Марко, начинающий писатель из Берлина, приезжает со своим 8-летним сыном Зоуи на выходные к родителям. Он надеется провести с ними, своим братом Якобом и его девушкой Эллой спокойный уикенд. Но за ужином его мать Гитте делает неожиданное заявление. Много лет она страдала от психического заболевания и жила на таблетках, но теперь прекращает их прием и просит мужа и детей смириться с ее решением. После этого сообщения хрупкое семейное равновесие начинает стремительно рушиться. Выясняется, что у всех членов семьи есть свои планы на ближайшие годы и свои тайны, которыми они раньше не делились друг с другом.

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