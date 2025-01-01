Меню
Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 1957

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 1957 году

Место проведения Западный Берлин, Германия
Дата проведения 21 июня 1957 - 2 июля 1957
Золотой берлинский медведь / Лучший полнометражный документальный/культурный фильм
Secrets of Life Secrets of Life
Джеймс Элгар
Победитель
Все номинанты
Ruf der Götter Ruf der Götter
Dietrich Wawzyn
The Last Paradise L'ultimo paradiso
Folco Quilici
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный документальный/культурный фильм
Gente lontana Gente lontana
Победитель
Золотой берлинский медведь
12 разгневанных мужчин 8.5
12 разгневанных мужчин 12 Angry Men
Сидни Люмет
Победитель
Все номинанты
1918 1918
T.J. Särkkä
Last Pair Out Sista paret ut
Альф Шёберг
Arashi Arashi
Hiroshi Inagaki
El hombre señalado El hombre señalado
Francis Lauric
No Sun in Venice Sait-on jamais...
Роже Вадим
It Was Not in Vain Nije bilo uzalud
Nikola Tanhofer
The Wayward Bus The Wayward Bus
Victor Vicas
The Window to Luna Park La finestra sul Luna Park
Луиджи Коменчини
The Last Ones Shall Be First Die Letzten werden die Ersten sein
Рольф Ханзен
The Legend of Hang Tuah Hang Tuah
Phani Majumdar
Woman in a Dressing Gown Woman in a Dressing Gown
Дж. Ли Томпсон
Tizoc Tizoc (Amor indio)
Ismael Rodriguez
The Man in the Raincoat L'homme à l'imperméable
Жюльен Дювивье
Kabuliwala Kabuliwala
Tapan Sinha
Be Dear to Me Ingen tid til kærtegn
Annelise Hovmand
The Adventures of Arsène Lupin Les aventures d'Arsène Lupin
Жак Беккер
The Girl from Corfu Protevousianikes peripeteies
Yannis Petropoulakis
Happiness Felicidad
Alfonso Corona Blake
A Tailor's Maid Padri e figli...
Марио Моничелли
Чайная церемония 6.7
Чайная церемония The Teahouse of the August Moon
Дэниэл Манн
The Spanish Gardener The Spanish Gardener
Филип Ликок
Jonas Jonas
Ottomar Domnick
Wang hun gu Wang hun gu
Джан Ян
Freedom Freedom
Stevnemøte med glemte år Stevnemøte med glemte år
Jon Lennart Mjøen
Stowaway Girl Manuela
Гай Хэмилтон
The Tough El Fetewa
Salah Abouseif
Brahim Brahim
Jean Flechet
Whom God Forgives Amanecer en Puerta Oscura
Хосе Мария Форке
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Pedro Infante
Tizoc The award was given posthumously.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Ивонн Митчел
Woman in a Dressing Gown
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Марио Моничелли
A Tailor's Maid
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший полнометражный документальный/культурный фильм
The Last Paradise L'ultimo paradiso
Folco Quilici
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз
Kabuliwala Kabuliwala
Ravi Shankar For the best film music.
Победитель
Whom God Forgives Amanecer en Puerta Oscura
Хосе Мария Форке For the film's mentionable filmic solution of dramatic development and its cultural-historic depiction.
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Специальный приз: короткометражный документальный/культурный фильм
Plitvicka jezera Plitvicka jezera
Dragoslav Holub
Победитель
Big Bill Blues Big Bill Blues
Победитель
Tausend kleine Zeichen Tausend kleine Zeichen
Herbert Seggelke
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Woman in a Dressing Gown Woman in a Dressing Gown
Дж. Ли Томпсон
Победитель
Премия OCIC / Премия OCIC
12 разгневанных мужчин 8.5
12 разгневанных мужчин 12 Angry Men
Сидни Люмет
Победитель
Премия ФИПРЕССИ – Поощрительная премия
Be Dear to Me Ingen tid til kærtegn
Annelise Hovmand
Победитель
Премия OCIC – особое упоминание
Woman in a Dressing Gown Woman in a Dressing Gown
Дж. Ли Томпсон
Победитель
Год проведения
Номинации

