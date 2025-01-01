Меню
Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1955 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 24 июня 1955 - 5 июля 1955
Золотой берлинский медведь / Лучший фильм
Все номинанты
The Doll Merchant Nukkekauppias ja kaunis Lilith
Jack Witikka
Золотой берлинский медведь
The Rats Die Ratten
Роберт Сиодмак
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь
The Miracle of Marcelino Marcelino pan y vino
Ladislao Vajda
Победитель
Бронзовый Берлинский Медведь
Carmen Jones Carmen Jones
Отто Премингер
Победитель
Большая бронзовая доска
Im Schatten des Karakorum Im Schatten des Karakorum
Eugen Schuhmacher
Победитель
Большая золотая доска
The Vanishing Prairie The Vanishing Prairie
Джеймс Элгар
Победитель
Большая серебряная доска
Lost Continent Continente perduto
Enrico Gras, Giorgio Moser
Победитель
Малая бронзовая доска / Малая серебряная доска
Pantomimes Pantomimes
Paul Paviot
Победитель
Малая золотая доска
Zimmerleute des Waldes Zimmerleute des Waldes
Heinz Sielmann
Победитель
Малая серебряная доска
Siam Siam
Ralph Wright
Победитель
