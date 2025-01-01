Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1973

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1973 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 22 июня 1973 - 3 июля 1973
Золотой берлинский медведь
Отдаленный гром 7.9
Отдаленный гром Ashani Sanket
Сатьяджит Рай
Победитель
Все номинанты
Habla, mudita Habla, mudita
Мануэль Гутьерес Арагон
The Girl in Blue U-Turn
George Kaczender
Angela Love Comes Quietly
Nikolai van der Heyde
Peeping Toms Metzitzim
Ури Зоар
The Wild Little Bunch The 14
Дэвид Хеммингс Festival title: "The 14".
The Blockhouse The Blockhouse
Clive Rees
Высокий блондин в черном ботинке 7.3
Высокий блондин в черном ботинке Grand blond avec une chaussure noire, Le
Ив Робер
All Nudity Shall Be Punished Toda Nudez Será Castigada
Arnaldo Jabor
The Revolution of the Seven Madmen Los siete locos
Леопольдо Торр Нильссон
Georgia, Georgia Georgia, Georgia
Стиг Бьеркман
The Experts Die Sachverständigen
Norbert Kückelmann
Шантаж 7.0
Шантаж l n`y a pas de fumée sans feu
Андре Кайатт
Long Live the Island Frogs Seomgaeguli manse
Jung Jin-woo
Between Friends Between Friends
Donald Shebib Festival title: "Get Back".
Malicious Malizia
Salvatore Samperi
Tenderness of the Wolves Die Zärtlichkeit der Wölfe
Улли Ломмель
Печальная Белладонна 7.4
Печальная Белладонна Kanashimi no Beradonna
Эйити Ямамото
Wedding in Blood Les noces rouges
Клод Шаброль
Собственность уже больше не кража 7.1
Собственность уже больше не кража La Proprietà non è più un furto
Элио Петри
Золотой берлинский медведь / Короткометражный фильм
Colter's Hell Colter's Hell
Robin Lehman
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Короткометражный фильм
Biografija Jozefa Sulca Biografija Jozefa Sulca
Предраг Голубович
Победитель
The Owl Sova
Aleksandar Ilic
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь
The Wild Little Bunch The 14
Дэвид Хеммингс
Победитель
Высокий блондин в черном ботинке 7.3
Высокий блондин в черном ботинке Grand blond avec une chaussure noire, Le
Ив Робер
Победитель
The Experts Die Sachverständigen
Norbert Kückelmann
Победитель
The Revolution of the Seven Madmen Los siete locos
Леопольдо Торр Нильссон
Победитель
All Nudity Shall Be Punished Toda Nudez Será Castigada
Arnaldo Jabor
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Шантаж 7.0
Шантаж l n`y a pas de fumée sans feu
Андре Кайатт
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Wedding in Blood Les noces rouges
Клод Шаброль
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
The Seasonal Worker Lo stagionale
Победитель
Days of '36 Meres tou '36
Тео Ангелопулос
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса
Шантаж 7.0
Шантаж l n`y a pas de fumée sans feu
Андре Кайатт
Победитель
Премия Интерфильма – Рекомендация / Форум нового кино
Мамочка и шлюха 7.8
Мамочка и шлюха La maman et la putain
Жан Эсташ
Победитель
Tout va bien Tout va bien
Жан-Люк Годар, Jean-Pierre Gorin
Победитель
Замбизанга 7.0
Замбизанга Sambizanga
Sarah Maldoror
Победитель
Asylum Asylum
Рой Уорд Бэйкер
Победитель
Tout va bien Tout va bien
Жан-Люк Годар, Jean-Pierre Gorin
Победитель
The Charcoal Maker El faham
Mohamed Bouamari
Победитель
The Seasonal Worker Lo stagionale
Победитель
Премия OCIC – Рекомендация / Соревнование
The Experts Die Sachverständigen
Norbert Kückelmann
Победитель
The Wild Little Bunch The 14
Дэвид Хеммингс
Победитель
Премия OCIC – Рекомендация / Форум нового кино
Замбизанга 7.0
Замбизанга Sambizanga
Sarah Maldoror
Победитель
The Charcoal Maker El faham
Mohamed Bouamari
Победитель
Asylum Asylum
Рой Уорд Бэйкер
Победитель
The Seasonal Worker Lo stagionale
Победитель
C.I.D.A.L.C. Премия Ганди
Habla, mudita Habla, mudita
Мануэль Гутьерес Арагон
Победитель
Золотая табличка IWG
The Wild Little Bunch The 14
Roland Starke
Победитель
Премия Интерфильма / Форум нового кино
Return from Africa 7.3
Return from Africa Le retour d'Afrique
Ален Таннер
Победитель
A Shot in the Factory Laukaus tehtaalla
Erkko Kivikoski
Победитель
Премия Интерфильма
Biografija Jozefa Sulca Biografija Jozefa Sulca
Предраг Голубович
Победитель
Премия OCIC / Соревнование
Шантаж 7.0
Шантаж l n`y a pas de fumée sans feu
Андре Кайатт
Победитель
Премия OCIC / Форум нового кино
Return from Africa 7.3
Return from Africa Le retour d'Afrique
Ален Таннер
Победитель
Премия UNICRIT
Шантаж 7.0
Шантаж l n`y a pas de fumée sans feu
Андре Кайатт
Победитель
