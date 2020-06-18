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Миккель Боэ Фёльсгор
Миккель Боэ Фёльсгор
Mikkel Boe Følsgaard
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Миккель Боэ Фёльсгор
Mikkel Boe Følsgaard
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Дата рождения
1 мая 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Рённе, Дания
Рост
187 см
Биография Миккеля Боэ Фёльсгора
Родился 1 мая 1984 года. Рённе, Дания.
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Фильмография Миккеля Боэ Фёльсгора
Стойкий
драма
2016, Дания / Швеция
6.0
Серьезная игра
драма
2016, Швеция
6.0
Через воды
драма, исторический, военный
2016, Дания
6.0
Андердог
драма, комедия, спорт
2015, Дания / Великобритания
6.0
Моя земля
драма
2015, Германия / Дания
7.0
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18 июня 2020 13:39
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