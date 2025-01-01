Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 2000

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 2000 году

Место проведения Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Дата проведения 9 февраля 2000 - 20 февраля 2000
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Tribute to Alfred Lepetit Hommage à Alfred Lepetit
Jean Rousselot
Победитель
Все номинанты
Episodes in Disbelief Episodes in Disbelief
Ann Shenfield
Sentinels Sentinelles
Guy Lampron
Dream Kitchen Dream Kitchen
Barry Dignam
Vision Vízió
Ferenc Cakó
The Moment The Moment
Thomas Voigt
Bzzz Bsss
Felix Gönnert
The Last Cartridge Die letzte Patrone
Nuray Sahin
Média Média
Pavel Koutský
In a Corner of the World I et hjørne av verden
Pjotr Sapegin
Feats of Herkules Podvigi Gerakla
Сергей Овчаров
Золотой берлинский медведь
Магнолия 7.8
Магнолия Magnolia
Пол Томас Андерсон
Победитель
Все номинанты
Sky Hook Nebeska udica
Любиша Самарджич
Человек на луне 7.5
Человек на луне Man On The Moon
Милош Форман
Signs & Wonders Signs & Wonders
Джонатан Носситер
Love me Love me
Летиция Массон
Русский бунт 6.5
Русский бунт Russkiy bunt
Александр Прошкин
Clouds of May Mayis Sikintisi
Нури Бильге Джейлан
Of Woman and Magic La chambre des magiciennes
Клод Миллер
Paradiso: Seven Days with Seven Women Paradiso - Sieben Tage mit sieben Frauen
Рудольф Томе
Ураган 7.2
Ураган Hurricane
Норман Джуисон
Легенды Риты 6.9
Легенды Риты Die Stille nach dem Schuss
Фолькер Шлендорф
Отель Миллион долларов 6.0
Отель Миллион долларов The millon dollar hotel
Вим Вендерс
Капли дождя на раскаленных скалах 6.3
Капли дождя на раскаленных скалах Water Drops on Burning Rocks
Франсуа Озон
El mar El mar
Агусти Вильяронга
Boy's Choir Dokuritsu shônen gasshô-dan
Akira Ogata
The Island Tales You shi tiaowu
Stanley Kwan
Каждое воскресенье 7.4
Каждое воскресенье Any Given Sunday
Оливер Стоун
Пляж 6.9
Пляж The Beach
Дэнни Бойл
Талантливый мистер Рипли 7.4
Талантливый мистер Рипли The Talented Mr. Ripley
Энтони Мингелла
First Light of Dawn Prime luci dell'alba
Lucio Gaudino
Дорога домой 7.7
Дорога домой The Road Home / Wo de fu qin mu qin
Чжан Имоу
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Ураган
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Бибиана Беглау
Легенды Риты Tied with Nadja Uhl for Die Stille nach dem Schuss (2000).
Победитель
Надя Уль
Надя Уль
Легенды Риты Tied with Bibiana Beglau for Die Stille nach dem Schuss (2000).
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Милош Форман
Милош Форман
Человек на луне
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Média Média
Pavel Koutský
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Гран-при жюри
Дорога домой 7.7
Дорога домой The Road Home / Wo de fu qin mu qin
Чжан Имоу
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Приз жюри
Отель Миллион долларов 6.0
Отель Миллион долларов The millon dollar hotel
Вим Вендерс
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающиеся художественные достижения
Paradiso: Seven Days with Seven Women Paradiso - Sieben Tage mit sieben Frauen
Марквард Бом, Адриана Альтарас, Сабина Бах, Guntram Brattia, Khyana El Bitar, Cora Frost, Valeska Hanel, Ирм Херманн, Isabel Hindersin, Lucas Hoppe, Ully Loup, Cosima Lustig, Angelika Margull, Jürgen Schonschadowski, Joya Thome, Nicolai Thome, Martin Walz, Ханс Цишлер, Amelie zur Mühlen
Победитель
Paradiso: Seven Days with Seven Women Paradiso - Sieben Tage mit sieben Frauen
Марквард Бом, Адриана Альтарас, Сабина Бах, Guntram Brattia, Khyana El Bitar, Cora Frost, Valeska Hanel, Ирм Херманн, Isabel Hindersin, Lucas Hoppe, Ully Loup, Cosima Lustig, Angelika Margull, Jürgen Schonschadowski, Joya Thome, Nicolai Thome, Martin Walz, Ханс Цишлер, Amelie zur Mühlen
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
Boy's Choir Dokuritsu shônen gasshô-dan
Akira Ogata
Победитель
Голубой ангел
Легенды Риты 6.9
Легенды Риты Die Stille nach dem Schuss
Фолькер Шлендорф
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Форум нового кино
The Spring Gathering I earini synaxis ton agrofylakon
Dimos Avdeliodis
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Панорама
Saltwater Saltwater
Конор МакФерсон
Победитель
Кинопремия Калигари
The Spring Gathering I earini synaxis ton agrofylakon
Dimos Avdeliodis
Победитель
Хрустальный Медведь / Лучший полнометражный фильм
Tsatsiki, Mum and the Policeman Tsatsiki, morsan och polisen
Элла Лемхаген
Победитель
Хрустальный Медведь / Лучший короткометражный фильм
A Devil in the Closet En djevel i skapet
Lars Berg
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
Mr. Rice's Secret Mr. Rice's Secret
Николас Кендалл
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Nattflykt Nattflykt
Клаус Хярё
Победитель
Немецкий детский фонд – специальная награда
Kongen som ville ha mer enn en krone Kongen som ville ha mer enn en krone
Anita Killi, Randall Meyers
Победитель
Scarecrow Pugalo
Александр Котт
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
The Girl in the Sneakers Dokhtari ba kafsh-haye-katani
Расул Садр Амели
Победитель
Manolito Four Eyes Manolito Gafotas
Мигель Альбаладехо
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
The Breakfast The Breakfast
Peter Sheridan
Победитель
Going Back Home Tilbage til byen
Michael W. Horsten
Победитель
Немецкий детский фонд – Гран при / Лучший полнометражный фильм
Man of Steel Man van staal
Винсент Бал Tied with Tsatsiki, morsan och polisen (1999).
Победитель
Tsatsiki, Mum and the Policeman Tsatsiki, morsan och polisen
Элла Лемхаген Tied with Man van staal (1999).
Победитель
Премия Дон Кихота
The Spring Gathering I earini synaxis ton agrofylakon
Dimos Avdeliodis
Победитель
Премия «Дон Кихот» — особое упоминание
Monday Mandei
Сабу
Победитель
6ixtynin9 Ruang talok 69
Пен-Ек Ратанарыанг
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Of Woman and Magic La chambre des magiciennes
Клод Миллер For a small story, told quickly and adeptly, showing that humanism can prevall using the new technologies.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Paragraph 175 Paragraph 175
Роб Эпштейн, Джеффри Фридман For uncovering amazing stories of courage buried by history.
Победитель
Monday Mandei
Сабу For its austere, dark wit and keen eye for human foibles.
Победитель
Премия Манфреда Зальцгебера
El mar El mar
Агусти Вильяронга
Победитель
Премия Нетпак
The Lady of the House Bariwali
Rituparno Ghosh For the quality of its cinematic language and its strong link with Bengali culture and history of movie making.
Победитель
Nabbie's Love Nabbie no koi
Юджи Накаэ For the quality of the directing work and use of traditional music in a universal love story.
Победитель
Премия "Нетпак" – особое упоминание
Making Sundried Red Peppers Gochoo maligee
Hee-sun Jang For the way in which the director defuse the boundary between reality and film.
Победитель
Стипендия Нью-Йоркской киноакадемии
Finimondo Finimondo
Gianluca Vallero
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама»
Nationale 7 Nationale 7
Jean-Pierre Sinapi
Победитель
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии
Sticky Dough Hartes Brot
Nathalie Percillier Tied with _Hop, Skip & Jump (1999)_.
Победитель
Hop, Skip & Jump Hop, Skip & Jump
Srdjan Vuletic Tied with Hartes Brot (2000).
Победитель
Премия «Панорама» Нью-Йоркской киноакадемии — особое упоминание
Sparklehorse Sparklehorse
Gariné Torossian
Победитель
2÷3 2÷3
Ричард Пресс
Победитель
Премия за лучший фильм о мире
Long Night's Journey Into Day Long Night's Journey Into Day
Deborah Hoffmann, Frances Reid
Победитель
Long Night's Journey Into Day Long Night's Journey Into Day
Deborah Hoffmann, Frances Reid
Победитель
Приз Экуменического жюри / Соревнование
Дорога домой 7.7
Дорога домой The Road Home / Wo de fu qin mu qin
Чжан Имоу
Победитель
Приз Экуменического жюри / Форум нового кино
Cinéma Vérité: Defining the Moment Cinéma Vérité: Defining the Moment
Peter Wintonick
Победитель
The Long Holiday De grote vakantie
Johan van der Keuken
Победитель
Приз Экуменического жюри / Панорама
Spoils of War Botín de guerra
David Blaustein
Победитель
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Ураган 7.2
Ураган Hurricane
Норман Джуисон
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Магнолия 7.8
Магнолия Magnolia
Пол Томас Андерсон
Победитель
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
Long Night's Journey Into Day Long Night's Journey Into Day
Deborah Hoffmann, Frances Reid
Победитель
Long Night's Journey Into Day Long Night's Journey Into Day
Deborah Hoffmann, Frances Reid
Победитель
Читательское жюри «Зигессойле»
The Adventures of Felix Drôle de Félix
Оливье Дюкастель, Жак Мартино
Победитель
Специальный приз Экуменического жюри / Соревнование
Média Média
Pavel Koutský
Победитель
Специальный приз Экуменического жюри / Панорама
Echo Echo
Frédéric Roullier-Gall
Победитель
Тедди / Лучший документальный фильм
Paragraph 175 Paragraph 175
Роб Эпштейн, Джеффри Фридман
Победитель
Тедди / Лучший полнометражный фильм
Капли дождя на раскаленных скалах 6.3
Капли дождя на раскаленных скалах Water Drops on Burning Rocks
Франсуа Озон
Победитель
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Sticky Dough Hartes Brot
Nathalie Percillier
Победитель
Тедди / Премия жюри
Chrissy Chrissy
Jacqui North For its achievement as the first cinematic portrayal of a lesbian with Aids.
Победитель
The Adventures of Felix Drôle de Félix
Оливье Дюкастель, Жак Мартино For its refreshing portrayal of a man living with HIV who finds an enthusiasm for life and his chosen family.
Победитель
Премия Вольфганга Штаудте
Marsal Marsal
Винко Брешан
Победитель
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Жанна Моро
Победитель
Камера Берлинале
Wolfgang Jacobsen
Победитель
Кон Итикава
Кон Итикава
Победитель
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг» – особое упоминание / Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
The Spring Gathering I earini synaxis ton agrofylakon
Dimos Avdeliodis
Победитель
Marsal Marsal
Винко Брешан
Победитель
Красивая работа 7.4
Красивая работа Beau travail
Клер Дени
Победитель
Премия Вольфганга Штаудте – особое упоминание
Truths: A Stream Truths: A Stream
Masahiro Tsuchihashi
Победитель
EFP Падающая звезда
Рита Дурао
Portugal.
Победитель
Хильмир Снайр Гвюднасон
Хильмир Снайр Гвюднасон
Iceland.
Победитель
Martin Rapold
Switzerland.
Победитель
Fenia Papadodima
Greece.
Победитель
Аугуст Диль
Аугуст Диль
Germany.
Победитель
Антуан Шаппе
France.
Победитель
Нина Хосс
Нина Хосс
Germany.
Победитель
Нина Пролль
Austria.
Победитель
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
United Kingdom.
Победитель
Майя Санса
Майя Санса
Italy.
Победитель
Франсишку Нашименту
Portugal.
Победитель
Nadja Hüpscher
The Netherlands.
Победитель
Туре Линдхардт
Denmark.
Победитель
Феле Мартинес
Феле Мартинес
Spain.
Победитель
Наталия Вербеке
Наталия Вербеке
Spain.
Победитель
Александра Рапапорт
Sweden.
Победитель
Каролин Дюсе
Каролин Дюсе
France.
Победитель
Все номинанты
Мириам Мюллер
Luxembourg.
Год проведения
Номинации

