
Кинопремия Международной амнистии
Талантливый фильм недели
Серебряный берлинский медведь — поощрительная премия / Лучший короткометражный фильм
Серебряный берлинский медведь — поощрительная премия
Оценка конкурса
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Панорама
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Соревнование
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Форум
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Форум нового кино
Премия «Планета документального кино»
ДИАЛОГ в перспективе – особое упоминание
ДИАЛОГ в перспективе /
ДИАЛОГ в перспективе
Премия «Берлин сегодня»
Премия «Панорама» за короткометражный фильм
Читательское жюри журнала "Зитти"
Премия OCIC за продвижение
Премия OCIC за продвижение / Форум нового кино
Премия OCIC – Рекомендация
Премия OCIC – Рекомендация / Соревнование
Премия OCIC – Рекомендация / Форум нового кино
Премия OCIC – Рекомендация / Форум нового кино
Премия OCIC – Почетное упоминание / Лучший фильм
Премия OCIC – Почетное упоминание
Премия OCIC – Почетное упоминание / Соревнование
Премия OCIC – Почетное упоминание / Форум нового кино
Премия Интерфильма – Рекомендация
Премия Интерфильма – Рекомендация / Соревнование
Премия Интерфильма – Рекомендация / Форум нового кино
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Короткометражный фильм
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Соревнование
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Форум нового кино
Премия Интерфильма – Почетное упоминание
Премия Интерфильма – Почетное упоминание / Соревнование
Премия Интерфильма – Почетное упоминание / Форум нового кино
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Награда C.I.D.A.L.C. – Почетное упоминание
Премия Манфреда Зальцгебера – особое упоминание
Премия «Панорама» за короткометражный фильм – особое упоминание
Особое упоминание / Актерское мастерство
Особое упоминание / Детское жюри - Кино
Особое упоминание / Детское жюри – короткометражный фильм
Особое упоминание / Жюри международной амнистии
Особое упоминание / Жюри премии GWFF за лучший первый полнометражный фильм
Особое упоминание / Жюри премии Берлинале в области документального кино
Особое упоминание / Компаньон-Товарищество
Особое упоминание / Компас-Перспектива-Награда
Особое упоминание / Лучший документальный фильм
Особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Особое упоминание / Международное жюри
Особое упоминание / Международное жюри короткометражных фильмов
Особое упоминание / Международное жюри«Поколение 14плюс» – короткометражный фильм
Особое упоминание / Молодежное жюри – короткометражный фильм
Особое упоминание / Молодёжное жюри - Фильм
Особое упоминание
Особое упоминание / Премия Берлинале в области документального кино
Особое упоминание / Серия Берлинале
Премия за первый фильм – особое упоминание
Премия за первый фильм / Поколение Кплюс
Премия за первый фильм
Премия за первый фильм / Специальный приз жюри
Награда C.I.C.A.E. – особое упоминание / Панорама
Награда C.I.C.A.E. – особое упоминание / Форум нового кино
Камера Берлинале
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Премия Вольфганга Штаудте / Лучший первый фильм
Премия Вольфганга Штаудте
Тедди – особое упоминание
Тедди / Лучший документальный фильм
Тедди / Лучший документальный фильм/фильм-эссе
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Тедди / Премия Читателей "Тедди"
Тедди / Премия активиста
Тедди / Премия жюри
Тедди / Приз жюри
Тедди / Приз жюри читателей журнала "Люди"
Тедди / Приз зрительских симпатий Тедди Баллот Volkswagen
Особый Тедди
Специальный приз Экуменического жюри / Панорама
Специальный приз Экуменического жюри / Соревнование
Читательское жюри «Зигессойле»
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Приз Экуменического жюри / Панорама
Приз Экуменического жюри / Соревнование
Приз Экуменического жюри / Форум
Приз Экуменического жюри / Форум нового кино
Приз UIP Берлин (европейский короткометражный фильм)
Премия "Фильм о мире" - почетное упоминание
Премия за лучший фильм о мире
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии — особое упоминание /
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии — особое упоминание
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Документальный фильм
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Игровой фильм
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Лучший короткометражный фильм
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Лучший фильм
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Панорама
Приз зрительских симпатий «Панорама»
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Художественный фильм
Стипендия Нью-Йоркской киноакадемии
Премия «Новый талант» / Актер
Премия «Новый талант» / Актриса
Премия "Нетпак" – особое упоминание
Премия Нетпак
Премия Манфреда Зальцгебера
Премия ФИПРЕССИ / Perspectives
Премия ФИПРЕССИ / Панорама
Премия ФИПРЕССИ / Премия "Встречи"
Премия ФИПРЕССИ
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Премия ФИПРЕССИ / Форум
Премия ФИПРЕССИ / Форум молодого кино
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Премия «Дон Кихот» — особое упоминание
Премия Дон Кихота
Немецкий детский фонд – Гран при / Лучший полнометражный фильм
Немецкий детский фонд – Гран при
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
Немецкий детский фонд – особое упоминание
Немецкий детский фонд – специальная награда / Лучший короткометражный фильм
Немецкий детский фонд – специальная награда
Хрустальный медведь – особое упоминание / Best Film
Хрустальный медведь – особое упоминание / Best Film - Generation 14plus
Хрустальный медведь – особое упоминание / Best Film - Generation Kplus
Хрустальный медведь – особое упоминание / Best Short Film - Generation Kplus
Хрустальный медведь – особое упоминание / Short Film
Хрустальный медведь – особое упоминание / Short Film - Generation 14plus
Хрустальный медведь – особое упоминание / 14плюс: Лучший полнометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / «Поколение Кплюс»: лучший короткометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / «Поколение Кплюс»: лучший короткометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение 14плюс - короткометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение 14плюс - лучший полнометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение 14плюс - лучший фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение 14плюс - полнометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение Кплюс - Художественный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение Кплюс - лучший полнометражный фильм
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение Кплюс - лучший фильм
Хрустальный Медведь / 14плюс: Лучший полнометражный фильм
Хрустальный Медведь / «Поколение Кплюс» — лучший короткометражный фильм
Хрустальный Медведь / «Поколение Кплюс» — лучший фильм
Хрустальный Медведь / Лучший короткометражный фильм
Хрустальный Медведь / Лучший полнометражный фильм
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший полнометражный фильм
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший фильм
Хрустальный Медведь / Поколение Кплюс - лучший полнометражный фильм
Кинопремия Калигари
Премия C.I.C.A.E. / Панорама
Премия C.I.C.A.E. / Премия C.I.C.A.E.
Премия C.I.C.A.E. / Соревнование
Премия C.I.C.A.E. / Форум
Премия C.I.C.A.E. / Форум нового кино
Голубой ангел
Премия Альфреда Бауэра
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667