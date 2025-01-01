60-й Берлинский международный кинофестиваль проводился с 11 по 21 февраля 2010 года.

Председателем жюри кинофестиваля стал немецкий кинорежиссёр Вернер Херцог.

В конкурсной программе кинофестиваля участвовал фильм Алексея Попогребского «Как я провёл этим летом». Кроме того, в рамках программы «Панорама» демонстрировались ещё два российских фильма — «Весельчаки» Феликса Михайлова и «Пропавший без вести» Анны Фенченко.

Впервые за всю историю Берлинского кинофестиваля в качестве фильма открытия программы «Панорама» была выбрана российская картина — этой чести были удостоены «Весельчаки» Феликса Михайлова. Наконец, в рамках программы «Форум» также был заявлен российский фильм «Я» Игоря Волошина.

В состав жюри основного конкурса вошли: