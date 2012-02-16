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Постер фильма Милосердие
6.7
Киноафиша Фильмы Милосердие
6.7

Милосердие

, 2011
Gnade
Германия, Норвегия / драма / 18+
Постер фильма Милосердие
6.7

О фильме

Мария и Нильс вместе с сыном Маркусом недавно переехали из Германии в маленький норвежский городок Хаммерфест, который каждую зиму на два месяца погружается в полярную ночь. Переезд не способствует налаживанию семейных отношений, на которое надеялись супруги. Нильс заводит на работе роман с коллегой, у Маркуса проблемы в новой школе. Однажды Мария, засмотревшись по дороге домой на северное сияние, сбивает на машине 16-летнюю девушку. Она рассказывает о происшествии мужу, и вдвоем они решают сохранить все в тайне. Но чувство вины за содеянное растет и приводит к неожиданным последствиям.

В ролях

Биргит Минихмайр
Биргит Минихмайр
Maria
Юрген Фогель
Юрген Фогель
Niels
Мария Бок
Wenche
Стиг Хенрик Хофф
Стиг Хенрик Хофф
Björn
Ирен Реппен
Sofie
Эни Даль Торп
Эни Даль Торп
Linda
Генри Стенж
Markus
Richard André Knutsen
Mikkel
Kristoffer Mortensen
Ole
Katharina Strauch
Stine
Режиссер Маттиас Гласнер
Сценарист Ким Фупц Окесон
Композитор Homesweethome
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Норвегия
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 16 февраля 2012
Дата выхода
18 октября 2012 Германия
18 января 2013 Норвегия 12
Сборы в мире $492 828
Производство Schwarzweiss Filmproduktion, Knudsen Pictures, Neofilm
Другие названия
Gnade, El perdón, La grâce, Litość, Milost, Nåde, Сострадание

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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