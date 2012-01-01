Югославская художница Марина Абрамович называет себя «бабушкой перформанса». И у нее есть на то основания. Сегодня в этом виде актуального искусства ей, пожалуй, нет равных, а впервые она обратила на себя внимание арт-сообщества еще в 1974 году. Документальный фильм Мэттью Эйкерса рассказывает о подготовке Марины ка своей ретроспективной выставке в Музее современного искусства в Нью-Йорке (ставшей крупнейшим перформансом в истории МоМА). Ее посетители смогли не только увидеть, но и лично поучаствовать в реконструкциях самых знаковых и провокативных перформансов художницы, один из которых длился 736,5 часов (каждый желающий мог смотреть прямо в глаза Абрамович 30 минут, что приводило к самым непредсказуемым последствиям). Мало кто сможет повторить то, на что способна Марина. Но те, кому это удастся, поймут, что значит не только «присутствовать», но и «быть» здесь и сейчас.
ПроизводствоShow of Force, AVRO Close Up, Dakota Group
Другие названия
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