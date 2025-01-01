Меню
Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1952 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 12 июня 1952 - 25 июня 1952
Золотой берлинский медведь
Она танцевала одно лето 6.8
Она танцевала одно лето Hon dansade en sommar
Арне Маттсон
Победитель
Все номинанты
Perfectionist Un grand patron
Ив Чампи
Серебряный Берлинский Медведь
Фанфан-Тюльпан 7.1
Фанфан-Тюльпан Fanfan la tulipe
Кристиан-Жак
Победитель
Бронзовый Берлинский Медведь
Cry, the Beloved Country Cry, the Beloved Country
Золтан Корда
Победитель
