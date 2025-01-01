Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1959

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1959 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 26 июня 1959 - 7 июля 1959
Золотой берлинский медведь / Лучший полнометражный документальный фильм
White Wilderness White Wilderness
Джеймс Элгар
Победитель
Все номинанты
Power Among Men Power Among Men
Alexander Hammid, Gian Luigi Polidoro
Tierra mágica Tierra mágica
Massimo Dallamano, Vittorio Valentini
Paradise and Fire Oven Paradies und Feuerofen
Herbert Viktor
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Prijs de zee Prijs de zee
Herman van der Horst
Победитель
Золотой берлинский медведь
Кузены 7.2
Кузены Les Cousins
Клод Шаброль
Победитель
Все номинанты
Скрытая крепость 7.5
Скрытая крепость he Hidden Fortress
Акира Куросава
Stars at Noon Les étoiles de midi
Marcel Ichac
The Bell Tower: Missing Another Dawn Jonggak
Ju-nam Yang
The Defeated Victor Un uomo facile
Paolo Heusch
The Master and His Servants Herren og hans tjenere
Arne Skouen
The Poet and the Little Mother Poeten og Lillemor
Эрик Баллинг
Такая женщина 6.1
Такая женщина That Kind of Woman
Сидни Люмет
Three Loves in Rio Meus Amores no Rio
Carlos Hugo Christensen
Тигровая бухта 7.5
Тигровая бухта Tiger Bay
Дж. Ли Томпсон
Hassan and Nayima Hasan wa Naimah
Henry Barakat
Home Is the Hero Home Is the Hero
Филдер Кук
La caída La caída
Леопольдо Торр Нильссон
Phantom Carriage Körkarlen
Арне Маттсон
Ten Ready Rifles Diez fusiles esperan
José Luis Sáenz de Heredia
The Holy Island Sagar Sangamey
Debaki Kumar Bose
Wolves of the Deep Lupi nell'abisso
Silvio Amadio
Four Desperate Men The Siege of Pinchgut
Harry Watt
Panoptikum 59 Panoptikum 59
Уолтер Колм-Велтэ
Beyond All Limits Flor de mayo (Topolobampo)
Роберто Гальвадон
Broken Spell Telesme shekasteh
Syamak Yasami
The Rest Is Silence Der Rest ist Schweigen
Хельмут Койтнер
Village by the River Dorp aan de rivier
Фонс Радемакерс
And That on Monday Morning Und das am Montagmorgen
Луиджи Коменчини
Archimède, le clochard Archimède, le clochard
Gilles Grangier
Astero Astero
Динос Димопулос
Naked Sun Hadaka no taiyô
Miyoji Ieki
Спросите любую девушку 6.5
Спросите любую девушку Ask Any Girl
Чарльз Уолтерс
Sven Tuuva the Hero Sven Tuuva
Эдвин Лайне
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Жан Габен
Жан Габен
Archimède, le clochard
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Спросите любую девушку
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Акира Куросава
Акира Куросава
Скрытая крепость
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Короткометражный фильм
Das Knalleidoskop Das Knalleidoskop
Herbert Hunger
Победитель
Radha and Krishna Radha and Krishna
J.S. Bhownagary
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз
Тигровая бухта 7.5
Тигровая бухта Tiger Bay
Хейли Миллз For her acting performance.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз: короткометражный фильм
Hest på sommerferie Hest på sommerferie
Астрид Хеннинг-Енсен
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Скрытая крепость 7.5
Скрытая крепость he Hidden Fortress
Акира Куросава
Победитель
Премия OCIC / Премия OCIC
Paradise and Fire Oven Paradies und Feuerofen
Herbert Viktor
Победитель
Особое признание / Короткий фильм
I ditteri I ditteri
Alberto Ancilotto
Победитель
Молодежная кинопремия / Лучший документальный фильм, подходящий для молодежи
Paradise and Fire Oven Paradies und Feuerofen
Herbert Viktor
Победитель
Молодежная кинопремия / Лучший художественный фильм для молодежи
Naked Sun Hadaka no taiyô
Miyoji Ieki
Победитель
Молодежная кинопремия / Лучший короткометражный фильм для молодежи
Les Anneaux d'or Les Anneaux d'or
René Vautier
Победитель
