Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1958

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1958 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 27 июня 1958 - 8 июля 1958
Золотой берлинский медведь / Лучший полнометражный документальный/культурный фильм
Perri Perri
Paul Kenworthy, Ralph Wright
Победитель
Perri Perri
Paul Kenworthy, Ralph Wright
Победитель
Все номинанты
Dream Road of the World Traumstraße der Welt
Hans Domnick
The Devil's Pass La passe du diable
Pierre Schoendoerffer, Jacques Dupont
Trans-Canada Summer Trans-Canada Summer
Jack Olsen
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный документальный/культурный фильм
La lunga raccolta La lunga raccolta
Lionetto Fabbri
Победитель
Золотой берлинский медведь
Земляничная поляна 7.7
Земляничная поляна Wild Strawberries / Smultronstallet
Ингмар Бергман
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
A Time to Love and a Time to Die A Time to Love and a Time to Die
Дуглас Сирк
The Girls Are Willing Guld og grønne skove
Гэбриел Аксел
Ut av mørket Ut av mørket
Alex Brinchmann, Арилд Бринкманн
Девушки в униформе 7.0
Девушки в униформе Mädchen in Uniform
Геза фон Радваньи
¡Viva lo imposible! ¡Viva lo imposible!
Рафаэль Хиль
Ash Wednesday Miércoles de ceniza
Роберто Гальвадон
Ut av mørket Ut av mørket
Alex Brinchmann, Арилд Бринкманн
Strange Gods Los dioses ajenos
Román Viñoly Barreto
Скованные одной цепью 7.6
Скованные одной цепью The Defiant Ones
Стэнли Крамер
Miriam Miriam
William Markus
Jun'ai monogatari Jun'ai monogatari
Tadashi Imai
The Witch Beneath the Sea Tumulto de Paixões
Zygmunt Sulistrowski
Cairo Station Bab el-Hadid
Юссеф Шахин
Wild Is the Wind Wild Is the Wind
Джордж Кьюкор
A Party in Hell Shab-neshini dar jahannam
Samuel Khachikian, Mushegh Sarvari
Der 10. Mai Der 10. Mai
Franz Schnyder
Закон есть закон 7.4
Закон есть закон La legge è legge
Кристиан-Жак
El puño del amo Una cita de amor
Эмилио Фернандес
Fast and Sexy Anna di Brooklyn
Carlo Lastricati
Ice Cold in Alex Ice Cold in Alex
Дж. Ли Томпсон
The Temptress and the Monk Byakuya no yôjo
Eisuke Takizawa
The Outlaws Oi paranomoi
Nikos Koundouros
Это случилось при свете дня 7.8
Это случилось при свете дня Es geschah am hellichten Tag
Ladislao Vajda
Do Ankhen Barah Haath Do Ankhen Barah Haath
Shantaram Rajaram Vankudre
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Сидни Пуатье
Сидни Пуатье
Скованные одной цепью
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Анна Маньяни
Wild Is the Wind
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Tadashi Imai
Jun'ai monogatari
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший полнометражный документальный/культурный фильм
Dream Road of the World Traumstraße der Welt
Hans Domnick
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз
Do Ankhen Barah Haath Do Ankhen Barah Haath
Shantaram Rajaram Vankudre
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз: короткометражный документальный/культурный фильм
Glass Glas
Bert Haanstra
Победитель
Königin im Frauenreich Königin im Frauenreich
Hans Zickendraht
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Ice Cold in Alex Ice Cold in Alex
Дж. Ли Томпсон
Победитель
Земляничная поляна 7.7
Земляничная поляна Wild Strawberries / Smultronstallet
Виктор Шёстрём For the body of his works and his performance in the movie.
Победитель
Смотреть трейлер
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Jaguar Jaguar
Sean Graham
Победитель
Премия OCIC / Премия OCIC
Do Ankhen Barah Haath Do Ankhen Barah Haath
Shantaram Rajaram Vankudre
Победитель
Премия сенатора за народное образование
The Devil's Pass La passe du diable
Pierre Schoendoerffer, Jacques Dupont
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше