Киноафиша Кинофестивали Берлинале События Берлинале 2005

Все фильмы-номинанты «Берлинале» в 2005 году

Место проведения Дворец Berlinale Palast, Берлин, Германия
Дата проведения 10 февраля 2005 - 20 февраля 2005
Золотой берлинский медведь / Лучший короткометражный фильм
Milk Milk
Питер Маки Барнс
Победитель
Все номинанты
Don Quixote in Jerusalem Don Kishot be'Yerushalaim
Дэни Розенберг
Child in Time Child in Time
Maja Weiss
The Intervention The Intervention
Джей Дюпласс
Jam Session Jam Session
Izabela Plucinska
Gigolo Gigolo
Bastian Schweitzer
Killing the Afternoon Killing the Afternoon
Margaret Corkery
Certification Spravka
Кира Муратова
Золотой берлинский медведь
Кармен из Каеличе 5.1
Кармен из Каеличе U-Carmen e-Khayelitsha
Марк Дорнфорд-Мэй
Победитель
Все номинанты
Some Kind of Blue Les mots bleus
Ален Корно
Крутая компания 6.3
Крутая компания In good company
Пол Вайц
Accused Anklaget
Jacob Thuesen
Дурная привычка 6.8
Дурная привычка Thumbsucker
Майк Миллс
Смотреть трейлер
Безумие 6.4
Безумие Asylum
Дэвид Маккензи
Водная жизнь 6.8
Водная жизнь The Life Aquatic with Steve Zissou
Уэс Андерсон
Скрытый клинок 6.7
Скрытый клинок Kakushi-ken: oni no tsume
Ёдзи Ямада
The Last Mitterrand Le promeneur du Champ de Mars
Робер Гедигян
Призраки 6.5
Призраки Gespenster
Кристиан Петцольд
Солнце 6.9
Солнце Solntse
Александр Сокуров
Fateless Sorstalanság
Лайош Колтаи
Последние дни Софии Шолль 7.6
Последние дни Софии Шолль Sophie Scholl - Die letzten Tage
Марк Ротемунд
Смотреть трейлер
Changing Times Les temps qui changent
Андре Тешине
Smalltown, Italy Provincia meccanica
Стефано Мордини
Man to Man Man to Man
Режис Варнье
Рай сегодня 7.4
Рай сегодня Paradise Now
Хани Абу-Ассад
Мое сердце биться перестало 6.9
Мое сердце биться перестало De battre mon coeur s est arrete
Жак Одиар
Peacock Kong que
Гу Чанвэй
Один день в Европе 6.2
Один день в Европе One Day in Europe
Ханнес Штер
Капризное облако 5.4
Капризное облако Tian bian yi duo yun
Цай Минлян
Однажды в апреле 7.8
Однажды в апреле SOMETIMES IN APRIL
Рауль Пек
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший актер
Лу Тейлор Пуччи
Дурная привычка
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая актриса
Юлия Йенч
Юлия Йенч
Последние дни Софии Шолль
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший режиссер
Марк Ротемунд
Марк Ротемунд
Последние дни Софии Шолль
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучшая музыка к фильму
Мое сердце биться перестало 6.9
Мое сердце биться перестало De battre mon coeur s est arrete
Alexandre Desplat
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Лучший короткометражный фильм
Jam Session Jam Session
Izabela Plucinska
Победитель
The Intervention The Intervention
Джей Дюпласс
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Гран-при жюри
Peacock Kong que
Гу Чанвэй
Победитель
Серебряный Берлинский Медведь / Выдающиеся художественные достижения
Капризное облако 5.4
Капризное облако Tian bian yi duo yun
Цай Минлян
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
Капризное облако 5.4
Капризное облако Tian bian yi duo yun
Цай Минлян
Победитель
Голубой ангел
Рай сегодня 7.4
Рай сегодня Paradise Now
Хани Абу-Ассад
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Форум нового кино
Odessa... Odessa! Odessa... Odessa!
Михаль Боганим
Победитель
Премия C.I.C.A.E. / Панорама
Ultranova Ultranova
Були Ланнерс
Победитель
Кинопремия Калигари
Oxhide Niu pi
Jiayin Liu
Победитель
Хрустальный Медведь / 14плюс: Лучший полнометражный фильм
Innocent Voices Voces inocentes
Луис Мандоки
Победитель
Хрустальный Медведь / Лучший полнометражный фильм
Bluebird Bluebird
Mijke de Jong
Победитель
Все номинанты
Fjorton suger Fjorton suger
Filippa Freijd, Emil Larsson, Henrik Norrthon, Martin Jern
Fjorton suger Fjorton suger
Filippa Freijd, Emil Larsson, Henrik Norrthon, Martin Jern
Хрустальный Медведь / Лучший короткометражный фильм
The Djarn Djarns The Djarn Djarns
Уэйн Блэр
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / 14плюс: Лучший полнометражный фильм
Turtles Can Fly Lakposhtha parvaz mikonand
Бахман Гобади
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
The Color of Milk Ikke naken
Торун Лиан
Победитель
Итальянец 7.2
Итальянец The Italian
Андрей Кравчук
Победитель
Хрустальный медведь – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Wind Vent
Erik van Schaaik
Победитель
Does God Play Football Does God Play Football
Майкл А. Уокер
Победитель
Немецкий детский фонд – специальная награда / Лучший короткометражный фильм
Little Pig Is Flying Lilla grisen flyger
Alicja Jaworski
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший полнометражный фильм
The Color of Milk Ikke naken
Торун Лиан
Победитель
Немецкий детский фонд – особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
The Little Things The Little Things
Reina Webster
Победитель
Skeleton Woman Skeleton Woman
Edith Pieperhoff
Победитель
Немецкий детский фонд – Гран при / Лучший полнометражный фильм
Итальянец 7.2
Итальянец The Italian
Андрей Кравчук
Победитель
Премия Дон Кихота
Der irrationale Rest Der irrationale Rest
Thorsten Trimpop
Победитель
Премия «Дон Кихот» — особое упоминание
Кекесили - горный патруль 7.0
Кекесили - горный патруль Kekexili: Mountain Patrol / Ke Ke Xi Li
Лу Чуань
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Капризное облако 5.4
Капризное облако Tian bian yi duo yun
Цай Минлян
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Форум нового кино
Oxhide Niu pi
Jiayin Liu
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Панорама
Massacre Massaker
Nina Menkes, Monika Borgmann, Hermann Theissen, Lokman Slim
Победитель
Премия Манфреда Зальцгебера
Плохие игроки 5.4
Плохие игроки Les Mauvais Joueurs
Фредерик Балекджан
Победитель
Премия Нетпак
This Charming Girl Yeoja, Jeong-hye
Yoon-ki Lee For its subtle and precise cinematic portrayal of a young woman caught up in the midst of personal traumas and the present realities of her existence.
Победитель
Стипендия Нью-Йоркской киноакадемии
Zgvis donidan... Zgvis donidan...
Георге Овашвили
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама» / Лучший короткометражный фильм
Hi Maya Hoi Maya
Claudia Lorenz
Победитель
Приз зрительских симпатий «Панорама»
Live and Become Va, vis et deviens
Раду Михайляну
Победитель
Премия за лучший фильм о мире
Turtles Can Fly Lakposhtha parvaz mikonand
Бахман Гобади
Победитель
Приз UIP Берлин (европейский короткометражный фильм)
Hi Maya Hoi Maya
Claudia Lorenz
Победитель
Приз Экуменического жюри / Соревнование
Последние дни Софии Шолль 7.6
Последние дни Софии Шолль Sophie Scholl - Die letzten Tage
Марк Ротемунд
Победитель
Смотреть трейлер
Приз Экуменического жюри / Форум нового кино
On the Objection Front Ratziti Lihiyot Gibor
Shiri Tsur
Победитель
Приз Экуменического жюри / Панорама
Live and Become Va, vis et deviens
Раду Михайляну
Победитель
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Безумие 6.4
Безумие Asylum
Дэвид Маккензи
Победитель
Читательское жюри газеты "Берлинер Моргенпост" / Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Рай сегодня 7.4
Рай сегодня Paradise Now
Хани Абу-Ассад
Победитель
Читательское жюри «Берлинер Цайтунг»
Shin Sung-Il is Lost Shin Sung-il-eui hangbang-bulmyung
Jane Shin
Победитель
Читательское жюри «Зигессойле»
Трансамерика 7.7
Трансамерика Transamerica
Дункан Такер
Победитель
Тедди / Лучший документальный фильм
Katzenball Katzenball
Veronika Minder
Победитель
Все номинанты
В глубокой глотке 6.3
В глубокой глотке Inside Deep Throat
Фентон Бэйли, Рэнди Барбато
В глубокой глотке 6.3
В глубокой глотке Inside Deep Throat
Фентон Бэйли, Рэнди Барбато
Тедди / Лучший полнометражный фильм
A Year Without Love Un año sin amor
Анаи Бернери
Победитель
Все номинанты
Доктор Кинси 6.5
Доктор Кинси Kinsey
Билл Кондон
Мое лето любви 6.3
Мое лето любви My Summer of Love
Павел Павликовский
Тедди / Лучший короткометражный фильм
Все номинанты
Transient Transient
Тедди / Лучший короткометражный фильм
The Intervention The Intervention
Джей Дюпласс
Победитель
Все номинанты
Sissy-Boy Slap-Party Sissy-Boy Slap-Party
Гай Мэддин
Премия Вольфганга Штаудте
Before the Flood Yan mo
Yu Yan, Yifan Li
Победитель
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Фернандо Фернан Гомес
Победитель
Им Квон Тэк
Победитель
Камера Берлинале
Катрин Засс
Победитель
Helene Schwarz
To the long-time secretary of dffb.
Победитель
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Победитель
Премия «Панорама» за короткометражный фильм – особое упоминание
Sara Jeanne Sara Jeanne
Lee Yeong-ran For her acting.
Победитель
Bikini Bikini
Lasse Persson
Победитель
Премия «Панорама» за короткометражный фильм
Green Bush Green Bush
Уорвик Торнтон
Победитель
Премия «Берлин сегодня»
Alright Love Alright Love
Самули Валкама
Победитель
ДИАЛОГ в перспективе
Netto Netto
Роберт Тальхайм
Победитель
ДИАЛОГ в перспективе – особое упоминание
Dancing with Myself Dancing with Myself
Judith Keil, Antje Kruska
Победитель
Оценка конкурса
Серебряный берлинский медведь — поощрительная премия / Лучший короткометражный фильм
Don Quixote in Jerusalem Don Kishot be'Yerushalaim
Дэни Розенберг
Победитель
Талантливый фильм недели
Cataract Cataract
Sainath Choudhury
Победитель
Кинопремия Международной амнистии
Рай сегодня 7.4
Рай сегодня Paradise Now
Хани Абу-Ассад
Победитель
Награда C.I.C.A.E. – Почетное упоминание
Berlin Stories Stadt als Beute
Esther Gronenborn, Irene von Alberti, Miriam Dehne
Победитель
Berlin Stories Stadt als Beute
Esther Gronenborn, Irene von Alberti, Miriam Dehne
Победитель
Starlit High Noon Mahiru no hoshizora
Yosuke Nakagawa
Победитель
Фемина-Кинопремия
Willenbrock Willenbrock
Sabine Greunig For the costume design.
Победитель
Кинотеатры "Европа"
Côte d'Azur Crustacés & coquillages
Оливье Дюкастель, Жак Мартино Tied with Va, vis et deviens (2005).
Победитель
Live and Become Va, vis et deviens
Раду Михайляну Tied with Crustacés & coquillages (2005)
Победитель
Специальный приз жюри короткометражного фильма «Панорама»
Tama Tu Tama tu
Тайка Вайтити
Победитель
Специальное упоминание международного жюри «Поколение 14plus» / Лучший короткометражный фильм
Все номинанты
Pilala Pilala
Theo Papadoulakis
EFP Падающая звезда
Фрида Хольгрен
Sweden.
Победитель
Кари-Пекка Тойвонен
Finland.
Победитель
Marisa Cruz
Portugal.
Победитель
Франческа Вайс
Austria.
Победитель
Сара Форестье
Сара Форестье
France.
Победитель
Арчи Панджаби
Арчи Панджаби
United Kingdom.
Победитель
Якоб Седергрен
Denmark.
Победитель
Дорка Гриллуш
Hungary.
Победитель
Макс Римельт
Макс Римельт
Germany.
Победитель
Ян Бударж
Czech Republic.
Победитель
Иоганна Бантцер
Switzerland.
Победитель
Унакс Угальде
Spain.
Победитель
Мария Винк
Belgium.
Победитель
Джорджо Пазотти
Джорджо Пазотти
Italy.
Победитель
Марк О'Халлоран
Марк О'Халлоран
Ireland.
Победитель
Álfrún Örnólfsdóttir
Iceland.
Победитель
Саша Лей
Luxemburg.
Победитель
Alexia Kaltsiki
Greece.
Победитель
Александра Балмазович
Slovenia.
Победитель
Моник Хендрикс
The Netherlands.
Победитель
Тронд Эспен Сейм
Norway.
Победитель
