Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1983

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1983 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 18 февраля 1983 - 1 марта 1983
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Dimensions of Dialogue Moznosti dialogu
Ян Шванкмайер
Победитель
Золотой берлинский медведь / Соревнование
Ascendancy Ascendancy
Эдвард Беннет Tied with _ La colmena (1982)_.
Победитель
La colmena La colmena
Марио Камус Tied with Ascendancy (1983).
Победитель
Золотой берлинский медведь
Все номинанты
Strange Friends Mo sheng de peng you
Lei Xu
Hecate Hécate
Daniel Schmid
Кондор 7.8
Кондор Dögkeselyü
Ferenc András
Cap Canaille Cap Canaille
Жюльет Берто, Jean-Henri Roger
Yaju-deka Yaju-deka
Eiichi Kudô
Nothing Left to Lose Dies rigorose Leben
Вадим Гловна
Der Stille Ozean Der Stille Ozean
Xaver Schwarzenberger
The Mission Ferestadeh
Парвиз Сайяд
The Ghost Das Gespenst
Herbert Achternbusch
Incomplete Eclipse Neúplné zatmení
Яромил Иреш
Прекрасная пленница 6.5
Прекрасная пленница La belle captive
Ален Роб-Грийе
Полина на пляже 7.4
Полина на пляже Pauline à la plage
Эрик Ромер
Utopia Utopia
Сохраб Шахид Салесс
Кояанискатси 7.8
Кояанискатси Koyaanisqatsi
Годфри Реджио
Влюблен по собственному желанию 7.6
Влюблен по собственному желанию Vlyublyon po sobstvennomu zhelaniyu
Сергей Микаэлян
В белом городе 7.1
В белом городе Dans la ville blanche / In The White City
Ален Таннер
Sheer Madness Heller Wahn
Маргарет фон Тротта
Miracle Himala
Ishmael Bernal
That Championship Season That Championship Season
Джейсон Миллер
A Season in Hakkari Hakkari'de Bir Mevsim
Erden Kiral
Land of Plenty Der er et yndigt land
Мортен Арнфред
Go Ahead, Brazil! Pra Frente, Brasil
Roberto Farias
Via degli specchi Via degli specchi
Giovanna Gagliardo
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Брюс Дерн
Брюс Дерн
That Championship Season
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Евгения Глушенко
Влюблен по собственному желанию
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Эрик Ромер
Эрик Ромер
Полина на пляже
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Was das Leben so verspricht Was das Leben so verspricht
Egon Haase Special prize for the best direction of a short.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающееся одиночное достижение
Der Stille Ozean Der Stille Ozean
Xaver Schwarzenberger
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
A Season in Hakkari Hakkari'de Bir Mevsim
Erden Kiral
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Премия C.I.C.A.E.
Der Stille Ozean Der Stille Ozean
Xaver Schwarzenberger
Победитель
Go Ahead, Brazil! Pra Frente, Brasil
Roberto Farias
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
A Season in Hakkari Hakkari'de Bir Mevsim
Erden Kiral
Победитель
Полина на пляже 7.4
Полина на пляже Pauline à la plage
Эрик Ромер
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Ashes and Embers Ashes and Embers
Haile Gerima Tied with Busch singt - Sechs Filme über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts (1982).
Победитель
Busch singt - Sechs Filme über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts Busch singt - Sechs Filme über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts
Reiner Bredemeyer Tied with Ashes and Embers (1982).
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Кондор 7.8
Кондор Dögkeselyü
Ferenc András
Победитель
Награда C.I.D.A.L.C. – Почетное упоминание
Dimensions of Dialogue Moznosti dialogu
Ян Шванкмайер
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Соревнование
A Season in Hakkari Hakkari'de Bir Mevsim
Erden Kiral
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Форум нового кино
Das ganze Leben Das ganze Leben
Bruno Moll
Победитель
Премия OCIC – Почетное упоминание / Форум нового кино
The Zerda and the Songs of Forgetting La Zerda ou les chants de l'oubli
Assia Djebar
Победитель
Без солнца 7.8
Без солнца Sans soleil
Крис Маркер
Победитель
Полина на пляже 7.4
Полина на пляже Pauline à la plage
Эрик Ромер
Победитель
Sheer Madness Heller Wahn
Маргарет фон Тротта
Победитель
Читательское жюри журнала "Зитти"
Born in Flames Born in Flames
Lizzie Borden
Победитель
Награда C.I.C.A.E. – Почетное упоминание
A Season in Hakkari Hakkari'de Bir Mevsim
Erden Kiral
Победитель
Поощрительная премия
Strange Friends Mo sheng de peng you
Lei Xu
Победитель
Nothing Left to Lose Dies rigorose Leben
Вадим Гловна
Победитель
Премия OCIC / Соревнование
Der Stille Ozean Der Stille Ozean
Xaver Schwarzenberger
Победитель
Премия OCIC / Форум нового кино
Chokh Chokh
Utpalendu Chakrabarty
Победитель
C.I.D.A.L.C. Премия
La colmena La colmena
Марио Камус
Победитель
Премия C.I.F.E.J. / Премия C.I.F.E.J.
Sabine Kleist, 7 Jahre... Sabine Kleist, 7 Jahre...
Helmut Dziuba
Победитель
Премия UNICEF / Премия UNICEF
Lukás Lukás
Otakar Kosek
Победитель
Премия UNICEF - Поощрительная премия
Der Zappler Der Zappler
Wolfram Deutschmann
Победитель
Премия C.I.F.E.J. – Поощрительная награда
El cabezota El cabezota
Francisco Lara Polop
Победитель
Der Zappler Der Zappler
Wolfram Deutschmann
Победитель
Премия OCIC – Специальная рекомендация / Соревнование
Go Ahead, Brazil! Pra Frente, Brasil
Roberto Farias
Победитель
In the King of Prussia In the King of Prussia
Emile de Antonio, Vincent Hanlon The movie screened out-of-competition.
Победитель
In the King of Prussia In the King of Prussia
Emile de Antonio, Vincent Hanlon The movie screened out-of-competition.
Победитель
Форум / Раздел форума
Все номинанты
The Chinese Shoe El zapato chino
Cristián Sánchez
Los deseos concebidos Los deseos concebidos
Cristián Sánchez
