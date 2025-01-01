Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1992

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1992 году

Место проведения Берлин, Германия
Дата проведения 13 февраля 1992 - 24 февраля 1992
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Все номинанты
Amoroso Amoroso
Maurizio Forestieri
From the Chancellery of the German Reich to Paraguay Von der Reichskanzlei bis Paraguay
Riki Kalbe, Barbara Kasper
Wilhelm Tell Wilhelm Tell
Kurt Gloor
Sanctus Sanctus
Piotr Andrejew
RC II RC II
Odd Syse
Золотой берлинский медведь
Большой каньон 6.9
Большой каньон Grand Canyon
Лоуренс Кэздан
Победитель
Все номинанты
Ближний круг 6.8
Ближний круг The Inner Circle
Андрей Кончаловский
Nothing But Lies Rien que des mensonges
Paule Muret
Все утра мира 7.5
Все утра мира Tous les matins du monde
Ален Корно
Beltenebros Beltenebros
Пилар Миро
Center Stage Ruan Ling Yu
Stanley Kwan
Багси 6.8
Багси Bugsy
Барри Левинсон
Luminous Moss Hikarigoke
Кэй Кумаи
Rcheuli Rcheuli
Михаил Калатозишвили
Мыс страха 7.2
Мыс страха Cape Fear
Мартин Скорсезе
Der Brocken Der Brocken
Вадим Гловна
Чуткий сон 6.9
Чуткий сон Light Sleeper
Пол Шредер
Il capitano Il capitano
Ян Труэль
La Frontera La Frontera
Ricardo Larraín
Céline Céline
Жан-Клод Бриссо
Dear Emma, Sweet Böbe Édes Emma, drága Böbe - vázlatok, aktok
Иштван Сабо
Infinity Beskonechnost
Марлен Хуциев
Utz Utz
Джордж Слейзер
An Independent Life Samostoyatelnaya zhizn
Виталий Каневский
Умереть заново 6.9
Умереть заново Dead Again
Кеннет Брана
Зимняя сказка 7.2
Зимняя сказка Conte d'hiver
Эрик Ромер
Gas Food Lodging Gas Food Lodging
Эллисон Андерс
Обед нагишом 7.0
Обед нагишом Naked Lunch
Дэвид Кроненберг
Gudrun Gudrun
Hans W. Geissendörfer
The Last Days of Chez Nous The Last Days of Chez Nous
Джиллиан Армстронг
The Long Winter El largo invierno
Jaime Camino
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Армин Мюллер-Шталь
Армин Мюллер-Шталь
Utz
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Мэгги Чун
Мэгги Чун
Center Stage
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Ян Труэль
Il capitano
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающиеся художественные достижения
Beltenebros Beltenebros
Javier Aguirresarobe
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающееся одиночное достижение
La Frontera La Frontera
Ricardo Larraín
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Dear Emma, Sweet Böbe Édes Emma, drága Böbe - vázlatok, aktok
Иштван Сабо
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
Infinity Beskonechnost
Марлен Хуциев
Победитель
Кинопремия Калигари
Swoon Swoon
Том Кэлин
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Зимняя сказка 7.2
Зимняя сказка Conte d'hiver
Эрик Ромер
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Эвард II 6.4
Эвард II Edward II
Дерек Джармен
Победитель
Жизнь богемы 6.7
Жизнь богемы Boheemielamaa
Аки Каурисмяки
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Игровой фильм
Все номинанты
Lana in Love Lana in Love
Bashar Shbib
Премия за лучший фильм о мире
Rodina heißt Heimat Rodina heißt Heimat
Helga Reidemeister
Победитель
Все номинанты
Deadly Currents Deadly Currents
Ric Esther Bienstock, Simcha Jacobovici
Deadly Currents Deadly Currents
Ric Esther Bienstock, Simcha Jacobovici
Приз Экуменического жюри / Соревнование
Infinity Beskonechnost
Марлен Хуциев
Победитель
Приз Экуменического жюри / Форум нового кино
The Annunciation of Marie L'annonce faite à Marie
Ален Кюни
Победитель
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Utz Utz
Джордж Слейзер
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Utz Utz
Джордж Слейзер
Победитель
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
The Usual The Usual
Eric Tretbar
Победитель
Тедди / Лучший документальный фильм
Voices from the Front Voices from the Front
Sandra Elgear, Robyn Hutt, David Meieran
Победитель
Voices from the Front Voices from the Front
Sandra Elgear, Robyn Hutt, David Meieran
Победитель
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Together Alone Together Alone
P.J. Castellaneta
Победитель
Swoon Swoon
Том Кэлин
Победитель
Эвард II 6.4
Эвард II Edward II
Дерек Джармен
Победитель
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Caught Looking Caught Looking
Constantine Giannaris
Победитель
Премия Вольфганга Штаудте
The Hours and Times The Hours and Times
Christopher Munch
Победитель
Камера Берлинале
Хэл Роч
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Соревнование
Dear Emma, Sweet Böbe Édes Emma, drága Böbe - vázlatok, aktok
Иштван Сабо
Победитель
Зимняя сказка 7.2
Зимняя сказка Conte d'hiver
Эрик Ромер
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание / Форум нового кино
Three Days Trys dienos
Шарунас Бартас
Победитель
Премия ФИПРЕССИ – Поощрительная премия / Форум нового кино
Three Days Trys dienos
Шарунас Бартас
Победитель
Год проведения
Номинации

