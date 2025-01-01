Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1985

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1985 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 15 февраля 1985 - 26 февраля 1985
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
From the Reports of Security Guards & Patrol Services Part 1 Nr. 1 - Aus Berichten der Wach- und Patrouillendienste
Helke Sander
Победитель
Золотой берлинский медведь
Wetherby Wetherby
Дэвид Хэа Tied with Die Frau und der Fremde (1985).
Победитель
The Woman and the Stranger Die Frau und der Fremde
Райнер Зимон Tied with Wetherby (1985).
Победитель
Все номинанты
Death in a French Garden Péril en la demeure
Мишель Девиль
The Children Les enfants
Маргерит Дюрас, Jean Mascolo, Jean-Marc Turine
Nineteen Nineteen Nineteen Nineteen
Hugh Brody
Potomok belogo barsa Potomok belogo barsa
Толомуш Океев
Loafing and Camouflage Loufa kai parallagi
Nicos Perakis
Mrs. Soffel Mrs. Soffel
Джиллиан Армстронг
Heartbreakers Heartbreakers
Бобби Рот
The Practice of Love Die Praxis der Liebe
Valie Export
6.3
Лепестки, цветы, венки Szirmok, viragok, koszoruk
Ласло Лугошши
Ронья, дочь разбойника 6.4
Ронья, дочь разбойника Ronja Robbersdaughter
Таг Даниэльсон
The Children Les enfants
Маргерит Дюрас, Jean Mascolo, Jean-Marc Turine
Pehlivan Pehlivan
Zeki Ökten
Место в сердце 7.4
Место в сердце Places in the Heart
Роберт Бентон
Count to Ten Contar hasta diez
Oscar Barney Finn
After Darkness After Darkness
Sergio Guerraz, Доминик Отенин-Жирар
Wrong World Wrong World
Ian Pringle
The Sicilian Connection Pizza Connection
Дамиано Дамиани
The Blazing Sun Ttaengbyeot
Ha Myeong-jung
The Seburi Story Seburi monogatari
Sadao Nakajima
Stico Stico
Jaime de Armiñán
Noc smaragdového mesíce Noc smaragdového mesíce
Václav Matejka
Morenga Morenga
Egon Günther
The Death of the White Stallion Der Tod des weißen Pferdes
Christian Ziewer
Hail Mary Je vous salue, Marie
Жан-Люк Годар
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Фернандо Фернан Гомес
Stico
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Jo Kennedy
Wrong World
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Роберт Бентон
Роберт Бентон
Место в сердце
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Paradise Paradise
Ishu Patel
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающееся одиночное достижение
Potomok belogo barsa Potomok belogo barsa
Толомуш Океев For the artistic shaping of the movie.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь
Ронья, дочь разбойника 6.4
Ронья, дочь разбойника Ronja Robbersdaughter
Таг Даниэльсон For a movie of extraordinary fantasy.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
6.3
Лепестки, цветы, венки Szirmok, viragok, koszoruk
Ласло Лугошши
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Премия C.I.C.A.E.
The Children Les enfants
Маргерит Дюрас, Jean Mascolo, Jean-Marc Turine Tied with Wetherby (1985).
Победитель
The Children Les enfants
Маргерит Дюрас, Jean Mascolo, Jean-Marc Turine Tied with Wetherby (1985).
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Соревнование
Wetherby Wetherby
Дэвид Хэа Tied with _Les enfants_(1985)
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Tokyo Trial Tôkyô saiban
Масаки Кобаяси The film screened out-of-competition.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Secret Honor Secret Honor
Роберт Олтмен Tied with Cabra Marcado Para Morrer (1984).
Победитель
Twenty Years Later Cabra Marcado Para Morrer
Эдуардо Коутиньо Tied with Secret Honor (1984).
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Ронья, дочь разбойника 6.4
Ронья, дочь разбойника Ronja Robbersdaughter
Таг Даниэльсон
Победитель
Премия Интерфильма – Почетное упоминание
Wetherby Wetherby
Дэвид Хэа
Победитель
Dreams of the City Ahlam el-madina
Mohamed Malas
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Соревнование
Hail Mary Je vous salue, Marie
Жан-Люк Годар
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Форум нового кино
Die Kümmeltürkin geht Die Kümmeltürkin geht
Jeanine Meerapfel Tied with Cabra Marcado Para Morrer (1984).
Победитель
Читательское жюри журнала "Зитти"
Wundkanal Wundkanal
Томас Харлан Tied with Notre nazi (1984).
Победитель
Unser Nazi Unser Nazi
Robert Kramer Tied with Wundkanal (1984)
Победитель
Серебряный берлинский медведь — поощрительная премия
Pehlivan Pehlivan
Тарик Акан For his performance.
Победитель
The Sicilian Connection Pizza Connection
Дамиано Дамиани
Победитель
The Children Les enfants
Маргерит Дюрас, Jean Mascolo, Jean-Marc Turine
Победитель
The Children Les enfants
Маргерит Дюрас, Jean Mascolo, Jean-Marc Turine
Победитель
Премия OCIC / Соревнование
Место в сердце 7.4
Место в сердце Places in the Heart
Роберт Бентон
Победитель
Премия OCIC / Премия OCIC
Which Side Are You On? Which Side Are You On?
Кен Лоуч
Победитель
C.I.D.A.L.C. Премия
The Children Les enfants
Маргерит Дюрас, Jean Mascolo, Jean-Marc Turine
Победитель
The Children Les enfants
Маргерит Дюрас, Jean Mascolo, Jean-Marc Turine
Победитель
Премия C.I.F.E.J. / Премия C.I.F.E.J.
Buster's World Busters verden
Билле Аугуст
Победитель
Премия Интерфильма - единая мировая премия / Форум нового кино
Twenty Years Later Cabra Marcado Para Morrer
Эдуардо Коутиньо Tied with Die Kümmeltürkin geht (1985).
Победитель
Премия UNICEF / Лучший короткометражный фильм
One Hundred Years One Hundred Years
Max Andersson
Победитель
Премия UNICEF / Премия UNICEF
Buster's World Busters verden
Билле Аугуст
Победитель
Премия UNICEF - Поощрительная премия
Ciske the Rat Ciske de Rat
Guido Pieters
Победитель
Премия C.I.F.E.J. – Поощрительная награда
Ur en kos dagbok Ur en kos dagbok
Birgitta Jansson
Победитель
Рекламная награда OCIC – поощрительное упоминание
Hail Mary Je vous salue, Marie
Жан-Люк Годар
Победитель
Кинопремия Отто Домника
Great Kendo Commercial Great Kendo Commercial
Klaus Telscher
Победитель
Год проведения
Номинации

