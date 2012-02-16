Мария и Нильс вместе с сыном Маркусом недавно переехали из Германии в маленький норвежский городок Хаммерфест, который каждую зиму на два месяца погружается в полярную ночь. Переезд не способствует налаживанию семейных отношений, на которое надеялись супруги. Нильс заводит на работе роман с коллегой, у Маркуса проблемы в новой школе. Однажды Мария, засмотревшись по дороге домой на северное сияние, сбивает на машине 16-летнюю девушку. Она рассказывает о происшествии мужу, и вдвоем они решают сохранить все в тайне. Но чувство вины за содеянное растет и приводит к неожиданным последствиям.

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