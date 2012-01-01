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Постер фильма Марина Абрамович. В присутствии художника
7.4
Марина Абрамович. В присутствии художника - Трейлер
Киноафиша Фильмы Марина Абрамович. В присутствии художника
7.4

Марина Абрамович. В присутствии художника

, 2012
Marina Abramovic: The Artist Is Present
США / документальный, биография, исторический / 18+
Трейлеры
Постер фильма Марина Абрамович. В присутствии художника
7.4
Марина Абрамович. В присутствии художника - Трейлер
Марина Абрамович. В присутствии художника  Трейлер

О фильме

Югославская художница Марина Абрамович называет себя «бабушкой перформанса». И у нее есть на то основания. Сегодня в этом виде актуального искусства ей, пожалуй, нет равных, а впервые она обратила на себя внимание арт-сообщества еще в 1974 году. Документальный фильм Мэттью Эйкерса рассказывает о подготовке Марины ка своей ретроспективной выставке в Музее современного искусства в Нью-Йорке (ставшей крупнейшим перформансом в истории МоМА). Ее посетители смогли не только увидеть, но и лично поучаствовать в реконструкциях самых знаковых и провокативных перформансов художницы, один из которых длился 736,5 часов (каждый желающий мог смотреть прямо в глаза Абрамович 30 минут, что приводило к самым непредсказуемым последствиям). Мало кто сможет повторить то, на что способна Марина. Но те, кому это удастся, поймут, что значит не только «присутствовать», но и «быть» здесь и сейчас.

В ролях

Марина Абрамович
Self
Крисси Айлз
Self
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Self
Дэвид Блейн
Self
Улай
Self
Klaus Biesenbach
Self
David Balliano
Self
Артур Данто
Self
Rushka Bergman
Self
Орландо Блум
Орландо Блум
Self
Режиссер Мэттью Эйкерс, Джефф Дюпре
Композитор Nathan Halpern
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 6 июля 2012
Премьера в мире 1 января 2012
Дата выхода
5 июля 2012 Россия Вольга
9 ноября 2012 Австрия
5 июля 2012 Беларусь
1 января 2012 Германия
27 марта 2013 Дания
5 июля 2012 Казахстан
13 июня 2012 США
5 июля 2012 Украина
12 декабря 2012 Франция
Сборы в мире $156 695
Производство Show of Force, AVRO Close Up, Dakota Group
Другие названия
Marina Abramovic: The Artist Is Present, Marina Abramovic kunstnik on kohal, Marina Abramovic: A Artista Está Presente, Marina Abramović: artystka obecna, Marina Abramovic: la artista está presente, Marina Abramović: Umetnik je prisutan, Μαρίνα Αμπράμοβιτς: Η καλλιτέχνις είναι εδώ, Марина Абрамович: В присутствии художника, Марина Абрамович: У присутності художника, 凝視瑪莉娜

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Марина Абрамович. В присутствии художника - Трейлер
Марина Абрамович. В присутствии художника Трейлер
Марина Абрамович. В присутствии художника - Трейлер с субтитрами
Марина Абрамович. В присутствии художника Трейлер с субтитрами
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Отзывы о фильме

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