Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1980

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1980 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 18 февраля 1980 - 29 февраля 1980
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
The Heads Hlavy
Petr Sís
Победитель
Золотой берлинский медведь / Соревнование
Все номинанты
Соло Санни 6.9
Соло Санни Solo Sunny
Вольфганг Кольхазе, Конрад Вольф
Золотой берлинский медведь
Palermo or Wolfsburg Palermo oder Wolfsburg
Вернер Шрётер Tied with Heartland (1979).
Победитель
Heartland Heartland
Ричард Пирс Tied with Palermo oder Wolfsburg (1980).
Победитель
Все номинанты
Marmeladupproret Marmeladupproret
Эрланд Юзефсон
Transit Transit
Daniel Horowitz, Daniel Wachsmann
The Enemy Düsman
Zeki Ökten
6.2
Вдова Монтьель Viuda de Montiel, La
Мигель Литтин
Der Preis fürs Überleben Der Preis fürs Überleben
Hans Noever Festival title: The Price of Survival.
Good Riddance Les bons débarras
Francis Mankiewicz
The Cuenca Crime El crimen de Cuenca
Пилар Миро
Marigolds in August Marigolds in August
Росс Девениш
Seeking Asylum Chiedo asilo
Марко Феррери
Rude Boy Rude Boy
Jack Hazan, David Mingay
Москва слезам не верит 8.3
Москва слезам не верит Moskva slezam ne verit
Владимир Меньшов
Смотреть трейлер
Transit Transit
Daniel Horowitz, Daniel Wachsmann
Rude Boy Rude Boy
Jack Hazan, David Mingay
Преступный репортаж 6.6
Преступный репортаж Mort en direct, La
Бертран Тавернье Festival title: Death Watch.
Доверие 7.5
Доверие Bizalom
Иштван Сабо
The Raven's Dance Korpinpolska
Маркку Лехмускаллио
A Sweet Journey Le voyage en douce
Мишель Девиль
Germany Pale Mother Deutschland bleiche Mutter
Helma Sanders-Brahms
Дирижер 7.2
Дирижер Dyrygent
Анджей Вайда
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Анджей Северин
Дирижер
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Ренате Крёсснер
Соло Санни
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая режиссура короткометражного фильма
Rod Gröth Rod Gröth
Jörg Moser-Metius
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Иштван Сабо
Доверие
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Seeking Asylum Chiedo asilo
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Соло Санни 6.9
Соло Санни Solo Sunny
Вольфганг Кольхазе, Конрад Вольф
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Hungerjahre - in einem reichen Land Hungerjahre - in einem reichen Land
Jutta Brückner Tied with On Company Business (1980).
Победитель
On Company Business On Company Business
Allan Francovich Tied with Hungerjahre - in einem reichen Land (1980).
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Соло Санни 6.9
Соло Санни Solo Sunny
Вольфганг Кольхазе, Конрад Вольф
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Соревнование
Marigolds in August Marigolds in August
Росс Девениш
Победитель
Heartland Heartland
Ричард Пирс
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Форум нового кино
Кинолюбитель 7.9
Кинолюбитель Amator
Кшиштоф Кесьлевский
Победитель
Поощрительная премия
Rude Boy Rude Boy
Jack Hazan, David Mingay
Победитель
Rude Boy Rude Boy
Jack Hazan, David Mingay
Победитель
The Raven's Dance Korpinpolska
Маркку Лехмускаллио
Победитель
The Enemy Düsman
Йылмаз Гюней For the screenplay.
Победитель
Премия OCIC / Соревнование
The Enemy Düsman
Zeki Ökten
Победитель
Премия OCIC / Форум нового кино
The Children from Number 67 Die Kinder aus Nr. 67
Usch Barthelmeß-Weller, Werner Meyer
Победитель
Премия «Интерфильм» — специальная рекомендация / Соревнование
Доверие 7.5
Доверие Bizalom
Иштван Сабо
Победитель
Премия «Интерфильм» — специальная рекомендация / Форум нового кино
Dotek svetla Dotek svetla
Гелена Тржештикова
Победитель
First Step Premier pas
Mohamed Bouamari
Победитель
Осенний марафон 8.1
Осенний марафон Osenniy marafon
Георгий Данелия
Победитель
Премия OCIC – Специальная рекомендация / Соревнование
The Raven's Dance Korpinpolska
Маркку Лехмускаллио
Победитель
Юбилейная награда "Берлинского медведя"
Athol Fugard
On occassion of the screening of Marigolds in August (1980).
Победитель
Год проведения
Номинации

