Скромный прием

Скромный прием

Paziraie sadeh 18+
О фильме

Зрители любой страны усвоили прочно, что благими намерениями дорога вымощена в ад. Хагиги снимает роуд-муви на другой сюжет. Его занимает сверхважная и не затертая мысль о том, что благотворительность не так проста, как кажется. Причем в равной степени для дарителей и получателей даров. Речь в его фильме идет о сложнейшем, — поданном, впрочем, с режиссерской тонкостью, прямотой и смелостью — механизме обмена. Не столько экономического обмена — с учетом правил благотворительности. Но в смысле обмена («в контакте») между людьми разных сословий и достатка, потребовавшего испытания каждого из персонажей на их достоинство, выбор, человечность, честность etc.
Скромный прием - трейлер
Скромный прием  трейлер
Страна Иран
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 1 февраля 2012
Дата выхода
27 июня 2013 Германия
2 января 2013 Иран
Производство Hubert Bals Fund
Другие названия
Paziraie sadeh, Modest Reception, Bez entuzjazmu, Kamtarona qabul, Modest Reception - Die Macht des Geldes, Sade İkram, Skromné pohostení, Sự Đón Nhận Khiêm Tốn, Простой прием, 受之有道
Режиссер
Мани Хагиги
Мани Хагиги
В ролях
Таране Алидости
Таране Алидости
Мани Хагиги
Мани Хагиги
Сабер Аббар
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
