Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 2010

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 2010 году

Место проведения Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Дата проведения 11 февраля 2010 - 21 февраля 2010

60-й Берлинский международный кинофестиваль проводился с 11 по 21 февраля 2010 года.

Председателем жюри кинофестиваля стал немецкий кинорежиссёр Вернер Херцог.

В конкурсной программе кинофестиваля участвовал фильм Алексея Попогребского «Как я провёл этим летом». Кроме того, в рамках программы «Панорама» демонстрировались ещё два российских фильма — «Весельчаки» Феликса Михайлова и «Пропавший без вести» Анны Фенченко.

Впервые за всю историю Берлинского кинофестиваля в качестве фильма открытия программы «Панорама» была выбрана российская картина — этой чести были удостоены «Весельчаки» Феликса Михайлова. Наконец, в рамках программы «Форум» также был заявлен российский фильм «Я» Игоря Волошина.

В состав жюри основного конкурса вошли:

  • Вернер Херцог — председатель жюри
  • Франческа Коменчини
  • Нуруддин Фарах
  • Рене Зеллвегер
  • Корнелия Фро́бёсс
  • Хосе Мария Моралесс
  • Юй Нань
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Incident by a Bank Händelse vid bank
Рубен Эстлунд
Победитель
Все номинанты
Out in That Deep Blue Sea Out in That Deep Blue Sea
Kazik Radwanski
Tussilago Tussilago
Йонас Оделл
The Descent Hayerida
Shai Miedzinski
12 Years 12 Jahre
Daniel Nocke
The Cage Colivia
Адриан Ситару
Deafness Glukhota
Мирослав Слабошпицкий
Garden of Light Giardini di luce
Davide Pepe, Lucia Pepe
The Tunnel The Tunnel
Дженна Като Басс
Be Loved Geliebt
Jan Soldat
Aramaki Aramaki
Исаму Хирабаяси
Derby Derby
Паул Негоеску
5 Lessons and 9 Questions About Chinatown 5 Lessons and 9 Questions About Chinatown
Shelly Silver
I Need to Rejuvenate Myself Artistically Ich muss mich künstlerisch gesehen regenerieren
Ute Schall, Christine Groß
Photos of God Photos of God
Пол Райт
Wo ich bin ist oben Wo ich bin ist oben
Bettina Bouju
Unplay Unplay
Joanna Rytel
Paradise Later Paradise Later
Ascan Breuer
Venus vs. Me Venus vs. Me
Nathalie Teirlinck
A Perm A Perm
Lee Ran-hee
Yellow Moon Zuti mjesec
Zvonimir Juric
I Need to Rejuvenate Myself Artistically Ich muss mich künstlerisch gesehen regenerieren
Ute Schall, Christine Groß
Math Test Suhaksihum
Joung Yumi
Long Live the New Flesh Long Live the New Flesh
Николас Провост
In the Air In the Air
Лиза Джонсон
The Second Awakening of Blindness El segundo amanecer de la ceguera
Mauricio Franco Tosso
Золотой берлинский медведь
Мед 7.2
Мед Honey
Семих Капланоглу
Победитель
Все номинанты
Вопль 6.9
Вопль Howl
Роб Эпштейн, Джеффри Фридман
Смотреть трейлер
Хочу свистеть-свищу! 7.3
Хочу свистеть-свищу! Eu cand vreau sa fluier, fluier
Флорин Сербан
Смотреть трейлер
Субмарино 7.1
Субмарино Submarino
Томас Винтерберг
Смотреть трейлер
Гринберг 5.7
Гринберг Greenberg
Ноа Баумбак
Смотреть трейлер
Убийца внутри меня 6.5
Убийца внутри меня Killer Inside Me
Майкл Уинтерботтом
Смотреть трейлер
Как я провел этим летом 7.1
Как я провел этим летом Kak ya provyol etim letom
Алексей Попогребский
Смотреть трейлер
Довольно добрый человек 6.4
Довольно добрый человек En ganske snill mann
Ханс Петтер Муланд
Смотреть трейлер
Призрак 7.5
Призрак The Ghost Writer
Роман Полански
Смотреть трейлер
Caterpillar Kyatapirâ
Кодзи Вакамацу
Faith Shahada
Бурхан Курбани
A Family En familie
Пернилла Фишер Кристенсен
В пути 6.9
В пути Na putu
Ясмила Жбанич
Еврей Зюсс 6.4
Еврей Зюсс Jud Süss - Film ohne Gewissen
Оскар Рёлер
Смотреть трейлер
Последний мамонт Франции 6.8
Последний мамонт Франции Mammuth
Бенуа Делепин, Гюстав Керверн
Смотреть трейлер
Puzzle Rompecabezas
Natalia Smirnoff
Apart Together Tuan yuan
Вань Цюаньянь
A Woman, a Gun and a Noodle Shop San qiang pai an jing qi
Чжан Имоу
The Hunter Shekarchi
Rafi Pitts
Грабитель 6.8
Грабитель Der Räuber
Беньямин Хайзенберг
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Григорий Добрыгин
Григорий Добрыгин
Как я провел этим летом Tied with Sergey Puskepalis for _ Kak ya provel etim letom (2010) _.
Победитель
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Как я провел этим летом Tied with Grigoriy Dobrygin for Kak ya provyol etim letom (2010)..
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Синобу Тэрадзима
Синобу Тэрадзима
Caterpillar
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Роман Полански
Роман Полански
Призрак
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший сценарий
Apart Together Tuan yuan
Вань Цюаньянь, Na Jin
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
The Descent Hayerida
Shai Miedzinski
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Гран-при жюри
Хочу свистеть-свищу! 7.3
Хочу свистеть-свищу! Eu cand vreau sa fluier, fluier
Флорин Сербан
Победитель
Смотреть трейлер
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающиеся художественные достижения
Как я провел этим летом 7.1
Как я провел этим летом Kak ya provyol etim letom
Павел Костомаров For the camera.
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Альфреда Бауэра
Хочу свистеть-свищу! 7.3
Хочу свистеть-свищу! Eu cand vreau sa fluier, fluier
Флорин Сербан
Победитель
Смотреть трейлер
Премия C.I.C.A.E. / Форум
Зимняя кость 7.3
Зимняя кость Winter's Bone
Дебра Граник
Победитель
Смотреть трейлер
Премия C.I.C.A.E. / Панорама
Роза Кавасаки 7.0
Роза Кавасаки Kawasakiho ruze
Ян Гржебейк
Победитель
Кинопремия Калигари
The Mouth of the Wolf La bocca del lupo
Пьетро Марчелло
Победитель
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший полнометражный фильм
Все номинанты
Retratos en un mar de mentiras Retratos en un mar de mentiras
Carlos Gaviria
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший фильм
Neukölln Unlimited Neukölln Unlimited
Dietmar Ratsch, Agostino Imondi
Победитель
Neukölln Unlimited Neukölln Unlimited
Dietmar Ratsch, Agostino Imondi
Победитель
Все номинанты
Dooman River Dooman River
Чжан Лу
Хрустальный Медведь / Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
Ask the Wind Az bad beporsid
Batin Ghobadi
Победитель
Все номинанты
Megaheavy Megaheavy
Фенар Ахмед
Siemiany Siemiany
Philip James McGoldrick
Хрустальный Медведь / Поколение Кплюс - лучший полнометражный фильм
Все номинанты
Суса 6.6
Суса Susa
Русудан Пирвели
Rafiki Bestevenner
Christian Lo
Хрустальный Медведь / «Поколение Кплюс» — лучший фильм
Отражение радуги 7.6
Отражение радуги Sui yuet san tau
Алекс Ло
Победитель
Хрустальный Медведь / «Поколение Кплюс» — лучший короткометражный фильм
Franswa Sharl Franswa Sharl
Hannah Hilliard
Победитель
Все номинанты
I Do Air I Do Air
Martina Amati
Masala mama Masala mama
Michael Kam
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение 14плюс - лучший фильм
Dooman River Dooman River
Чжан Лу
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение 14плюс - лучший короткометражный фильм
Ønskebørn Ønskebørn
Биргитте Стэмозе
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Поколение Кплюс - лучший фильм
This Way of Life This Way of Life
Томас Бёрстин
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / «Поколение Кплюс»: лучший короткометражный фильм
Indigo Indigo
Jack Price
Победитель
Немецкий детский фонд – специальная награда / Лучший короткометражный фильм
Apollo Apollo
Felix Gönnert
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
A Brand New Life Yeo-haeng-ja
Ounie Lecomte
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
The Six Dollar Fifty Man The Six Dollar Fifty Man
Louis Sutherland, Mark Albiston
Победитель
The Six Dollar Fifty Man The Six Dollar Fifty Man
Louis Sutherland, Mark Albiston
Победитель
Немецкий детский фонд – Гран при / Лучший полнометражный фильм
Мальчик 7.5
Мальчик Boy
Тайка Вайтити
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
A Family En familie
Пернилла Фишер Кристенсен
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум
Crab Trap El vuelco del cangrejo
Оскар Руис Навия
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Панорама
Parade Parêdo
Исао Юкисада
Победитель
Премия Нетпак
Au revoir Taipei Yi ye Taibei
Арвин Чен For Chen's assured direction, capturing the energy of the city that never sleeps, and bringing together a group of misfits to successfully create a charming story with style and panache.
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Лучший фильм
Все номинанты
Daniel Schmid - Le chat qui pense Daniel Schmid - Le chat qui pense
Pascal Hofmann, Benny Jaberg
Daniel Schmid - Le chat qui pense Daniel Schmid - Le chat qui pense
Pascal Hofmann, Benny Jaberg
Жук 5.9
Жук Besouro
Жоао Даниэл Тихомиров
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Лучший короткометражный фильм
Все номинанты
Budrus Budrus
Julia Bacha
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Игровой фильм
Все номинанты
Жизнь одна, возможно, две 6.6
Жизнь одна, возможно, две Due vite per caso
Алессандро Аронадио
Приз зрительских симпатий «Панорама»
Свалка 7.7
Свалка Waste Land
Карен Харлей, Люси Уокер, João Jardim
Победитель
Смотреть трейлер
Свалка 7.7
Свалка Waste Land
Карен Харлей, Люси Уокер, João Jardim
Победитель
Смотреть трейлер
Премия за лучший фильм о мире
Son of Babylon Syn Babilonu
Mohamed Al Daradji
Победитель
Приз Экуменического жюри / Соревнование
Мед 7.2
Мед Honey
Семих Капланоглу
Победитель
Приз Экуменического жюри / Форум
Aisheen (Still Alive in Gaza) Aisheen (Still Alive in Gaza)
Nicolas Wadimoff
Победитель
Приз Экуменического жюри / Панорама
Роза Кавасаки 7.0
Роза Кавасаки Kawasakiho ruze
Ян Гржебейк
Победитель
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Faith Shahada
Бурхан Курбани
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Довольно добрый человек 6.4
Довольно добрый человек En ganske snill mann
Ханс Петтер Муланд
Победитель
Смотреть трейлер
Читательское жюри «Зигессойле»
Postcard to Daddy Postcard to Daddy
Michael Stock
Победитель
Особый Тедди
Тедди / Лучший документальный фильм
The Mouth of the Wolf La bocca del lupo
Пьетро Марчелло
Победитель
Все номинанты
All My Tumbler Girls, or All About Women Who Dare to... Alle meine Stehaufmädchen - Von Frauen, die sich was trauen
Lothar Lambert
New York Memories New York Memories
Rosa von Praunheim
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Детки в порядке 7.2
Детки в порядке The Kids Are All Right
Лиза Холоденко
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Холостые выстрелы 7.2
Холостые выстрелы Mine vaganti
Ферзан Озпетек
Смотреть трейлер
Господа Бронко 6.2
Господа Бронко Gentlemen Broncos
Джаред Хесс
Смотреть трейлер
Я есть любовь 7.0
Я есть любовь Io sono l'amore / I Am Love
Лука Гуаданьино
Смотреть трейлер
Тедди / Лучший короткометражный фильм
The Feast of Stephen The Feast of Stephen
Джеймс Франко
Победитель
Все номинанты
Franswa Sharl Franswa Sharl
Hannah Hilliard
Last Address Last Address
Айра Сакс
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Вольфганг Кольхазе
Победитель
Ханна Шигулла
Ханна Шигулла
Победитель
Камера Берлинале
Erika Gregor
Победитель
Ёдзи Ямада
Победитель
Ulrich Gregor
Победитель
Премия «Берлин сегодня»
Jonah and the Vicarious Nature of Homesickness Jonah and the Vicarious Nature of Homesickness
Bryn Chainey
Победитель
ДИАЛОГ в перспективе
Lebendkontrolle Lebendkontrolle
Florian Schewe
Победитель
ДИАЛОГ в перспективе – особое упоминание
Portraits deutscher Alkoholiker Portraits deutscher Alkoholiker
Carolin Schmitz
Победитель
Оценка конкурса
Кинопремия Международной амнистии
Свалка 7.7
Свалка Waste Land
Карен Харлей, Люси Уокер, João Jardim Tied with Syn Babilonu (2009).
Победитель
Смотреть трейлер
Son of Babylon Syn Babilonu
Mohamed Al Daradji Tied with Waste Land (2010).
Победитель
Свалка 7.7
Свалка Waste Land
Карен Харлей, Люси Уокер, João Jardim Tied with Syn Babilonu (2009).
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Жизнь одна, возможно, две 6.6
Жизнь одна, возможно, две Due vite per caso
Алессандро Аронадио
Фемина-Кинопремия
В тени 7.1
В тени Im Schatten
Reinhild Blaschke For the production design.
Победитель
Смотреть трейлер
Кинотеатры "Европа"
Когда мы уходим 7.6
Когда мы уходим Die Fremde / When We Leave
Фео Адалаг
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший дебютный фильм
Себбе 7.1
Себбе Sebbe
Бабак Наджафи
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Жизнь одна, возможно, две 6.6
Жизнь одна, возможно, две Due vite per caso
Алессандро Аронадио
Приз жюри Тедди
Open Open
Jake Yuzna
Победитель
Премия DAAD за короткометражный фильм
The Cage Colivia
Адриан Ситару
Победитель
Читательское жюри газеты "Тагессшпигель"
Зимняя кость 7.3
Зимняя кость Winter's Bone
Дебра Граник
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший европейский короткометражный фильм
Venus vs. Me Venus vs. Me
Nathalie Teirlinck
Победитель
EFP Падающая звезда
Андерс Баасмо Кристиансен
Андерс Баасмо Кристиансен
Norway.
Победитель
Pihla Viitala
Finland.
Победитель
Микеле Риондино
Микеле Риондино
Italy.
Победитель
Драгош Букур
Romania.
Победитель
Эдвард Хогг
United Kingdom.
Победитель
Лотте Вербеек
Лотте Вербеек
The Netherlands.
Победитель
Агата Бузек
Агата Бузек
Poland.
Победитель
Криштоф Гадек
Криштоф Гадек
Czech Republic.
Победитель
Зринка Цвитешич
Зринка Цвитешич
Croatia.
Победитель
Анаис Демустье
Анаис Демустье
France.
Победитель
Премия «Медведь за свободу слова»
Мохаммад Бакри
Мохаммад Бакри
Победитель
Томас Стритмахер Дребухпрейс
Festung Festung
Nicole Armbruster
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

