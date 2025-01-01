Меню
Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1982 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 12 февраля 1982 - 23 февраля 1982
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Loutka, prítel cloveka Loutka, prítel cloveka
Ivan Renc
Победитель
Золотой берлинский медведь
Тоска Вероники Фосс 7.8
Тоска Вероники Фосс Sehnsucht der veronika voss
Райнер Вернер Фассбиндер
Победитель
Все номинанты
Requiem Requiem
Золтан Фабри
Farewell to the Land Saraba itoshiki daichi
Mitsuo Yanagimachi
Repeat Dive Tzlila Chozeret
Шимон Дотан
The Killing of Angel Street The Killing of Angel Street
Donald Crombie
Мужики! 7.8
Мужики! Muzhiki!
Искра Бабич
Eine deutsche Revolution Eine deutsche Revolution
Helmut Herbst
Без злого умысла 6.9
Без злого умысла Absence of Malice
Сидни Поллак
Strange Affair Une étrange affaire
Пьер Гранье-Дефер
Romance with Amelie Romanze mit Amelie
Ulrich Thein
An Unsuitable Job for a Woman An Unsuitable Job for a Woman
Christopher Petit
Longing for Home Xiang qing
Bingliu Hu, Jin Wang
The Girl with the Red Hair Het meisje met het rode haar
Бен Фербонг
Beirut the Encounter Beyroutou el lika
Borhane Alaouié
Shivers 6.9
Shivers Dreszcze
Wojciech Marczewski
Bürgschaft für ein Jahr Bürgschaft für ein Jahr
Херрманн Чшоче
The Simple-Minded Murderer Den enfaldige mördaren
Ганс Альфредсон
Willful Murder Nihon no atsui hibi bôsatsu: Shimoyama jiken
Кэй Кумаи
Il marchese del Grillo Il marchese del Grillo
Марио Моничелли
L'amour des femmes L'amour des femmes
Michel Soutter
Kraftprobe Kraftprobe
Heidi Genée
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
The Simple-Minded Murderer Together with Michel Piccoli for Une étrange affaire (1981)
Победитель
Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Strange Affair Together with Stellan Skarsgård for Den enfaldige mördaren (1982)
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Катрин Засс
Bürgschaft für ein Jahr
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Марио Моничелли
Il marchese del Grillo
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший сценарий короткометражного фильма
Three Monks San ge he shang
Lei Bao
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающееся одиночное достижение
Requiem Requiem
Золтан Фабри
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Shivers 6.9
Shivers Dreszcze
Wojciech Marczewski For the most ingenious contribution to the festival.
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Премия C.I.C.A.E.
Shivers 6.9
Shivers Dreszcze
Wojciech Marczewski
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Shivers 6.9
Shivers Dreszcze
Wojciech Marczewski
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Nuestra voz de tierra, memoria y futuro Nuestra voz de tierra, memoria y futuro
Marta Rodríguez, Jorge Silva Tied with Lebensläufe - Die Geschichte der Kinder von Golzow in einzelnen Porträts (1981) (documentary).
Победитель
Nuestra voz de tierra, memoria y futuro Nuestra voz de tierra, memoria y futuro
Marta Rodríguez, Jorge Silva Tied with Lebensläufe - Die Geschichte der Kinder von Golzow in einzelnen Porträts (1981) (documentary).
Победитель
Paths of Life Lebensläufe - Die Geschichte der Kinder von Golzow in einzelnen Porträts
Winfried Junge Tied with _Nuestra voz de tierra, memoria y futuro (1981)_ (documentary).
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Пастораль 7.2
Пастораль Pastorali
Отар Иоселиани
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Без злого умысла 6.9
Без злого умысла Absence of Malice
Сидни Поллак
Победитель
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Джеймс Стюарт
Джеймс Стюарт
Победитель
Награда C.I.D.A.L.C. – Почетное упоминание
Le ravissement de Frank N. Stein Le ravissement de Frank N. Stein
Georges Schwizgebel
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Соревнование
Strange Affair Une étrange affaire
Пьер Гранье-Дефер
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Форум нового кино
'E' 'E'
Bretislav Pojar
Победитель
Paths of Life Lebensläufe - Die Geschichte der Kinder von Golzow in einzelnen Porträts
Winfried Junge
Победитель
Премия OCIC – Почетное упоминание / Форум нового кино
Пастораль 7.2
Пастораль Pastorali
Победитель
Поощрительная премия
Мужики! 7.8
Мужики! Muzhiki!
Искра Бабич
Победитель
Без злого умысла 6.9
Без злого умысла Absence of Malice
Сидни Поллак
Победитель
The Killing of Angel Street The Killing of Angel Street
Donald Crombie
Победитель
Премия OCIC / Соревнование
Bürgschaft für ein Jahr Bürgschaft für ein Jahr
Херрманн Чшоче
Победитель
Премия OCIC / Форум нового кино
Nuestra voz de tierra, memoria y futuro Nuestra voz de tierra, memoria y futuro
Победитель
C.I.D.A.L.C. Премия
The Simple-Minded Murderer Den enfaldige mördaren
Ганс Альфредсон
Победитель
Премия UNICEF / Премия UNICEF
Rubber Tarzan Gummi-Tarzan
Сёрен Краг-Якобсен
Победитель
Премия UNICEF - Поощрительная премия
The Old Bear Hunter Matagi
Toshio Gotô
Победитель
Bananen-Paul Bananen-Paul
Рихард Клаус
Победитель
Премия «Интерфильм» — специальная рекомендация / Соревнование
Shivers 6.9
Shivers Dreszcze
Wojciech Marczewski
Победитель
Премия OCIC – Специальная рекомендация / Соревнование
The Simple-Minded Murderer Den enfaldige mördaren
Ганс Альфредсон
Победитель
