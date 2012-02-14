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Постер фильма Все, что останется
6.5
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6.5

Все, что останется

, 2012
Was bleibt
Германия / драма / 18+
Постер фильма Все, что останется
6.5

О фильме

Марко, начинающий писатель из Берлина, приезжает со своим 8-летним сыном Зоуи на выходные к родителям. Он надеется провести с ними, своим братом Якобом и его девушкой Эллой спокойный уикенд. Но за ужином его мать Гитте делает неожиданное заявление. Много лет она страдала от психического заболевания и жила на таблетках, но теперь прекращает их прием и просит мужа и детей смириться с ее решением. После этого сообщения хрупкое семейное равновесие начинает стремительно рушиться. Выясняется, что у всех членов семьи есть свои планы на ближайшие годы и свои тайны, которыми они раньше не делились друг с другом.

В ролях

Ларс Айдингер
Ларс Айдингер
Marko Heidtmann
Коринна Харфух
Gitte Heidtmann
Себастиан Циммлер
Jakob Heidtmann
Эрнст Штецнер
Эрнст Штецнер
Günter Heidtmann
Эгон Мертен
Zowie Heidtmann
Пикко фон Грооте
Ella Staudt
Ева Мекбах
Tine Gronau
Анжелика Рихтер
DB-Kellnerin
Ines Krug
Heilpraktikerin
Бирге Шаде
Susanne Graefe
Режиссер Ханс-Кристиан Шмид
Сценарист Бернд Ланге
Композитор The Notwist
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 24 сентября 2012
Премьера в мире 14 февраля 2012
Дата выхода
14 февраля 2012 Германия
28 февраля 2014 Испания
29 января 2013 Франция
Сборы в мире $780 008
Производство 23/5 Filmproduktion GmbH, Südwestrundfunk (SWR), Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Другие названия
Was bleibt, Home for the Weekend, ¿Qué nos queda?, Dom na weekend, Fin de semana en familia, O Que Nos Resta?, That's All, Ti apomenei, Un week-end en famille, Всё, что останется, 亲人之间, 剩下什麼, 週末回家

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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