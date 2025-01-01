Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1984

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1984 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 17 февраля 1984 - 28 февраля 1984
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
The Bicycle Symphony Cykelsymfonien
Оке Сандгрен
Победитель
Золотой берлинский медведь
Потоки любви 7.7
Потоки любви Love Streams
Джон Кассаветис
Победитель
Все номинанты
Woman Doctors Ärztinnen
Хорст Зееман
Rembetiko Rembetiko
Costas Ferris
Beauty and the Beast Skønheden og udyret
Nils Malmros
Tight Quarters Könnyü testi sértés
György Szomjas
Thieves After Dark Les voleurs de la nuit
Сэмюэл Фуллер
De Stille Oceaan De Stille Oceaan
Digna Sinke
Das Autogramm Das Autogramm
Peter Lilienthal
Flirt Flirt
Roberto Russo
Бал 6.9
Бал Bal, Le
Этторе Скола
Военно-полевой роман 7.5
Военно-полевой роман Voenno-polevoy roman
Пётр Тодоровский
Blood Is Always Hot Xue, zong shi re de
Yan Wen
Классовые отношения 6.6
Классовые отношения Klassenverhältnisse
Даниель Юйе, Жан-Мари Штрауб
За наших любимых 7.3
За наших любимых A nos amours
Морис Пиала
Champions Champions
Джон Ирвин
Ah Ying Boon bin yen
Allen Fong
Antarctica Nankyoku monogatari
Koreyoshi Kurahara
Взломщики 5.2
Взломщики Crackers
Луи Маль
Man Without Memory Mann ohne Gedächtnis
Kurt Gloor
Классовые отношения 6.6
Классовые отношения Klassenverhältnisse
Даниель Юйе, Жан-Мари Штрауб
Star 80 Star 80
Боб Фосси
7.4
Костюмер The Dresser
Питер Йетс
The Noah's Ark Principle Das Arche Noah Prinzip
Роланд Эммерих
Morgen in Alabama Morgen in Alabama
Norbert Kückelmann
Akelarre Akelarre
Педро Олеа
Funny Dirty Little War No habrá más penas ni olvido
Héctor Olivera
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Альберт Финни
Костюмер
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Военно-полевой роман Tied with Monica Vitti for Flirt (1983).
Победитель
Моника Витти
Моника Витти
Flirt Tied with Inna Churikova for Voenno-polevoy roman (1983).
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Этторе Скола
Этторе Скола
Бал
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Yu bang xiang zheng Yu bang xiang zheng
Jinqing Hu
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь
Rembetiko Rembetiko
Costas Ferris
Победитель
Morgen in Alabama Morgen in Alabama
Norbert Kückelmann
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз жюри
Funny Dirty Little War No habrá más penas ni olvido
Héctor Olivera
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Премия C.I.C.A.E.
Funny Dirty Little War No habrá más penas ni olvido
Héctor Olivera
Победитель
Ah Ying Boon bin yen
Allen Fong
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Funny Dirty Little War No habrá más penas ni olvido
Héctor Olivera Tied with Love Streams (1984).
Победитель
Потоки любви 7.7
Потоки любви Love Streams
Джон Кассаветис Tied with No habrá más penas ni olvido (1983).
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
A Japanese Village Nippon-koku Furuyashiki-mura
Shinsuke Ogawa
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Бал 6.9
Бал Bal, Le
Этторе Скола
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Соревнование
Man Without Memory Mann ohne Gedächtnis
Kurt Gloor Tied with Bless Their Little Hearts (1983).
Победитель
Премия Интерфильма – Кинопремия Отто Дибелиуса / Форум нового кино
Bless Their Little Hearts Bless Their Little Hearts
Billy Woodberry Tied with Mann ohne Gedächtnis (1984).
Победитель
Премия OCIC – Почетное упоминание / Соревнование
Ah Ying Boon bin yen
Allen Fong
Победитель
Премия OCIC – Почетное упоминание / Форум нового кино
Bless Their Little Hearts Bless Their Little Hearts
Billy Woodberry
Победитель
Премия OCIC за продвижение
Tiznao Tiznao
Salvador Bonet, Dominique Cassuto de Bonet
Победитель
Tiznao Tiznao
Salvador Bonet, Dominique Cassuto de Bonet
Победитель
Читательское жюри журнала "Зитти"
Meantime Meantime
Майк Ли Tied with The Gold Diggers (1983).
Победитель
The Gold Diggers The Gold Diggers
Салли Поттер Tied with Meantime (1983).
Победитель
Поощрительная премия
Классовые отношения 6.6
Классовые отношения Klassenverhältnisse
Даниель Юйе, Жан-Мари Штрауб
Победитель
Классовые отношения 6.6
Классовые отношения Klassenverhältnisse
Даниель Юйе, Жан-Мари Штрауб
Победитель
Премия OCIC / Соревнование
Man Without Memory Mann ohne Gedächtnis
Kurt Gloor
Победитель
C.I.D.A.L.C. Премия
7.4
Костюмер The Dresser
Питер Йетс
Победитель
Премия C.I.F.E.J. / Премия C.I.F.E.J.
Gülibik Gülibik
Jürgen Haase
Победитель
Премия UNICEF / Премия UNICEF
Pessi and Illusia Pessi ja Illusia
Heikki Partanen
Победитель
Премия UNICEF - Поощрительная премия
The Boy Who Disappeared Drengen der forsvandt
Ebbe Nyvold
Победитель
Форум / Лучший фильм
Все номинанты
Naitou l'orpheline Naitou l'orpheline
Nelisita Nelisita
Naitou l'orpheline Naitou l'orpheline
Nelisita Nelisita
