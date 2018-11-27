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Адель Энель — Фильмы

Адель Энель — Личная жизнь

Французская актриса Адель Энель родилась 1 января 1989 года в Париже. Девочка росла в Сен-Сен-Дени в семье учительницы и переводчика. До того, как стать актрисой, Адель стала выпускницей театральных курсов в Монтрёе.

Адель Энель — Фильмы

Дебют Адель Энель на большом экране состоялся в 2002 году. Она сыграла роль Хлои в картине «Дьяволы» Кристофа Ружжиа, в котором также сыграли Венсан Ротье, Роди Лабиди, Жак Бонаффе и другие. Лента рассказывает о том, как 12-летние брат с сестрой идут пешком в Марсель, скрываясь от посторонних глаз. Ситуация осложняется тем, что девочка больна аутизмом.

Следующим проектом с участием Адель Энель становится фильм «Водяные лилии» Селин Скьямма. Именно эта роль сделала актрису известной у себя на родине. За роль Флориан она удостоилась номинации на «Сезар» как самая многообещающая актриса. Картина повествует о двух 15-летних девочек, которые знакомятся во время каникул в пригороде Парижа и пытаются осознать вспыхнувшие друг к другу чувства.

После этого Адель Энель сыграла в нескольких короткометражках, а также телевизионных проектах, в числе которых был фильм «Развязки» 2009 года. В 2010 году она появляется в ленте «Дом терпимости», которая была показана на Каннском кинофестивале в Основном конкурсе. С тех пор Адель все чаще появляется в фильмах, которые попадают на мировые киносмотры. Два ее следующих проекта, «Цветущий ирис» и «После юга» были показаны в программе Каннского фестиваля «Двухнедельник режиссеров».

В 2012 году Адель сыграла в таких картинах, как «Алия» Эли Важеман и «Три мира» Катрин Корсини. В 2013 году в прокат выходит фильм «Сюзанн», где Энель играет одну из главных ролей. Лента рассказывает о девушке, ставшей матерью будучи подростком, которая влюбляется в преступника.

Следующим фестивальным хитом с участием Адель Энель становится фильм «Истребители» 2014 года. Это история парня по имени Арно, который вырывается из своей обыденной скучной жизни после того, как влюбляется в авантюрную искательницу приключений Мадлен. Энель воплотила на экране образ Мадлен, а сам фильм получил четыре награды во время Каннского кинофестиваля.

В 2014 году Адель Энель появляется на экране с такими культовыми французскими актерами, как Катрин Денев и Гийом Кане, в фильме «Мужчина, которого слишком сильно любили». Следующий год приносит в копилку актрисы еще две роли — она сыграла в лентах «Запретная комната» и «Людоеды».

Еще через год Энель попадает в новый фильм братьев Дарденн, который также участвует в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Это история о девушке, которая работает врачом и практически все свое время посвящает работе. Однажды после окончания смены она решает не открывать дверь пациентке, просящейся внутрь. На утро главная героиня узнает, что рядом с клиникой был найден труп неопознанной женщины — той самой, что стучалась ночью. И тогда она решает во что был то ни стало раскрыть личность убитой. Актерская игра Адель Энель была высоко оценена критиками и зрителями.

Еще один из главных фильмов Каннского фестиваля последних лет — «120 ударов в минуту» Робена Кампийо. Лента забрала сразу четыре награды в 2017 году. В центре сюжета — группа активистов Act Up, которые занимаются просвещение населения по вопросам СПИДа и устраивают всевозможные акции протеста. В этом фильме Адель сыграла одну из активисток по имени Софи. Также в картине снялся Науэль Перес Бискаярт.

Адель Энель — Личная жизнь

В 2007 году Адель Энель познакомилась с режиссером Селин Скьямма на съемках фильма «Водяные лилии», с 2014 года женщины состоят в отношениях.